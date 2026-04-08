«Начала курить, каждый день пила вино»: Рита Дакота рассказала о борьбе после операции

Рита Дакота откровенно поделилась в соцсетях личным опытом после неудачной пластической операции.



По словам артистки, последствия вмешательства серьёзно повлияли на её повседневную жизнь и эмоциональное состояние.

«Я начала курить, каждый день пила вино, чтобы хоть на часок остановить эту мыслемешалку, иногда даже одна», — призналась Дакота.
Певица подчеркнула, что эта фаза была для неё очень сложной и эмоционально тяжёлой. Она сбила свой режим сна, перестала ходить в зал и делать медитации, набрала восемь килограммов, а работала исключительно из состояния страха и тревоги.
