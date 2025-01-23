«Страх и издевательство»: Психолог рассказала, кто чаще всего становится жертвой буллинга и как этому противостоять

Буллинг — острая проблема в обществе. Особенно часто он замечается в школах — среди подростков. Дети-жертвы такого явления боятся признаться родителям и друзьям, считая это постыдным. Пару дней назад депутат Брянской областной Думы Михаил Иванов заявил, что в школах в ликвидации такого явления, как буллинг, не малая роль принадлежит учителю.