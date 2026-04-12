Певец SHAMAN и Екатерина Мизулина освятили кулич и яйца в храме

12 апреля 2026, 11:46

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и его супруга Екатерина Мизулина, которая возглавляет Лигу безопасного интернета (ЛБИ), освятили кулич и яйца в храме. Об этом глава ЛБИ сообщила в своём Telegram-канале.





Супруги накануне Пасхи отправились в церковь с корзиной, в которой лежали большой кулич и яйца. По пути в храм они держались за руки и смеялись.

«Сходили с Ярославом освятить куличи. По дороге пообщались со студентами», — уточнила Мизулина.