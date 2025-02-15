За что Мария Голубкина не смогла простить мать и кто на самом деле ее отец: какие тайны хранит вдова Андрея Миронова

Мария Голубкина (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Мария и Лариса Голубкины — выдающиеся актрисы, каждая из которых внесла свой вклад в развитие российского кинематографа. Они не были близки на протяжении многих лет, но со временем нашли общий язык. О том как сейчас живут актрисы читайте в материале «Радио 1».
Отец Марии не известен
Лариса Голубкина (Фото: скриншот к/ф «Гусарская баллада»)
Лариса Голубкина родила дочь в 1973 году. До этого мать Марии некоторое время жила в гражданском браке со сценаристом Николаем Щербинским-Арсеньевым. Долгое время считалось, что именно он является отцом девочки. Однако в 2012 году Щербинский неожиданно заявил, что не имеет отношения к отцовству Марии. Он передал это звание Владимиру Досталю, директору «Мосфильма», от которого Лариса ушла в положении к сценаристу. В качестве возможного отца также упоминался известный актёр Алексей Баталов, с которым у актрисы был непродолжительный роман.
Когда Марии исполнилось четыре года, Лариса вышла замуж за актёра Андрея Миронова. Он принял на себя роль её воспитателя и стал для девочки настоящим отцом. Мария считает его своим фактическим и кровным родителем, что подтверждается её отчеством — Андреевна. Фамилию Голубкина дочь сохранила, объяснив это тем, что родители расписались только после её рождения.
По словам Марии Голубкиной, если в их семье и был кто-то, кто действительно занимался её воспитанием, так это отец. Мама всё время была погружена в свои дела: она снималась в кино, блистала на театральных подмостках и колесила по стране с концертами, оставляя дочери лишь тень своего внимания.
Сложные родительские отношения
Лариса и Мария Голубкины (Фото: скриншот т/п «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» ТК Россия 1)
Лариса Голубкина, лишь с годами осознавшая свои ошибки, поняла, как неумело относилась к дочери Марии. Любовь к ней была, но она оставалась в тени — не проявлялась в объятиях, не звучала в сказках на ночь. Мать была поглощена карьерой, полагая, что дочь всё поймёт и простит. В отличие от своих коллег, которые брали детей с собой на гастроли и съёмки, она оставляла Марию в стороне.
Авторитарный стиль воспитания диктовал требование послушания и высоких оценок, что вызывало у девочки бурное сопротивление. Ларисе Голубкиной было трудно быть в роли мамы, она даже в одном из интервью осмелилась заявить, что актрисы не должны обременять себя детьми или обязаны прерывать карьеру ради их воспитания.
Мария выросла самостоятельной девушкой, научилась сама добиваться целей и пошла по стопам матери в актерской карьере. Мама отпустила Марию в свободное плавание в 18 лет и не поддерживала ее даже финансово, что еще больше закалило характер дочери.
Семья Марии Голубкиной
Мария Голубкина (Фото: скриншот т/п «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» ТК Россия 1)
Мария в 17 лет познакомилась с будущим супругом Николаем Фоменко и уже в 21 год вышла за него замуж. Семейное счастье продлилось 13 лет, в браке родилось двое детей: дочь Настя и сын Иван. В интервью актриса подчеркивала, что не испытывала страха потерять свою карьеру после рождения детей, так как считает материнство своей главной и более значимой задачей.
В начале 2000-х годов дети Голубкиной, по настоянию отца, отправились учиться в Великобританию. Актриса осталась в одиночестве. Она решила переехать к матери, но оказалось, что даже спустя время их отношения не стали лучше. Мать постоянно давала советы Голубкиной о том, как строить карьеру и вести себя в повседневной жизни, что не устраивало знаменитую дочь. Со временем ситуация немного изменилась, но конфликты всё ещё имели место быть.
Актрисы сейчас
Мария Голубкина (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Сейчас Марии Голубкиной 51 год. Она теперь не так часто появляется в кино и большую часть времени посвящает преподаванию актерского мастерства в своей мастерской. Лариса Ивановна уже давно и тяжело болеет. В одном из своих интервью Мария поделилась, что в последние годы её мама находится в пансионате в Подмосковье, где ей обеспечен постоянный уход и квалифицированная медицинская помощь. Стоимость пребывания в этом учреждении для дочери актрисы весьма высока, но она не переживает за здоровье матери, поскольку в случае необходимости врачи всегда готовы оказать помощь.
Состояние здоровья Ларисы Голубкиной довольно тяжелое: у неё диагностированы онкологическое заболевание и болезнь Паркинсона. Она вынуждена постоянно принимать сильнодействующие обезболивающие средства и практически не покидает постель.
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