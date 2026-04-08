«Играй, ошибайся»: JONY поддержал юного музыканта и сделал ему подарок

JONY исполнил мечту петербургского мальчика и подарил ему гитару

Jony (Фото: Instagram* / @jony.me)

JONY рассказал в соцсетях, что осуществил мечту 12-летнего Влада из Санкт-Петербурга, который пытался собрать деньги на гитару через социальные сети.





Сначала на видео мальчика обратил внимание гитарист из команды JONY и предложил ему бесплатное занятие. Но история получила ещё более трогательное продолжение: сам певец связался с Владу и решил подарить ему долгожданный инструмент.





«Привет, Влад. Я увидел твоё видео и хочу подарить тебе гитару. Есть только одна просьба — всегда иди к своей мечте и никогда не теряй веру в себя. Пусть эта гитара станет началом чего-то большего. Играй, ошибайся, пробуй снова — и тогда ты услышишь себя так, как всегда мечтал», — написал артист.