Имена осудившего СВО Алексея Кортнева и актёров-иноагентов убрали из титров «Дня радио»

Алексей Кортнев (фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
Лидер музыкальной группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев заявил, что его не беспокоит отсутствие его имени в титрах фильма «День радио» на телеканале «Дом кино». Слова артиста приводит издание Daily Storm в своём Telegram-канале.
1 апреля телеканал показал комедию «День радио», убрав из титров упоминание актёра Максима Виторгана, журналиста Михаила Козырева*, музыкантов Максима Покровского* и Ильи Лагутенко. По словам зрителей, лидеров групп «Ногу свело», «Мумий Тролль» и «Вопли Видоплясова» полностью вырезали из картины.
Также из титров пропало имя актёра и певца Алексея Кортнева, который не признан иноагентом.
Напомним, что в 2022 году Алексей Кортнев выступил против проведения СВО, а в феврале этого года заявил, что не покидал Россию.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
Также из титров пропало имя актёра и певца Алексея Кортнева, который не признан иноагентом.
«Мне это глубоко безразлично. Пусть творят, что угодно», – прокомментировал произошедшее Кортнев.Он подчеркнул, что введённый запрет на его выступления в России и исчезновение его фамилии с афиш связано с тем, что руководители концертных площадок желают просто «перестраховаться».
Напомним, что в 2022 году Алексей Кортнев выступил против проведения СВО, а в феврале этого года заявил, что не покидал Россию.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
Анастасия Чинкова