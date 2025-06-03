Дочь Валентина Юдашкина с мужем организовали торжество в Турции в годовщину свадьбы

03 июня 2025, 10:31

Галина Юдашкина показала фото с торжества в Турции в годовщину своей свадьбы

Галина Юдашкина с супругом (Фото: Инстаграм* @gyudashkina)

Дочь дизайнера Валентина Юдашкина Галина отпраздновала годовщину свадьбы с Петром Максаковым новой церемонией бракосочетания в Турции. Супруги собрали самых близких на праздничное торжество.