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«Страх и издевательство»: Психолог рассказала, кто чаще всего становится жертвой буллинга и как этому противостоять

Психолог Манина: жертвой буллинга становятся те, кто выделяется из общества
Фото: iStock/Inside Creative House

Фото: iStock/Inside Creative House

Буллинг — острая проблема в обществе. Особенно часто он замечается в школах — среди подростков. Дети-жертвы такого явления боятся признаться родителям и друзьям, считая это постыдным. Пару дней назад депутат Брянской областной Думы Михаил Иванов заявил, что в школах в ликвидации такого явления, как буллинг, не малая роль принадлежит учителю.
Педагог, психолог высшей квалификации, профессиональный медиатор Ирина Манина в беседе с «Радио 1» рассказала, что жертвой буллинга может стать любой человек, чем-то выделяющийся и отличающийся от общества.

«Подвергнуться травле может любой человек: более умный в классе ребенок или тот, у кого есть физические дефекты. И дети, по сути своей, в подростковом возрасте не умеют еще владеть собой, поэтому возникает групповая травля. У группы есть лидер, которому другие противостоять не могу из-за каких-то страхов, желания понравиться-подружиться и так далее. В основном это происходит среди мальчиков — им хочется, чтобы их заметили, показать свою значимость», — сообщила специалист.



По ее мнению, преподаватели в школах должны обладать медиативными навыками, то есть, умением вести беседу, выслушивать на перемене, уделять время тем, кто чувствует себя в коллективе некомфортно.

«Проблема существует давно, наверное, с пещерных времен, и сейчас ей еще больше внимания,потому что это приобрело огромные масштабы. Ребята-жертвы часто боятся обратиться к родителям, но терпеть такое издевательство ни в коем случае нельзя: можно при первой попытке поставить человека на место, можно отшутиться, перевести негатив в позитив — есть специальные способы. Надо искать у ребенка слабые места и закалять его», — посоветовала эксперт.

Психолог подчеркнула, что есть специальная схема, которой обучаются классные руководители, чтобы сохранить атмосферу в классе комфортной и безопасной.

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#школы
Раменские долголеты занялись плетением маскировочных сетей для бойцов СВО
23 января 2025, 11:44

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Маскировочные сети для нужд специальной военной операции плетут участники программы «Активное долголетие» из Раменского городского округа, помещение для этого выделили в ДК «Гжелка», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«При упорном труде за несколько недель можно сплести по четыре маскировочные сети. Иногда приходят специальные заказы на большие сети — до шести метров. В мастерской в ДК «Гжелка» справляются и с такой работой», — говорится в сообщении.
Отмечается, что приобретать новые материалы для маскировочных сетей долголетам помогают волонтёры объединения «Очаг тепла».

Ранее сообщалось, что в Московской области действует ряд мер для участников волонтёрского движения. Эти меры включают финансовую поддержку (гранты, субсидии и пр.), страхование жизни при осуществлении добровольческой деятельности, помощь в проведении мероприятий, а также консультирование по созданию социальных некоммерческих организаций и информационную поддержку волонтёрских акций.

Подробная информация о поддержке волонтёров в Подмосковье размещена по ссылке.

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#волонтеры
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Российских школьников ожидает изменение программы на уроках музыки
Депутат Колунов: в школах начнут изучать песни Shaman и Газманова
23 января 2025, 10:55

Фото: iStock/Highwaystarz-Photography

Уже в начале следующего учебного года школьники 1-8 классов могут начать учить патриотические песни современных авторов на уроках музыки, в том числе творчество заслуженного артиста России певца Ярослава Дронова (Shaman) и народного артиста РФ певца и композитора Олега Газманова. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов, его слова приводит РИА Новости.
Напомним, депутат стал автором инициативы о включении в школьную программу патриотических песен. По его словам, в школах на сегодняшний день изучают композиции народов Европы, Северной Америки, но нет упоминая о песнях про любовь к нашей Родине.

«К середине февраля будет составлен рабочий вариант песенника, который затем вынесем на обсуждение профессионального сообщества. К лету все обсуждения будут завершены, а с 1 сентября, уверен, дети начнут изучать в школах патриотические песни современных авторов, включая Олега Газманова и Шамана», — сказал Колунов.

По его словам, уже создана соответствующая экспертная группа, в которую вошли методисты, авторы учебников, музыканты-практики и другие люди искусства. Именно эти люди формировать сборник вокально-хоровых произведений для 1-8 класса, пояснил депутат.

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В Дубне отметили День освобождения Московской области от фашистских захватчиков
23 января 2025, 10:45

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

В сквере 40-летия Победы в Дубне провели патриотическую акцию, приуроченную к 83-летию освобождения Московской области от фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В память об освобождении Подмосковья участники акции, в число которых вошли ученики гимназии № 8, читали стихи о войне, говорили о героях и пели песни. Память павших почтили минутой молчания и возложили цветы на установленный в сквере мемориальный камень», — говорится в сообщении.
Перед торжественным мероприятием гимназисты вместе с волонтёрами и коммунальщиками провели в сквере 40-летия Победы субботник под девизом «С заботой о памяти».

Важность патриотических мероприятий отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

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#великая отечественная война
#мемориал
#мероприятия
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В Подмосковье оцифровали услугу по установлению добровольной опеки
23 января 2025, 10:31

Фото: istockphoto.com/Manuel Tauber-Romieri

Установить опеку над несовершеннолетним в Московской области по заявлению родителей или самого ребёнка теперь можно онлайн: такая опция появилась на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Услугу по установлению опеки по заявлению родителей или самого ребёнка оцифровали: теперь назначить несовершеннолетнему опекуна теперь можно онлайн — через региональный портал госуслуг. Для этого нужно авторизоваться, заполнить электронную форму заявления и приложить документы. Решение поступит в личный кабинет заявителя в течение семи рабочих дней», — уточнила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
В министерстве напомнили, что по закону у граждан, которые по уважительным причинам не могут исполнять свои родительские обязанности, есть возможность назначить ребёнку опекуна или попечителя. А если ребёнку уже исполнилось 14 лет, он может сам подать заявление о назначении себе опекуна.

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#подмосковье
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В красногорском ЖК «Ильинские луга» стартует строительство дома на 408 квартир
23 января 2025, 09:55

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Разрешение на строительство дома на 408 квартир получил застройщик жилого комплекса «Ильинские луга» в городском округе Красногорск от Минжилполитики Московской области, сообщает пресс-служба министерства.
«Общая площадь дома составит свыше 28 тысяч квадратных метров. Там будут представлены квартиры разных форматов: от студий до трёхкомнатных, спроектированных по евроформату. Подъезд сделают по принципу безбарьерной среды. Помещения на первом этаже предназначены для коммерческой деятельности: там можно будет открыть магазины, кафе и пр.», — говорится в сообщении.
Во дворе дома планируется установить игровые комплексы для детей, оборудовать спортплощадку и площадку для воркаута и создать зоны тихого отдыха.

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#минжилполитики мо
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#красногорск
#строительство
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Загруженность подмосковных дорог утром 23 января составила четыре балла
23 января 2025, 09:36

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Уровень загруженность дорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 23 января, составил четыре балла из десяти возможных, пробки отмечаются при движении по направлению к столице на одной федеральной трассе и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Заторы при проезде в сторону Москвы зафиксированы на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром насчитали свыше 936 тысяч машин, что на 1,25% больше, чем в прошлом месяце.

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#московская область
#подмосковье
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Штрафы, кредиты и дискредитация армии: долги Смольянинова* превысили 216 тыс. рублей
Долги актера-иноагента Артура Смольянинова* превысили 200 тысяч рублей
23 января 2025, 06:12

Артур Смольянинов* (Фото: скриншот кадра из фильма «Мой парень — ангел»)

Актер Артур Смольянинов*, уехавший из России после начала СВО, накопил долг, который теперь превышает 216 тысяч рублей. За последние полгода сумма выросла на 50 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.
Еще в июле 2024 года задолженность актера составляла 164 тысячи рублей, включая почти 100 тысяч рублей по кредиту. Однако с тех пор долг только увеличился.

На данный момент Смольянинов* не погасил штраф за дискредитацию армии в размере 30 тысяч рублей, который был выписан ему в 2022 году.

Кроме того, у него числится 28 штрафов ГИБДД на сумму 41,5 тысячи рублей, из которых три были выписаны только в этом месяце.

Еще в январе 2023 года Минюст включил Смольянинова* в реестр иностранных агентов, а в мае 2024 года его имя появилось в перечне террористов и экстремистов.

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*Признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
#гибдд
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#актёр
#минюст
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Выяснилось, кто сменил Марка Варшавера на посту директора «Ленкома» на фоне скандалов в театре
В «Ленкоме» появятся президент и худрук, а директором станет Дмитрий Берестов
23 января 2025, 05:13

Марк Варшавер и Марк Захаров (Фото: соцсети)

Марк Варшавер больше не занимает пост директора театра «Ленком Марка Захарова». Теперь эту должность займет Дмитрий Берестов, руководивший Театром на Юго-Западе. О назначении Берестова стало известно из сообщения Департамента культуры Москвы.
Также заслуженный работник искусств РФ и руководитель «Центра драматургии и режиссуры» Владимир Панков назначен художественным руководителем театра.

Сам Марк Варшавер остается в «Ленкоме» и теперь будет занимать новую должность — президент театра. Как уточнили в пресс-службе Департамента культуры, его назначение связано с перестановками, которые сейчас происходят в театре.

Марк Захаров, руководивший «Ленкомом» более 40 лет, скончался в 2019 году. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. После его смерти театр столкнулся с масштабными изменениями, которые продолжаются до сих пор.

С начала января стало особенно заметно, что театр переживает непростые времена. Дмитрий Певцов сообщил, что его уволили без предупреждения. Актер узнал об этом после того, как его портрет убрали из фойе театра. Он также заявил, что официального уведомления о своем увольнении не получал и считает комментарии руководства формальными и безосновательными.

«Ленком» больше не нуждается в Певцове? Фото актера сняли со стены почета театра
«Ленком» больше не нуждается в Певцове? Фото актера сняли со стены почета театра
Дочь бывшего директора театра Александра Захарова также выразила обеспокоенность текущими событиями. Актриса, которая служит в театре уже 42 года, отметила, что ей дали понять — она больше не должна выходить на сцену «Ленкома».

«Мне кажется, что в театре назрел глубокий кризис. Это мое мнение», — призналась актриса.
Однако позднее Марк Варшавер опроверг эту информацию, заявив, что Александра Захарова остается частью труппы театра.

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#актриса
#рф
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Россиянам раскрыли, как разморозить накопительную часть пенсии
Экономист Подольская: перевод в ПДС позволит разморозить накопительную пенсию
23 января 2025, 04:48

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Накопительную пенсию теперь можно «разморозить», переведя средства в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Это позволит начать получать выплаты уже через 15 лет после заключения договора или по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Об этом сообщила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
«Перевести накопительную часть пенсии в ПДС могут те, кто работал с 2002 по 2013 годы и сформировал эту часть пенсионных накоплений», — объяснила Подольская.
Новая программа осуществляется через негосударственные пенсионные фонды, которые получили статус операторов. Перевод можно выполнить через сайты пенсионных фондов, онлайн-приложения банков, отделения коммерческих банков или портал Госуслуг.

Для дистанционного перевода понадобится аккаунт на Госуслугах и Госключ, позволяющий подписывать электронные документы. Процедура занимает всего несколько минут.

Участники программы также получают ряд преимуществ: страховку на сумму до 2,8 миллиона рублей, ежегодный налоговый вычет до 52 тысяч рублей, право на наследование вложений и государственное софинансирование до 36 тысяч рублей в год.

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