Внук Юрия Никулина раскрыл, как артист отмечал 9 мая и кому звонил на рассвете

Внук Юрия Никулина рассказал, как артист праздновал День Победы

Юрий Никулин (Фото: кадр из фильма «Старики-разбойники»)

Внук Юрия Никулина рассказал VOICE, как артист отмечал День Победы. Максим Никулин, который продолжает дело своего знаменитого деда, руководит отделением организации гастролей труппы в «семейном цирке» на Цветном бульваре.





По словам Максима, Юрий Владимирович прошёл финскую и Великую Отечественную войны, поэтому 9 мая значило для него больше, чем день рождения или Новый год.

«Когда я был маленьким, то просыпался 9 мая и слышал, как он по утрам звонил своим товарищам, сослуживцам и друзьям — они поздравляли друг друга. Дедушка поддерживал с ними связь, насколько это было возможно», — рассказал мужчина.