«Страх и издевательство»: Психолог рассказала, кто чаще всего становится жертвой буллинга и как этому противостоять

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Буллинг — острая проблема в обществе. Особенно часто он замечается в школах — среди подростков. Дети-жертвы такого явления боятся признаться родителям и друзьям, считая это постыдным. Пару дней назад депутат Брянской областной Думы Михаил Иванов заявил, что в школах в ликвидации такого явления, как буллинг, не малая роль принадлежит учителю.
Педагог, психолог высшей квалификации, профессиональный медиатор Ирина Манина в беседе с «Радио 1» рассказала, что жертвой буллинга может стать любой человек, чем-то выделяющийся и отличающийся от общества.
По ее мнению, преподаватели в школах должны обладать медиативными навыками, то есть, умением вести беседу, выслушивать на перемене, уделять время тем, кто чувствует себя в коллективе некомфортно.
Психолог подчеркнула, что есть специальная схема, которой обучаются классные руководители, чтобы сохранить атмосферу в классе комфортной и безопасной.
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«Подвергнуться травле может любой человек: более умный в классе ребенок или тот, у кого есть физические дефекты. И дети, по сути своей, в подростковом возрасте не умеют еще владеть собой, поэтому возникает групповая травля. У группы есть лидер, которому другие противостоять не могу из-за каких-то страхов, желания понравиться-подружиться и так далее. В основном это происходит среди мальчиков — им хочется, чтобы их заметили, показать свою значимость», — сообщила специалист.
По ее мнению, преподаватели в школах должны обладать медиативными навыками, то есть, умением вести беседу, выслушивать на перемене, уделять время тем, кто чувствует себя в коллективе некомфортно.
«Проблема существует давно, наверное, с пещерных времен, и сейчас ей еще больше внимания,потому что это приобрело огромные масштабы. Ребята-жертвы часто боятся обратиться к родителям, но терпеть такое издевательство ни в коем случае нельзя: можно при первой попытке поставить человека на место, можно отшутиться, перевести негатив в позитив — есть специальные способы. Надо искать у ребенка слабые места и закалять его», — посоветовала эксперт.
Психолог подчеркнула, что есть специальная схема, которой обучаются классные руководители, чтобы сохранить атмосферу в классе комфортной и безопасной.
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Анастасия Бондарева