Дочь Валентина Юдашкина с мужем организовали торжество в Турции в годовщину свадьбы
Дочь дизайнера Валентина Юдашкина Галина отпраздновала годовщину свадьбы с Петром Максаковым новой церемонией бракосочетания в Турции. Супруги собрали самых близких на праздничное торжество.
В своем блоге Галина показала кадры с мероприятия по случаю 10-й годовщины свадьбы. В присутствии детей – 9-летнего Анатолия, 7-летнего Аркадия и двухлетней Агаты, а также близких и друзей супруги вновь поклялись друг другу в любви и обменялись кольцами.
По словам Петра, Галина полностью изменила его жизнь.
Напомним, дочь дизайнера Валентина Юдашкина Галина и внук актрисы Людмилы Максаковой Петр поженились 3 сентября 2014 года. Пышную свадьбу Галина и Петр сыграли летом 2015 года.
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