«Иначе никак»: певица MONA сделала выводы после расставания с Эльдаром Джараховым
MONA заявила, что больше не будет жить с мужчинами до свадьбы
Певица MONA высказалась о личной жизни после расставания с Эльдаром Джараховым. В своём Telegram-канале артистка призналась, что больше не собирается съезжаться с мужчиной без официального брака.
О расставании MONA и Эльдара Джарахова стало известно в марте, хотя, по словам артистки, пара разошлась ещё в декабре 2025 года.
«Знайте: если в следующих отношениях я съехалась с мужчиной, значит, это мой муж. Иначе никак», — заявила певица.Певица рассказывала, что им удалось сохранить уважение друг к другу, несмотря на разрыв. Отношения пары продлились менее двух лет.
«Это была красивая история любви, где вы были непосредственно её частью — зрителями и сопереживающими», — делилась артистка с подписчиками.