Илья Любимов раскрыл секрет крепкого брака с Вилковой
Актёр Илья Любимов рассказал, что помогает ему и Екатерине Вилковой сохранять крепкий брак на протяжении 15 лет. По его словам, главный принцип семьи — поддержка и умение действовать вместе.
В интервью порталу «Леди Mail» артист отметил, что супруги не концентрируются на себе, а ставят в центр отношения и партнёра. В их семье нет жёсткого распределения ролей — «главным» становится тот, чья идея в данный момент оказывается наиболее удачной. Любимов подчеркнул, что они всегда действуют как команда и не разделяют финансы или личное пространство.
По словам актёра, такой подход отражается и на воспитании детей. Он рассказал, что дети часто сами предлагают помощь, копируя модель поведения родителей.
Любимов также отметил, что со временем в семье практически исчезли ссоры. Даже если возникают разногласия, супруги стараются решать их через диалог и не оставлять конфликтов на потом.
Он добавил, что в их семье действует правило — не ложиться спать, не помирившись. По мнению актёра, взаимная поддержка и понимание помогают сохранять отношения, особенно с учётом возраста и увеличивающейся нагрузки в жизни.
