«Иначе — скучно жить»: Zivert высказалась об экспериментах в музыке

21 мая 2026, 20:50

Zivert объяснила, почему решилась на дуэт на итальянском языке

Zivert рассказала о работе над итальянской версией песни Credo, которую она записала вместе с певицей Wiwo. По словам артистки, именно этот трек в своё время стал для них судьбоносным. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Как призналась Юлия на премии RU TV, несколько лет назад она случайно увидела в интернете каверы Wiwo на Credo — после этого девушки начали общаться и подружились.





«Wiwo записывала каверы на эту песню. Я это увидела в интернете, мы начали общаться, знакомиться. Благодаря этой песне она четыре года назад переехала в Россию, мы обрели очень-очень крепкую дружбу», — поделилась певица.