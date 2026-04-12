Ида Галич показала полупрозрачное платье со съёмок новых выпусков
Блогер и телеведущая Ида Галич поделилась в соцсетях новыми кадрами со съёмочной площадки, продемонстрировав яркий вечерний образ.
Для съёмок звезда выбрала эффектное полупрозрачное платье с пёстрым принтом и длинным шлейфом, украшенным зелёными перьями. Наряд дополнили коричневый жакет и контрастные красные босоножки, добавившие образу дерзкости.
Волосы Галич собрала в аккуратный низкий пучок, сделав акцент на выразительном вечернем макияже.
Помимо модного образа, телеведущая рассказала и о рабочем процессе. По её словам, команда уже завершила съёмки трёх новых выпусков с разными гостями, однако подробности проектов пока держатся в секрете.
Читайте также: