Певец SHAMAN и Екатерина Мизулина освятили кулич и яйца в храме
Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и его супруга Екатерина Мизулина, которая возглавляет Лигу безопасного интернета (ЛБИ), освятили кулич и яйца в храме. Об этом глава ЛБИ сообщила в своём Telegram-канале.
Супруги накануне Пасхи отправились в церковь с корзиной, в которой лежали большой кулич и яйца. По пути в храм они держались за руки и смеялись.
«Сходили с Ярославом освятить куличи. По дороге пообщались со студентами», — уточнила Мизулина.Во время встречи с поклонниками певец и глава ЛБИ сделали несколько фотографий с ними и ответили на их вопросы.
Ранее Татьяна Буланова рассказала о любимом моменте на Пасху, а бывшая невеста Григория Лепса Аврора Киба поделилась снимками куличей, которые испекла сама.