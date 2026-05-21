«Иначе — скучно жить»: Zivert высказалась об экспериментах в музыке
Zivert рассказала о работе над итальянской версией песни Credo, которую она записала вместе с певицей Wiwo. По словам артистки, именно этот трек в своё время стал для них судьбоносным. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Как призналась Юлия на премии RU TV, несколько лет назад она случайно увидела в интернете каверы Wiwo на Credo — после этого девушки начали общаться и подружились.
«Wiwo записывала каверы на эту песню. Я это увидела в интернете, мы начали общаться, знакомиться. Благодаря этой песне она четыре года назад переехала в Россию, мы обрели очень-очень крепкую дружбу», — поделилась певица.Zivert подчеркнула, что всегда стремится к музыкальным экспериментам и не хочет повторяться ради сохранения популярности. Также певица прокомментировала слова Филиппа Киркорова, который недавно заявил, что видит её на мировой сцене. Однако сама Zivert предпочла не строить громких планов.