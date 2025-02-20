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Интрижка с Гурченко, алкогольная зависимость и инфаркты: как жил актер Валерий Гаркалин

Валерий Гаркалин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Валерий Гаркалин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Валерий Гаркалин обожаем миллионами поклонников за комедийный талант. Звезда 90-х исполнил главные роли в фильмах «Катала», «Белые одежды», «Ширли-мырли» и многих других.
О том, как сложилась жизнь актера, правдивы ли слухи о его многочисленных романах и какие скандалы связаны с его именем — в материале «Радио 1».

Биография


Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Отец будущего актера заведовал мастерской, а мать трудилась кассиром в столовой. После окончания средней школы, по настоянию отца, Валерий пошел работать слесарем на завод. Затем Гаркалина забрали в армию, а после службы на завод он уже не вернулся.

Вскоре он поступил в Государственное музыкальное училище имени Гнесиных. Учился на факультете кукольного искусства у Леонида Хаита и Сергея Образцова.

В 1978 году выпускники курса создали театр на колесах «Люди и куклы». Театр был очень популярен в конце 1970-х и в 1980-е годы. Гаркалин объездил с ним весь Советский Союз. Через шесть лет он начал служить в Центральном театре кукол у Образцова. В 1988 году окончил ГИТИС. На сцене Валерий успешно грал различные роли.

По словам артиста, отец за всю жизнь не сказал ни одного одобрительного слова по поводу его работ. Лишь после смерти родителя сестра показала Валерию коллекцию газетных вырезок, которые собирал Борис Алексеевич. Там были все успехи его сына, когда-либо освещавшиеся в СМИ.

Карьера


Валерий Гаркалин начал сниматься в кино в 1989 году. Кинодебютом актера стал криминальный фильм Сергея Бодрова-старшего «Катала». Артисту достался главный образ — он сыграл Алексея Грекова по прозвищу Грек, который ради спасения любимой женщины решается на преступление.

После этой роли Валерия начали узнавать на улицах и в метро. В 1991 году с участием Гаркалина на экраны вышел фильм «Царь Иван Грозный» по мотивам повести Алексея Толстого «Князь Серебряный».

Далее на экранах появилась картина «Белые одежды». Примечательно, что эта работа признана лучшей ролью Гаркалина.

Стоит отметить, что по-настоящему известным артист стал после выхода комедийной кинокартины «Ширли-мырли» Владимира Меньшова. Актер сыграл в фильме сразу нескольких персонажей. За участие в съемках Валерий получил необычный приз. На петербургской программе Сергея Шолохова «Тихий дом» Гаркалина признали лучшим актером года и вручили бриллиантовые запонки — точную копию утерянных запонок Николая II.

Валерий Гаркалин (Фото: кадр из фильма «Ширли-мырли»)

Его последними работами стало продюсирование комедии «Хандра» и роль тезки в мелодраме Владимира Виноградова «Живи своей жизнью».

Личная жизнь


Валерий Гаркалин был женат один раз. С Екатериной он познакомился в Гнесинке. Влюбленные поженились в 1978 году.

«Я учился на третьем курсе, репетировал на сцене театра кукол роль Грэя в «Алых парусах», а Катя, работавшая у нас педагогом, сидела в пустом зале. Артисту нужен зритель, и я стал обращаться к ней. После одного моего монолога Катя расплакалась. Я был потрясен. Подумал: какая же необыкновенная душа у этой девушки», — вспоминал артист.

Довольно быстро он понял, что Екатерина — его человек. Осознали это и родные пары: так, бабушка Кати обмолвилась, что Валерий может переехать к ним, раз у молодых все серьезно. В той бабушкиной квартире пара прожила 30 лет.

Супруги не копили деньги, все средства они тратили на путешествия. А если гонораров не хватало, то Екатерина и Валерий одалживали у знакомых.

В 1983 году у пары родилась дочь Ника. В настоящее время она занимается театральным продюсированием. В 2012 году Ника родила сына Тимофея, а в 2018 году на свет появилась дочь Екатерина.

Валерий Гаркалин с дочерью Никой (Фото: Инстаграм* @garkalinanika)

В 2008 году на гастролях в Клайпеде Валерий перенес инфаркт и пережил клиническую смерть после операции на сосудах, а буквально через полгода актера сразил второй сердечный приступ. Восстановиться после такого практически невозможно, однако артист был уверен: жена вымолила его и вырвала из лап смерти.

«Она просила об этом как-то по-своему и сделала это. У меня остановился процесс умирания, тромб, который должен был положить мне конец, дошел лишь до основания сердца — и все. А через полгода Катя ушла из жизни. Как я могу еще объяснить этот ход событий? Жена помогла мне, потому что любила...» — делился Гаркалин.

Екатерина Гаркалина (Фото: Инстаграм* @garkalinanika)

Екатерина очень сильно переживала за супруга. Вскоре она обратилась в клинику с жалобами на стресс и дурное самочувствие. О том, что у жены обнаружили рак, Валерию Борисовичу не говорили до последнего, ведь он сам только-только отошел после инфаркта. За несколько месяцев до трагедии актер заметил, как жена похудела, но что она умирает — не верил.

Незадолго до ухода Екатерина написала любимому мужу послание.

«Прощаясь со мной, Катя написала: «Единственное, что я могу сказать, Валерик: «Ты всегда приносил мне одну радость». Больше я не получал писем. Я счастлив, что у меня была такая жена, которая, уходя из жизни, думала не о себе, а о любимом человеке», — отмечал актер.

Екатерина Гаркалина скончалась от рака 15 февраля 2009 года.

Слухи о романах


На съемках картины «Белые одежды» Валерий Гаркалин познакомился с Людмилой Гурченко. Из-за плотного графика актрисы сцены с ее участием нужно было снять за неделю. И всего семи дней хватило, чтобы Гаркалин проникся сильной симпатией к 57-летней партнерше.

По словам Гурченко, артист был очень похож на ее отца.

«Мы были близко-близко друг к другу. И я помню каждую черточку ее лица, морщинку, которую Гурченко пыталась все время разгладить. Я ее очень любил, очень. И она меня», — говорил Валерий.

Ни во что серьезное увлечение и восхищение не вылились, так что после завершения съемок коллеги пересекались лишь на сцене.

Спустя годы об интригах того периода вспомнила и Жанна Эппле. Хотя актриса снималась в «Белых одеждах» беременной, ее неумолимо тянуло к Гаркалину.

Детство в детдоме, романы с женатыми и бесплодие: испытания актрисы Жанны Эппле
Детство в детдоме, романы с женатыми и бесплодие: испытания актрисы Жанны Эппле
«У нас могла случиться очень большая любовь. Но Валера был женат, я тоже была замужем и беременна. Но мы были очень влюблены. Чтобы убить такую любовь, нужно просто перестать видеться. У нас так и получилось», — объясняла артистка в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».

Сам Гаркалин откровенно признавался, что влюблялся во всех своих партнерш, иначе бы не смог достоверно сыграть страсть. Секрет состоял в том, чтобы не переходить грани дозволенного, продолжая хранить верность своей истинной даме сердца.

Алкогольная зависимость


Валерий Борисович с юности тяготел к спиртному. Поначалу он выпивал ради эмоций, а потом стал позволять себе алкоголь и в рабочее время. Во время съемок в картине «Белые одежды» его чуть не выгнали с проекта, потому что артист ушел в запой.

7 июня 2008 года Гаркалин, находясь на гастролях в Клайпеде, перенес тяжелый инфаркт. Доиграв сцену в постановке «Ботинки на толстой подошве», уже за кулисами, артист рухнул на пол. У него остановилось сердце.

«Я был в состоянии клинической смерти и даже потом показывал всем эти утюги на теле, которые остались от дефибриллятора. Врачи решили делать операцию. Были сильно закупорены сосуды. Выяснилось, что это от курения. Я курил тогда безбожно, после этого сразу бросил. Я то в инфарктах, то в комах», — говорил он.

В ноябре 2008 года у него произошел повторный инфаркт.

Скандалы


Весной 2015 года артиста избили в центре Москвы. Драка завязалась между нетрезвым Гаркалиным и его соседом. Очевидцы вызвали полицию и неотложку. В ходе драки у актера был выбит зуб и сломан нос.

Летом 2016-го Валерия Гаркалина доставили в отделение «скорой помощи» с серьезными травмами грудной клетки и живота. Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Как заявлял артист, он травмировался, находясь у себя дома.

Последние годы


Состояние здоровья не позволяло Валерию Гаркалину играть в театре и сниматься в кино. В начале 2018 года артист едва не умер. Ему стало плохо во время гастролей со спектаклем «Страсть Аполлона». После простуды у него началась пневмония, которая вызвала осложнение — отек легких и сердца. Актер старался не обращать внимание на затяжной кашель, запустил болезнь, в итоге после приступа удушья его экстренно госпитализировали. В бессознательном состоянии Валерий пробыл две недели, он впал в кому. После реабилитации Гаркалин вновь учился говорить и ходить. Тогда он сильно набрал вес.

В июле 2020 года в СМИ появилась информация, что он попал в больницу с травмой головы и изрезанным лицом.

Валерий Гаркалин с семьей (Фото: Инстаграм* @garkalinanika)

67-летний Валерий Гаркалин был госпитализирован в больницу в Коммунарке 2 октября. Медики диагностировали у него коронавирус и зафиксировали 25% поражения легких. 20 ноября 2021 года актер умер от коронавируса. Его похоронили на Миусском кладбище, рядом с могилой ​супруги.

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Анастасия Уколова случайно рассекретила мужа, которого прятала от публики
21 февраля 2025, 12:01

Анастасия Уколова (фото: Telegram @ukolovanastasiya)

Анастасия Уколова случайно рассекретила мужа, которого скрывала от всех. Актриса посетила с избранником ресторан, где на табличке на столе были указаны его имя и фамилия.
29-летняя звезда сериала «Комбинация» активно ведёт соцсети ещё со студенческих лет. Она всегда делилась интересными моментами из своей жизни. А с появлением дохода, рекламных интеграций и с ростом подписчиков её аккаунты стали ещё интереснее. Однако есть одна тема, о которой актриса никогда не говорит – личная жизнь.

Известно, что летом 2022 года Уколова во второй раз вышла замуж. Её супругом стал мужчина с именем Юрий, о котором неизвестно ничего. Выяснилось лишь то, что они встречались с юности, когда ещё жили в Пятигорске. Тогда им было по 13 лет. Спустя 10 лет возлюбленные сыграли свадьбу.

«Обычно я просто не афиширую свою личную жизнь. Свой первый брак я ещё афишировала, но у меня было ещё не много подписчиков. Сейчас мы приняли решение, что мы не публикуем фотографии вместе. Я не говорю о наших отношениях в интервью. И это желание моего партнера, которое, может быть, мне не всегда комфортно», – делилась Анастасия в одном из интервью.
Однако накануне актриса случайно засветила фамилию своего супруга. Они посетили гастрономическое шоу в ресторане Krasota. Вход на мероприятие осуществлялся только по именным приглашениям, а место каждого гостя было подписано. На одной из фотографий была видна фамилия супруга: Юрий Горовой.

Фото: Telegram @ukolovanastasiya

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«Я была счастлива 3 года»: Карина Кросс объявила о расставании с певцом
21 февраля 2025, 11:50

Карина Кросси объявила о разрыве отношений с Дмитрием Разваровым. Певица, актриса и телеведущая поделилась прощальным видео с бывшим партнером. Сегодня Карина Лазарьянц, более известная под сценическим именем Карина Кросс, сообщила о переменах в своей личной жизни. 32-летняя артистка снова стала свободной, расставшись с 31-летним Дмитрием Разваровым.
В своем блоге телеведущая опубликовала романтическое видео, на котором они обнимаются и участвуют в различных фотосессиях.

«Спасибо тебе за всё. Я была счастлива 3 года...» — написала Карина.

Ранее участница реалити-шоу «Звезды в Африке» была замужем за блогером Евгением Ершовым, но их брак продлился чуть больше двух лет. Кросс объяснила причины развода:

«Женя допустил серьезную ошибку. Я не терплю вранья!» — отметила актриса фильма «Любовники».

Карина встретила Дмитрия четыре года назад во время съемок клипа на песню «Блогинг», где он выступил в роли модели. Певица подчеркивала, что финансовое положение своего партнера для нее не имеет значения.

Что касается Ершова, то у него сейчас нет девушки. Интересно, что накануне он сделал откровенное признание.

«Мы с Кариной не общались три года. Я не против восстановить контакт, но не хочу делать первый шаг, так как боюсь быть отвергнутым», — поделился Евгений.

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Ушёл из семьи, предал сына и перенёс пересадку почки: Николаю Расторгуеву 68 лет. Как сейчас живет солист группы «Любэ»
21 февраля 2025, 11:30

Николай Расторгуев (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Николай Вячеславович Расторгуев — известный музыкант, гитарист, исполнитель и лидер группы «Любэ». Он удостоен звания Народного артиста России. Однако за успешной карьерой скрываются сложные жизненные испытания. 21 февраля артисту исполняется 68 лет. «Радио 1» расскажет о его творческом пути, создании культовой группы, проблемах со здоровьем и личной жизни.

Детство и юность Николая Расторгуева


Будущий артист появился на свет 21 февраля 1957 года в городе Лыткарино Московской области. Его отец, Вячеслав Николаевич, был водителем, а мать, Мария Александровна, работала на швейной фабрике.

«Раньше вся детвора была во дворе, дома никто не сидел. Было много различных уличных игр, рядом были стройки, а это для ребят самое интересное. Можно было попробовать, например, попрыгать на огромной куче песка. А рядом — лес, река. В общем, занятий было полно», — поделился артист в беседе с «MySLO».

Любовь к музыке у Николая зародилась благодаря другу, чья мама управляла кинотеатром «Иллюзион». Благодаря ей они часто смотрели фильмы бесплатно. В 1974 году друзья увидели картину «Вечер трудного дня» о группе The Beatles. Этот фильм вдохновил будущего артиста освоить гитару.

Однако профессионально заниматься музыкой он не планировал. После школы поступил в Московский технологический институт лёгкой промышленности, но проучился всего год — был отчислен за участие в драке.

Николай Расторгуев (фото: ВКонтакте / @thelubeh )

Затем работал лаборантом и слесарем в Центральном институте авиационного моторостроения в Лыткарине. Пойти в армию не получилось по медицинским показаниям.

«Меня же не взяли из-за здоровья: не прошел медкомиссию и получил "белый билет", хотя всерьез настраивался на службу, ждал осеннего призыва и мечтал попасть во "взрослые" войска, типа ВДВ. Честно говоря, о патриотизме и прочих высоких материях я тогда не думал, хотел испытать себя, проверить в настоящем деле», — рассказал певец «Правде.ру».

Начало музыкальной карьеры


В 1978 году Николай Расторгуев прошёл прослушивание и стал солистом ВИА «Шестеро молодых» под руководством Вилена Дарчиева.

В последующие годы он сменил несколько коллективов:

  • 1980–1985 гг. – вокалист ВИА «Лейся, песня»;
  • 1985 г. – бас-гитарист группы «Рондо»;
  • 1985–1986 гг. – солист ВИА «Здравствуй, песня», которым руководил Игорь Матвиенко.

Фото: ВКонтакте / @thelubeh

Создание группы «Любэ»


Знакомство с Игорем Матвиенко стало ключевым моментом в судьбе Расторгуева. В январе 1989 года началась работа над дебютным альбомом группы «Любэ». Первые песни — «Люберцы» и «Батька Махно» — записали 14 января. Именно этот день считается официальной датой основания коллектива.

«Мы ехали с Игорем в метро на студию и стали думать, как назовем. Мне пришло в голову одно из жаргонных словечек моего детства — любэ. Оно означает «любой». Так и появилось название группы», — рассказал Расторгуев.

Фото: ВКонтакте / @thelubeh

В 90-е годы популярность группы стремительно росла. Уже в 1990 году «Любэ» заняли призовое место на фестивале «Песня года» и активно участвовали в телевизионных программах. В 1992 году вышел их второй альбом «Кто сказал, что мы плохо жили?», а в 1995 году группа представила хит «Комбат», который быстро завоевал любовь слушателей.

За первые три года существования «Любэ» дали около 800 концертов, собравших свыше 3 миллионов зрителей.

«Наша музыка несет народный дух, да и мой образ необычен для нашей музыкальной культуры. У нас есть разные песни: серьезные, легкие, веселые, для застолья, но мы не стараемся уходить от действительности. В песнях отражается наша гражданская позиция. Без этого нельзя. Если иметь в виду некую народность, патриотичность, то это не изживается. Это и есть та идея, которая существует в основе группы "Любэ"», — отметил Николай в беседе с «правдой.ру».

Фото: ВКонтакте / @thelubeh

Проблемы со здоровьем Николая Расторгуева


В 2007 году музыканту поставили диагноз «хроническая почечная недостаточность» в тяжёлой форме. Ему требовалась пересадка почки, но до поиска подходящего донора артисту приходилось регулярно проходить гемодиализ. В 2009 году ему провели трансплантацию органа.

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В сентябре 2015 года во время выступления в Израиле Расторгуев был экстренно госпитализирован. Причиной ухудшения состояния стали переживания за отца, который восстанавливался после инсульта.

В 2017 году музыканта снова доставили в больницу, на этот раз из-за сердечного приступа. К счастью, врачи стабилизировали его состояние.

Николай Расторгуев (фото: ВКонтакте / @rastnik)

Личная жизнь Николая Расторгуева


Свою будущую супругу Валентину Николай встретил в 15 лет. Девушка профессионально занималась хореографией и мечтала поступить в хореографическое училище. Однако она отказалась от своей мечты ради любви.

«Моя жена ноги задирать на сцене не будет», — говорил музыкант.

Через четыре года после знакомства пара официально зарегистрировала брак. В 1977 году у них родился сын Павел.

«Коля пригласил меня на танец, а у меня внутри всё дрожало. Я тогда поняла, что любовь с первого взгляда не метафора. Когда мы танцевали, он вдруг нежно поцеловал меня в щёку, и у меня земля ушла из-под ног. Пришла домой и объявила родителям: "Я влюбилась!"» — поделилась воспоминаниями Валентина.

Однако спустя 15 лет совместной жизни, в 1990 году, их семья распалась. Во время работы в ВИА «Зодчие» Расторгуев познакомился с Натальей, которая была костюмером коллектива. Между ними завязались романтические отношения, которые долгое время оставались тайной. Наталья была моложе Николая на 13 лет.

Николай Расторгуев с супругой (фото: РИА Новости / Валерий Левитин)

Разрыв с первой женой стал особенно болезненным для сына Павла, который воспринимал уход отца как предательство. Несмотря на это, Расторгуев принял решение развестись и вскоре вступил в новый брак. В союзе с Натальей у него родился сын Николай.

«Я тогда умерла и родилась заново. Но чтобы заново научиться жить, ушло много времени», — рассказала бывшая жена Николая.

По словам Николая, Наталья, на которой певец женат уже 35 лет, покорила его буквальном всем.

«Поэтому она и стала моей женой. Это очень серьезный шаг — связать жизнь с человеком. Для этого важно во всем совпасть», — признался музыкант.

Как сейчас живёт Николай Расторгуев


Сегодня Николай Расторгуев продолжает активно выступать с группой «Любэ», участвуя в концертах и светских мероприятиях. Недавно он исполнил роль воеводы Фёдора в этно-опере «Князь Владимир», где главную партию исполнил SHAMAN.

В марте 2024 года артист также выступил на концерте, посвящённом присоединению Крыма, который прошёл на Красной площади.

«Скажу одно: собираюсь выступать, пока в крышку гроба не забьют последний гвоздь, поэтому жить на пенсию для меня не актуально», — сказал Расторгуев для «Россия сегодня».

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«Обсасывать не стану»: Ксения Бородина прокомментировала измены в семье Пинчук и Чобаняна
Ксения Бородина прокомментировала измены Чобаняна Ирине Пинчук
21 февраля 2025, 11:13

Ксения Бородина, Ирина Пинчук и Николай Сердюков (Фото: Telegram @borodylia0803)

Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала ситуацию с изменами в семье звезды «Дома-2» Ирины Пинчук и Арая Чобаняна.
Напомним, несколько дней назад личную страницу Арая Чобаняна взломали мошенники. Сначала они опубликовали интимные переписки и фото Чобаняна, а после отправили Пинчук и другие интересные доказательства измен ее супруга. В ночь на 19 февраля девушка заявила о том, что разводится с мужем. Однако позже она удалила эмоциональные сторис, оставив лишь пост о разводе. Сейчас она в компании друзей пытается привести свои мысли в порядок.

Всем известно, что Бородина дружит с Пинчук, поэтому поклонники решили расспросить в соцсети телеведущую о подробностях произошедшего.

«Зачем? Чтобы что?! Как стервятникам сейчас налететь и поклевать смачные новости?! Я могу сказать только одно — это дело ребят, они сами разберутся. И какое бы решение они ни приняли, это не наше дело. Все бывает в семье — разногласия, ссоры, сплетни и зависть. Ира на связи 24/7. Все, что хотела, сказала ей лично, а обсасывать это на камеру точно не стану», — ответила Бородина подписчикам.

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В Италии потребовали убрать с «Евровидения» песню эстонца Томми Кэша как «унизительную»
В Италии требуют снять с конкурса «Евровидение» песню эстонца Томми Кэша
21 февраля 2025, 10:59

Фото: istockphoto/Zeferli

В Италии вызвала возмущение песня Espresso Macchiato, которую представитель Эстонии Томми Кэш собирается представить на «Евровидении» в этом году. Руководители организации по защите прав потребителей Codacons подали официальный запрос на запрет исполнения композиции на конкурсе.
Текст песни написан на стилизованной смеси итальянского и английского языков, сообщает издание The Guardian. В своём музыкальном номере эстонский рэпер Кэш изображает на сцене мафиози. Певец словами и жестами издевается над стереотипами об итальянцах и обыгрывает такие клише об итальянцах, как кофе и сигареты.

Представители Codacons заявили, что они «уважают свободу самовыражения артистов», однако текст композиции вызывает у них серьёзные опасения. По их мнению, песня выставляет итальянцев в «уничижительном» свете, а постоянные отсылки к показной роскоши и организованной преступности, увязываемой с Италией и её гражданами, «оскорбляют множество людей». На основании вышесказанного организация потребовала от организаторов «Евровидения» пересмотреть решение о допуске данной композиции к участию в конкурсе.

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