«В хламину»: МакSим откровенно рассказала о провальном концерте в Сочи

26 мая 2026, 20:59

Певица МакSим призналась, что вышла на сцену в нетрезвом состоянии

МакSим впервые откровенно высказалась в шоу «Вопрос ребром» о скандальном концерте в Сочи, после которого стало известно о её проблемах с алкоголем.





Артистка призналась, что тогда пыталась справиться с тяжёлым графиком после болезни с помощью спиртного.





«Я в хламину вышла на сцену. Ну как… Я не то, чтобы там была сильно пьяная. Во-первых, я не успев выздороветь по-человечески, решила, что алкоголь мне поможет провести тот тур, который я запланировала», — рассказала певица.

«Мне сказали: “А тебе слабо?” Я ответила: “Нет”. И сделала себе тур, который могла вынести лет в 16–20, будучи здоровой. А здесь я была прямо после болезни и думала, что алкоголь меня выручит, как в былые времена», — добавила МакSим.