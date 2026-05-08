Оксана Самойлова платит миллионы рублей за аренду загородного дома
Блогер Оксана Самойлова тратит на аренду загородного жилья 1,8–2 млн рублей в месяц. Об этом узнало издание Super.
Напомним, 1 апреля завершилась бракоразводная история Оксаны и Джигана, причем стороны смогли договориться мирно. Однако ради урегулирования вопросов пришлось пойти на компромисс: особняк, который Самойлова обустраивала годами, остался у бывшего мужа.
Некоторое время после развода Оксана жила в съемной квартире в Москва‑Сити. Но вскоре ей захотелось сменить городскую суету на загородную атмосферу.
На лето Самойлова арендовала дом в престижном поселке Millenium Park на Новой Риге. Просторное жилье площадью 800 квадратных метров находится на участке в 25 соток. В распоряжении звезды — шесть спален, гостевой дом и двухместный гараж. Кроме того, в особняке есть спа‑зона и сауна, а интерьер впечатляет отделкой из мрамора, итальянской мебелью и дизайнерскими люстрами.
Примечательно, что среди соседей Самойловой немало медийных личностей. В том же поселке обосновались блогер Лерчек, а также семья певицы Ханны и продюсера Пашу.
