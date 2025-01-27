«Роботоподобный воин»: Психолог назвала главную причину кризиса среднего возраста у мужчин

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В России практика посещения психолога стала привычной, но такими услугами, как правило, пользуются женщины, а мужчины остаются скептиками, не веря в свое ментальное выздоровление. Почему так происходит?
Психолог, психосоматолог Екатерина Тур в беседе с «Радио 1» объяснила, что мужчины избегают психологов из-за стереотипа «сильного мужчины».
По ее словам, следование такому стереотипу не позволяет никаких отклонений от искусственной правды.
Тур добавила, что эта блокировка чувств приводит к повышению депрессии, к остроте кризиса среднего возраста и риску суицидов среди мужчин.
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«Мальчика с детства воспитывают по этому стереотипу: нельзя жаловаться, плакать, проявлять эмоции, потому что ты уже якобы не будешь похож на сильного мужчину. Мальчик вырастает, но созданный в голове стереотип продолжает существовать, и любое отклонение от условной нормы является поводом для наказания. Это же сопровождается стыдом: стыдно показать чувства, прослезиться или заплакать. И получается, что роботоподобный воин идет решать проблемы, обеспечивать безопасность, зарабатывать деньги, но никто не спрашивает, что он чувствует», — сказала эксперт.
По ее словам, следование такому стереотипу не позволяет никаких отклонений от искусственной правды.
«Конечно, сильный мужчина издревле боролся за выживание семьи. Но погашение эмоций никак не связано с выживанием. И вот это «нельзя» — поражение мальчика стыдом, который потом переходит во взрослую жизнь. Стыд опасен, потому что он мутирует внутри психики и заставляет ее меняться. Мужчина не может переступить через себя, потому что там есть психические блоки», — отметила специалист.
Тур добавила, что эта блокировка чувств приводит к повышению депрессии, к остроте кризиса среднего возраста и риску суицидов среди мужчин.
«Если не у психолога, то первый путь — дома проживать свои эмоции, проговаривать, что произошло за день», — заключила психолог.
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Анастасия Панченко