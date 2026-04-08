Власти Казахстана выступили против поцелуев с фанатками на концертах Энрике Иглесиаса
Выступления Энрике Иглесиаса в Казахстане могут пройти без одного из его фирменных элементов шоу. Речь идёт о традиции приглашать поклонниц на сцену и целовать их во время концерта, передаёт Telegram-канал Nur.kz.
Как сообщил вице-министр культуры и информации Канат Искаков, подобные действия могут противоречить моральным и этическим нормам страны. По его словам, этот вопрос планируется обсудить с организаторами выступления, чтобы избежать ситуаций, которые могут вызвать общественный резонанс или нарушить местные правила.
Отмечается, что данный элемент шоу уже не раз становился предметом обсуждения. В частности, в 2022 году видео с подобным моментом, опубликованное самим артистом, вызвало волну критики среди пользователей. Некоторые поклонники сочли это поведение неуместным, в том числе по отношению к его партнёрше — Анне Курниковой.
Пока окончательное решение не принято, однако вероятность изменений в программе концерта остаётся высокой.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России