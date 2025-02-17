Инсульт, нежелание выходить замуж и отказ от съемок в кино: как Елена Проклова проводит свои дни на пенсии

Елена Проклова (Фото: Инстаграм* @elproklova)
Елена Проклова уже долгое время не снимается в кино. Да и на театральной сцене артистка появляется намного реже, чем раньше. А всему виной — проблемы со здоровьем и возраст. Все же ей уже 71 год. Что известно о жизни актрисы, которая несколько лет назад пережила инсульт и где она сегодня — в материале «Радио 1».
Инсульт, перелом и операцияПроблемы со здоровьем у Елены Прокловой начались в 2022 году. В то время выяснилось, что артистка перенесла ишемический инсульт и попала в больницу. Она даже оказалась в реанимации, но вскоре актриса пошла на поправку, и через пару недель ее выписали.
Спустя некоторое время Проклова восстановила силы после инсульта и в беседе с журналистами рассказала о причинах экстренной госпитализации.
«Врачи сказали, что первой причиной стала густая кровь. Плюс сильное переутомление, график слишком загруженный для моего возраста, это ненормально. И, конечно, погодные катаклизмы», — объяснила Проклова.
С того времени Елена стала больше заниматься своим здоровьем. Однако в 2023 году ей снова пришлось обратиться к врачам. На репетиции спектакля «Розыгрыш» в Крыму Проклова получила травму — перелом стопы со смещением. Актрисе наложили гипс, а потом сделали сложную операцию. Но Елена не ушла на больничный, а спектакли отыгрывала в сидячем положении.
Елена Проклова (Фото: Инстаграм* @elproklova)
«Трех браков мне вполне хватило»Елена трижды была в браке. Первым мужем стал успешный режиссер Виталий Мелик-Карамов, от которого актриса родила старшую дочь Арину. Второй раз Проклова вышла замуж за врача Александра Дерябина, с которым она прожила в браке почти 10 лет. Общих детей у них не появилось.
В третьем браке с бизнесменом Андреем Тришиным артистка прожила тридцать лет и родила ему дочь Полину. Инициатором развода была сама Елена, но через некоторое время супруг уговорил ее вернуться. В ЗАГС они больше не ходили, а живут вместе в Подмосковье (когда она не в Сочи), и их связывают больше дружеские отношения.
«Трех браков мне вполне хватило. Не думаю, что где-то есть человек, которому я могу что-то дать, а он, в свою очередь, может что-то дать мне», — откровенничала Проклова.
Елена Проклова (Фото: Инстаграм* @elproklova)
Елена Проклова сейчасСейчас Прокловой 71 год, но сидеть на пенсии актриса не собирается. Елену приглашают сниматься в кино и сериалы, однако артистка больше предпочитает театральную сцену. Из-за этого на экранах Проклова давно не появлялась, а вот со спектаклями гастролирует не только по городам РФ, но и Белоруссии.
В свободное от работы время актриса находится в Сочи, где у нее собственный дом в Хостинском районе. Есть у Прокловой и любимое хобби — написание картин. Артистка теперь редко беседует с журналистами и, помимо работы, больше внимания уделяет собственному здоровью.
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