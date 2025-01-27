«Иллюзия жизни»: Психоаналитик прокомментировала пристрастие Топалова к ссорам с женой при детях

Влад Топалов и Регина Тодоренко с детьми (фото: соцсети)
Влад Топалов в одном из шоу-программ рассуждал на семейные темы. В процессе беседы певец рассказал, что они с женой Региной Тодоренко выясняют отношения прямо при детях и считают это нормальным и естественным.
«Мы ругаемся при детях. Мы миримся при детях. Я не боюсь быть собой при детях. Мне кажется, что дети должны видеть нас разными, и они тогда не будут бояться быть разными», — поделился артист.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» подчеркнула, что важно понимать, какой была ссора и что под этим подразумевается.
«В нашей русской ментальности ссоры редко бывают интеллигентными, редко имеют форму деликатности, уважения к интересам и границам друг друга, ведь очень часто в русских семьях ссоры превосходят вообще все грани нравственности, морали, насилия и так далее. Что он тут имел ввиду? — расплывчато», — прокомментировала она.
Ссоры родителей как столкновения интересов, по мнению Смолярчук, являются обучающей формой для детей.
«Когда ребенок видит отстаивание своих границ, обоснование своих мыслей, видит, как папа и мама при ссоре остаются людьми и не теряют уважения, доброты, нежности, то это будет плюсом. Если родители ссорятся в спальне, а детям лицемерят и демонстрируют абсолютное миротворчество, это обман, иллюзия жизни — это не обучает детей выживанию в обществе, не обучает стоять за себя и спокойно защищать свои интересы», — объяснила специалист.
Она добавила, что видеть, как родители после ссоры садятся за семейный стол, разговаривают, мирятся, обнимают друг друга — скорее положительный пример для ребенка. Однако это неприменимо к случаям с рукоприкладством и насилием во время ссор.
«Если ребёнок видит, как родители уничижительно скандалят в отношении друг друга, нарушают телесные границы, то у него останется травма отверженности и брошенности. А цивилизованная ссора — это лучшее пособие по сопровождению конфликта», — заключила специалист.
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Анастасия Панченко