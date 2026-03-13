«Идея‑фикс пришла ко мне»: Жена Петросяна Татьяна Брухунова анонсировала день рождения сына от юмориста

Брухунова готовит своему сыну от Петросяна грандиозный день рождения

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram*/bruhunova)

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова дала понять в соцсетях, что шестой день рождения их сына Вагана станет особенным. По словам блогера, подготовка к празднику заняла несколько месяцев.





Праздник мальчика совпадает с её собственным, 13 марта Брухунова отмечает 37 лет. При этом Татьяна призналась, что свои дни рождения никогда не любила.





«Идея‑фикс пришла ко мне в первых числах января, а дальше началась реализация», — поделилась Брухунова, говоря о торжестве ребенка.