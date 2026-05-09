«Их сила и боль»: Мария Погребняк ко Дню Победы раскрыла семейную трагедию

09 мая 2026, 11:17

Мария Погребняк рассказала о погибших в Великую Отечественную войну прадедах

Мария Погребняк (Фото: Telegram @Mariapogas)

Мария Погребняк опубликовала в личном блоге пост ко Дню Победы и рассказала о судьбе своей семьи в годы Великой Отечественной войны.





По словам блогера, для её близких 9 Мая объединяет радость, благодарность и личную боль. В войне участвовали многие представители её рода, двое двоюродных дедов не вернулись домой.

«Одному из них было всего 19 лет», — поделилась Погребняк.

«Их сила, их боль, их вера навсегда остались частью нашей семейной памяти», — написала она.