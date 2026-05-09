Внук Юрия Никулина раскрыл, как артист отмечал 9 мая и кому звонил на рассвете
Внук Юрия Никулина рассказал, как артист праздновал День Победы
Внук Юрия Никулина рассказал VOICE, как артист отмечал День Победы. Максим Никулин, который продолжает дело своего знаменитого деда, руководит отделением организации гастролей труппы в «семейном цирке» на Цветном бульваре.
По словам Максима, Юрий Владимирович прошёл финскую и Великую Отечественную войны, поэтому 9 мая значило для него больше, чем день рождения или Новый год.
«Когда я был маленьким, то просыпался 9 мая и слышал, как он по утрам звонил своим товарищам, сослуживцам и друзьям — они поздравляли друг друга. Дедушка поддерживал с ними связь, насколько это было возможно», — рассказал мужчина.Внук актёра отметил, что дед никогда не рассказывал домашним о своих военных действиях. При этом артист пронёс через всю жизнь дружбу с двумя фронтовиками: его партнёром по клоунскому дуэту Михаилом Шуйдиным и близким другом Маратом Вайнтраубом. Дуэт Никулина и Шуйдина просуществовал более 30 лет.