Аборт, роман с женатым и скандал на шоу «Секрет на миллион»: личные драмы Светланы Пермяковой, которой исполнилось 53 года

Светлана Пермякова — яркая и талантливая актриса 17 февраля отметила свое 53-летие. Артистка пережила много потерь, но сохранила жизнерадостность и оптимизм, смогла преодолеть все преграды и стать одной из самых выдающихся и незабываемых актрис нашего времени. О творческом пути и детстве Пермяковой читайте в материале «Радио 1».