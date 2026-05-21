«Вложила туда душу»: Калашникова отказалась продавать квартиру «за копейки»
Анна Калашникова призналась, что уже несколько месяцев не может продать свою квартиру в Дубае. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам артистки, потенциальные покупатели предлагают слишком низкую цену, на которую она не готова соглашаться.
«Предлагают цену намного ниже, чем я покупала. А я не хочу продавать за копейки. Я туда вложила душу — сделала ремонт, мебель на заказ», — рассказала звезда на музыкальном вечере TopHit Live.
Калашникова отметила, что продаёт жильё полностью укомплектованным — вместе с мебелью, декором и всеми деталями интерьера.
По мнению Анны Калашниковой, сложности связаны с ситуацией на рынке недвижимости в ОАЭ. Однако в последнее время, как говорит артистка, интерес к объекту начал расти — сейчас у неё уже есть несколько потенциальных покупателей. Правда, до сделки дело пока так и не дошло.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России