«Иначе никак»: певица MONA сделала выводы после расставания с Эльдаром Джараховым

26 мая 2026, 21:24

MONA заявила, что больше не будет жить с мужчинами до свадьбы

MONA и Эльдар Джарахов (Фото: Instagram* / @mona.chka)

Певица MONA высказалась о личной жизни после расставания с Эльдаром Джараховым. В своём Telegram-канале артистка призналась, что больше не собирается съезжаться с мужчиной без официального брака.





О расставании MONA и Эльдара Джарахова стало известно в марте, хотя, по словам артистки, пара разошлась ещё в декабре 2025 года.





«Знайте: если в следующих отношениях я съехалась с мужчиной, значит, это мой муж. Иначе никак», — заявила певица.

«Это была красивая история любви, где вы были непосредственно её частью — зрителями и сопереживающими», — делилась артистка с подписчиками.