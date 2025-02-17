Инсульт, нежелание выходить замуж и отказ от съемок в кино: как Елена Проклова проводит свои дни на пенсии

Елена Проклова уже долгое время не снимается в кино. Да и на театральной сцене артистка появляется намного реже, чем раньше. А всему виной — проблемы со здоровьем и возраст. Все же ей уже 71 год. Что известно о жизни актрисы, которая несколько лет назад пережила инсульт и где она сегодня — в материале «Радио 1».