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За что Мария Голубкина не смогла простить мать и кто на самом деле ее отец: какие тайны хранит вдова Андрея Миронова

Мария Голубкина (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Мария Голубкина (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Мария и Лариса Голубкины — выдающиеся актрисы, каждая из которых внесла свой вклад в развитие российского кинематографа. Они не были близки на протяжении многих лет, но со временем нашли общий язык. О том как сейчас живут актрисы читайте в материале «Радио 1».

Отец Марии не известен


Лариса Голубкина (Фото: скриншот к/ф «Гусарская баллада»)

Лариса Голубкина родила дочь в 1973 году. До этого мать Марии некоторое время жила в гражданском браке со сценаристом Николаем Щербинским-Арсеньевым. Долгое время считалось, что именно он является отцом девочки. Однако в 2012 году Щербинский неожиданно заявил, что не имеет отношения к отцовству Марии. Он передал это звание Владимиру Досталю, директору «Мосфильма», от которого Лариса ушла в положении к сценаристу. В качестве возможного отца также упоминался известный актёр Алексей Баталов, с которым у актрисы был непродолжительный роман.

Когда Марии исполнилось четыре года, Лариса вышла замуж за актёра Андрея Миронова. Он принял на себя роль её воспитателя и стал для девочки настоящим отцом. Мария считает его своим фактическим и кровным родителем, что подтверждается её отчеством — Андреевна. Фамилию Голубкина дочь сохранила, объяснив это тем, что родители расписались только после её рождения.

По словам Марии Голубкиной, если в их семье и был кто-то, кто действительно занимался её воспитанием, так это отец. Мама всё время была погружена в свои дела: она снималась в кино, блистала на театральных подмостках и колесила по стране с концертами, оставляя дочери лишь тень своего внимания.

Сложные родительские отношения


Лариса и Мария Голубкины (Фото: скриншот т/п «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» ТК Россия 1)

Лариса Голубкина, лишь с годами осознавшая свои ошибки, поняла, как неумело относилась к дочери Марии. Любовь к ней была, но она оставалась в тени — не проявлялась в объятиях, не звучала в сказках на ночь. Мать была поглощена карьерой, полагая, что дочь всё поймёт и простит. В отличие от своих коллег, которые брали детей с собой на гастроли и съёмки, она оставляла Марию в стороне.

Авторитарный стиль воспитания диктовал требование послушания и высоких оценок, что вызывало у девочки бурное сопротивление. Ларисе Голубкиной было трудно быть в роли мамы, она даже в одном из интервью осмелилась заявить, что актрисы не должны обременять себя детьми или обязаны прерывать карьеру ради их воспитания.

Мария выросла самостоятельной девушкой, научилась сама добиваться целей и пошла по стопам матери в актерской карьере. Мама отпустила Марию в свободное плавание в 18 лет и не поддерживала ее даже финансово, что еще больше закалило характер дочери.

Семья Марии Голубкиной


Мария Голубкина (Фото: скриншот т/п «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» ТК Россия 1)

Мария в 17 лет познакомилась с будущим супругом Николаем Фоменко и уже в 21 год вышла за него замуж. Семейное счастье продлилось 13 лет, в браке родилось двое детей: дочь Настя и сын Иван. В интервью актриса подчеркивала, что не испытывала страха потерять свою карьеру после рождения детей, так как считает материнство своей главной и более значимой задачей.

В начале 2000-х годов дети Голубкиной, по настоянию отца, отправились учиться в Великобританию. Актриса осталась в одиночестве. Она решила переехать к матери, но оказалось, что даже спустя время их отношения не стали лучше. Мать постоянно давала советы Голубкиной о том, как строить карьеру и вести себя в повседневной жизни, что не устраивало знаменитую дочь. Со временем ситуация немного изменилась, но конфликты всё ещё имели место быть.

Актрисы сейчас


Мария Голубкина (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Сейчас Марии Голубкиной 51 год. Она теперь не так часто появляется в кино и большую часть времени посвящает преподаванию актерского мастерства в своей мастерской. Лариса Ивановна уже давно и тяжело болеет. В одном из своих интервью Мария поделилась, что в последние годы её мама находится в пансионате в Подмосковье, где ей обеспечен постоянный уход и квалифицированная медицинская помощь. Стоимость пребывания в этом учреждении для дочери актрисы весьма высока, но она не переживает за здоровье матери, поскольку в случае необходимости врачи всегда готовы оказать помощь.

Состояние здоровья Ларисы Голубкиной довольно тяжелое: у неё диагностированы онкологическое заболевание и болезнь Паркинсона. Она вынуждена постоянно принимать сильнодействующие обезболивающие средства и практически не покидает постель.

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«Не потеряла веру»: Анастасия Швецова о пережитых изменах Натана
15 февраля 2025, 13:48

Алишер Мирзохонов (РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Жена рэпера Натана (Алишер Мирзохонов) Анастасия Швецова давно простила его за измену, пишет Voice. Кроме того, по ее словам, она не перестала верить в любовь на фоне пережитых трудностей.
«Я не потеряла веру в любовь, несмотря на все пережитые трудности. Мой опыт не определяет меня, он лишь показывает, чему я могу научиться. Каждое испытание — это урок, который помогает нам расти. Мы можем извлекать ценный опыт из боли и разочарования, а не позволять им управлять нашей жизнью», — сказала Швецова.
Она добавила, что любовь заключается в поступках, а не в словах, заключив, что прощение является важным аспектом любви.

Натан был в центре скандала в прошлом году, когда пытался построить отношения с блогером Валерией Чекалиной, а также целовался с певицей Бьянкой на глазах у всей России в рамках шоу «Звезды в Джунглях».

Ранее стало известно, за что актриса Мария Голубкина не простила свою маму.

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Одна геолокация и букет-сердечко: Валиеву подозревают в романе с хоккеистом
15 февраля 2025, 12:34

Камила Валиева (Фото: Telegram/@kamilavalieva26official)

Российскую фигуристку Камилу Валиеву подозревают в романе с хоккеистом Никитой Нестеровым, играющим за ЦСКА. Как пишет StarHit, у знаменитостей нет общих фотографий, однако пользователи вычислили, что у них одна геолокация. А еще Валиева опубликовала фото букета в форме сердца.
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Ранее сообщалось, кому призналась в любви певица Мари Краймбрери.

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«Люблю тебя!»: беременная Мари Краймбрери на публике призналась в любви Билану
15 февраля 2025, 12:12

Мари Краймбрери (Фото: Instagram*/marikraimbrery)

Беременная певица Мари Краймбрери (Марина Жадан) призналась на публике в любви своему коллеге по цеху Дмитрию Билану. Об этом пишет Voice.
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Ранее сообщалось о разводе режиссера Федора Бондарчука.

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Развод Бондарчука с Андреевой принял неожиданный поворот
15 февраля 2025, 11:20

Федор Бондарчук и Паулина Андреева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

На протяжении длительного времени поклонники режиссера Федора Бондарчука не могут разобраться, что происходит в его личной жизни. Весной прошлого года режиссер внезапно перестал появляться на публике со своей супругой Паулиной Андреевой. Осенью в СМИ появилась новость о грядущем разводе пары.
По данным 7Дней.ру., накануне появился слух о том, что супруги могли помириться. Согласно информации источника, Бондарчук и Андреева недавно вместе отдыхали в Таиланде. Однако ни совместных фото, ни других подтверждений этому пока нет.

Стоит отметить, что на днях Бондарчук посетил премьеру сериала «Челюскин. Первые» и снова позировал без кольца.

Напомним, Федор Бондарчук женился на Паулине Андреевой в 2019 году, а через три года у них родился сын Иван.

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Близкие Кеосаяна получили надежду на его исцеление
15 февраля 2025, 10:30

Тигран Кеосаян (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

8 января текущего года главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж Тигран Кеосаян находится в коме. Последний раз жена режиссера комментировала ситуацию 19 января, отметив, что состояние Тиграна остается неизменным.
Уточняется, что Кеосаян продолжает находиться в коме, и его состояние оценивается как тяжелое. Однако официальных заявлений от врачей пока не поступало.

Примечательно, что некоторые медицинские эксперты оставляют надежду на выздоровление режиссера, ссылаясь на случаи успешного восстановления пациентов, передает 7Дней.ру.

Напомним, 59-летний Тигран Кеосаян давно имеет проблемы с сердцем. В 2008 и 2010 годах он перенёс два инфаркта.

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