«У кого-то он вот такой»: Певица Zivert ответила на обвинения в самозахвате земли

21 мая 2026, 20:45

Певица Zivert ответила на обвинения в захвате земли

Певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) на XV Русской музыкальной премии телеканала РУ.ТВ ответила на обвинения соседей по элитному подмосковному посёлку в самозахвате земель.





Ранее соседи артистки сообщили, что Юлия использует территорию за пределами своих владений и заблокировала проезд к соседним домам. В беседе с NEWS.ru Зиверт заявила, что не проживает на том участке.

«Каждый живёт в меру своей осознанности и того, как у него выстроен внутренний его мир. Вот поэтому жалко, что у кого-то он вот такой. Я, мало того, вам скажу: я там не живу», — отметила певица.