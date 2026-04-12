Виктория Боня вернулась к школьной программе и занялась математикой
Телезвезда Виктория Боня рассказала в соцсетях, что неожиданно увлеклась математикой и решила заново пройти школьную программу.
По словам Бони, в детстве этот предмет давался ей легко и даже нравился, однако со временем знания подзабылись. Теперь знаменитость решила вернуться к основам и освежить вычислительные навыки буквально с нуля.
Поводом для такого решения стала не только личная мотивация, но и желание не отставать от дочери. Виктория отметила, что у её наследницы Анджелины есть склонность к математике, поэтому мама хочет быть «в теме» и лучше разбираться в числах.
Телезвезда с юмором добавила, что теперь будет внимательнее относиться к любым расчётам и финансовым просьбам, намекая на карманные расходы дочери.
