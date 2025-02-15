За что Мария Голубкина не смогла простить мать и кто на самом деле ее отец: какие тайны хранит вдова Андрея Миронова

Мария и Лариса Голубкины — выдающиеся актрисы, каждая из которых внесла свой вклад в развитие российского кинематографа. Они не были близки на протяжении многих лет, но со временем нашли общий язык. О том как сейчас живут актрисы читайте в материале «Радио 1».