«Их сила и боль»: Мария Погребняк ко Дню Победы раскрыла семейную трагедию
Мария Погребняк рассказала о погибших в Великую Отечественную войну прадедах
Мария Погребняк опубликовала в личном блоге пост ко Дню Победы и рассказала о судьбе своей семьи в годы Великой Отечественной войны.
По словам блогера, для её близких 9 Мая объединяет радость, благодарность и личную боль. В войне участвовали многие представители её рода, двое двоюродных дедов не вернулись домой.
«Одному из них было всего 19 лет», — поделилась Погребняк.Мария рассказала, что прадеды прошли всю войну, один дошёл до Берлина. Бабушка и дедушка в детстве работали в тылу, терпели голод и ждали Победы.
«Их сила, их боль, их вера навсегда остались частью нашей семейной памяти», — написала она.Погребняк поблагодарила ветеранов и тружеников тыла за мирную жизнь и подчеркнула, что в её семье всегда будут хранить память о подвиге поколения победителей.