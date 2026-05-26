«В хламину»: МакSим откровенно рассказала о провальном концерте в Сочи
Певица МакSим призналась, что вышла на сцену в нетрезвом состоянии
МакSим впервые откровенно высказалась в шоу «Вопрос ребром» о скандальном концерте в Сочи, после которого стало известно о её проблемах с алкоголем.
Артистка призналась, что тогда пыталась справиться с тяжёлым графиком после болезни с помощью спиртного.
«Я в хламину вышла на сцену. Ну как… Я не то, чтобы там была сильно пьяная. Во-первых, я не успев выздороветь по-человечески, решила, что алкоголь мне поможет провести тот тур, который я запланировала», — рассказала певица.По словам артистки, она переоценила свои силы и согласилась на нагрузку, которую могла выдерживать только в молодости.
«Мне сказали: “А тебе слабо?” Я ответила: “Нет”. И сделала себе тур, который могла вынести лет в 16–20, будучи здоровой. А здесь я была прямо после болезни и думала, что алкоголь меня выручит, как в былые времена», — добавила МакSим.Также певица намекнула, что после случившегося серьёзно поговорила со своим директором, который знал о её состоянии, но всё же позволил ей выйти на сцену.