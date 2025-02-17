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Аборт, роман с женатым и скандал на шоу «Секрет на миллион»: личные драмы Светланы Пермяковой, которой исполнилось 53 года

Светлана Пермякова (Фото: Телеграмм@s_permyakova)

Светлана Пермякова (Фото: Телеграмм@s_permyakova)

Светлана Пермякова — яркая и талантливая актриса 17 февраля отметила свое 53-летие. Артистка пережила много потерь, но сохранила жизнерадостность и оптимизм, смогла преодолеть все преграды и стать одной из самых выдающихся и незабываемых актрис нашего времени. О творческом пути и детстве Пермяковой читайте в материале «Радио 1».

Светлана Пермякова: биография


Светлана Пермякова (Фото: Телеграмм@s_permyakova)

Светлана Пермякова появилась на свет 17 февраля 1972 года в городе Пермь. В ее семье было трое старших братьев, и она стала четвертым долгожданным ребенком. Отец будущей актрисы трудился машинистом электровоза, а мать занимала должность счетовода на мукомольном заводе.

Светлана выросла в атмосфере любви и заботы, однако семья столкнулась с трагедией: когда ее брату Андрею было всего два года, он погиб в результате удара током. Это событие оставило глубокий след в жизни близких, но отец продолжал мечтать о дочери, что в итоге и сбылось.

Когда Светлане исполнилось 15 лет, семья снова столкнулась с горем потери — ее старший брат скончался от инфаркта в возрасте 25 лет. Позже, в 2010 году, она потеряла и другого брата. После этой потери мама актрисы не выдержала горя и ушла из жизни через год. В результате Светлана осталась с единственным близким человеком — отцом, который в последние годы своей жизни столкнулся с деменцией.

Несмотря на то что отец не хотел покидать родной город, Светлана понимала, что ему необходим постоянный уход и внимание. Она приняла трудное решение поместить его в частный пансионат для пожилых людей, чтобы обеспечить ему надлежащие условия. Это решение вызвало осуждение со стороны некоторых людей, но актриса регулярно навещала его и старалась обеспечить комфортную жизнь, которую не могла бы гарантировать при совместном проживании из-за своей загруженности. К сожалению, в 2015 году Светлана потеряла и отца, последнего родного человека из большой семьи.


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Образование и карьера


Светлана Пермякова (Фото: Телеграмм@s_permyakova)

В юные годы Пермякова была активной и энергичной девочкой, она успешно справлялась со школьной программой и успевала заниматься множеством дел. Особенно ей нравилось выступать на сцене, и она старалась не упускать ни одной возможности поучаствовать в школьных постановках.

Выбор профессии был очевиден, и уже в 1994 году Светлана окончила Пермский государственный институт искусства и культуры. После окончания учебы актриса четыре года работала в Лысьвенском драматическом театре, а в 1998 перешла в Пермский ТЮЗ.

Еще будучи студенткой, Светлана начала играть в команде КВН Пермского государственного университета, с которой в 1992 году участвовала в первом четвертьфинале Высшей лиги. Успех в Клубе весёлых и находчивых пришёл позже, в 2002 году, когда они с Жанной Кадниковой выступали в составе сборной команды КВН «Парма» под творческим псевдонимом «Светка и Жанка». Актрисе на тот момент уже было 30 лет. Спустя три года ей поступило предложение стать ведущей юмористической программы на радио, и она приняла решение переехать в столицу.

Первая роль в кино


Светлана Пермякова (Фото: Телеграмм@s_permyakova)


Её путь в мир кино начался не совсем традиционно. В отличие от многих коллег, она не дождалась приглашения от режиссеров, а самостоятельно добилась своей первой роли. Она была знакома с редакторами КВН, которые работали над сценарием сериала «Солдаты». Светлана решительно настояла на том, чтобы ей предложили роль прапорщика Топаловой, и в итоге в 35 лет дебютировала на экране.

Персонаж Топаловой стал знаковым для актрисы, и она продолжала появляться в этом амплуа в последующих сезонах шоу. Хотя Светлана получила несколько предложений на съемки в кино, стабильного заработка это не обеспечивало. Чтобы обеспечить себя и накопить на квартиру в столице, она была вынуждена работать таксистом. Спустя три года она получила роль медсестры Любы в сериале «Интерны» и стала по-настоящему узнаваемой и всеми любимой актрисой.

Обман на шоу «Секрет на миллион»


В 2017 году Пермякова приняла участие в телешоу «Секрет на миллион». Спустя несколько лет она рассказала, что продюсеры программы обманули ее, обещая заранее обсудить все вопросы.

По словам актрисы, во время съемок ведущая Лера Кудрявцева начала задавать ей очень личные вопросы. Более того, ответы Пермяковой якобы оказывались неверными, хотя она была уверена в своих словах.

Ее также огорчило, что «секретного» ответа на миллион не существовало, хотя она надеялась выиграть деньги для реабилитации своего ребенка с ДЦП. «Конверт оказался пустым. Мне сказали: „Вы не выиграете миллион, у нас нет таких средств“», — поделилась она. В итоге вместо миллиона актриса получила лишь 80 тысяч рублей.

Светлана Пермякова: личная жизнь, как живет сейчас


Светлана Пермякова с дочкой (Фото: Телеграмм@s_permyakova)


В 22 года Пермякова впервые забеременела. Тогда она была еще студенткой, и это произошло после знакомства с мужчиной на свадьбе подруги. Однако для него ребенок оказался нежеланным, и в итоге Пермякова решила сделать аборт.

Затем она завела роман с женатым коллегой-актером во время работы в театре в Лысьве. Он обещал ей развестись, но вскоре их связь закончилась, когда его жена оказалась в положении.

В настоящее время актриса воспитывает дочь, которой уже 12 лет. Она родилась в отношениях с Максимом Скрябиным. Мужчина младше артистки на 20 лет. Отношения пары не были официально зарегистрированы, а через несколько лет после рождения ребёнка они расстались.

Пермякова продолжает активно сниматься в кино. 6 марта 2025 года стартует показ фильма «Царевна-лягушка» с ее участием. Также в 2024 году появилась информация о том, что актриса Пермякова исполнит роль личной ассистентки первой супруги олигарха Воронцова в новом сезоне сериала «Бедные смеются, богатые плачут».

В дополнение к этому на канале ТВ-3 выходит программа «Суперженщина». Это шоу представляет собой викторину, посвящённую кулинарии, обустройству дома и воспитанию детей. Ведущей проекта является Светлана Пермякова.

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Сделка с дьяволом, интервью Собчак и аресты имущества: как сейчас живет Моргенштерн*, его последнее заявление из рехаба
17 февраля 2025, 11:28

Моргенштерн* (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Рэпер Алишер Валеев*, более известный как Моргенштерн*, не исключил, что мог заключить сделку с дьяволом. Что сейчас известно о его местонахождении, розыске, реабилитации, диагнозе и аресте имущества, расскажет «Радио 1».

Что происходит с Моргенштерном*


В сети появилось видео, где рэпер рассуждает о возможной «сделке с дьяволом». По словам артиста, в возрасте 15–16 лет он просил у дьявола популярности, но отметил, что это может быть ложным воспоминанием.

Тем не менее музыкант считает, что, судя по тому, как он «расплачивается» за свою славу сейчас, такая сделка могла быть реальной.

Моргенштерн* уходит из музыки


В конце 2024 года рэпер объявил о приостановке своей карьеры из-за проблем со здоровьем. Он отметил, что прошлый год стал для него самым тяжелым в жизни, а также рассказал о пережитом психозе и депрессии, что привело к агрессии, испорченным отношениям с близкими и внутреннему саморазрушению.

Моргенштерн* (фото: телеграмм-канал @alisherhateu)

Музыкант признался, что месяцами жил в затемнённой комнате, заваленной мусором и испытывая ненависть к себе. Он также рассказал, что в этот период у него было желание завершить карьеру.

Кроме того, Моргенштерн* сообщил, что обращался к психотерапевтам, получал разные диагнозы и принимал множество препаратов, пока не осознал свою зависимость.

В сентябре артист заявил, что страдает от глубокой депрессии и был вынужден обратиться за медицинской помощью. Тогда же рэпер назвал себя отвратительным человеком, который «возомнил себя мессией». Он признался, что никогда не умел выстраивать искренние отношения с людьми и относился ко всем потребительски.

Отправился в рехаб


8 января стало известно, что рэпер выступил пьяным на корпоративе в Куршевеле, упав со сцены во время исполнения песни Cadillac. Подняться обратно ему помогли зрители. После этого Моргенштерн* коротко прокомментировал инцидент словами «такое бывает» и продолжил концерт.

17 января артист сообщил, что начал лечение в реабилитационном центре, отметив, что путь впереди будет «сложным, но интересным».

«Ночами чуть ломает, но пока терпимо. Сейчас прохожу детокс, поэтому трезво оценить состояние сложно. Вчера еще проснулся от новости, что дом арестовали… Его-то за что? Что он сделал? Не понимаю… Минус 2 ляма баксов и горсть таблеточек на завтрак. Настроение супер. Год начался отлично», — поделился артист.

Моргенштерн* (фото: телеграмм-канал @alisherhateu)

Он также объявил, что собирается провести 2025 год трезвым.

«2025-й станет для меня годом обучения жить заново, поэтому ждать от меня ничего не стоит. Я сам до конца не понимаю, насколько сложно трезво улыбнуться, когда 15 лет живешь в постоянном лживом кайфе», — сказал он.

Обвинения, розыск и арест имущества


В тот же день, 17 января, Следственный комитет России предъявил рэперу обвинение в уклонении от обязательств иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Его адвокат Сергей Жорин заявил, что считает внесение Моргенштерна* в реестр иноагентов незаконным, так как статья, на основании которой это было сделано, утратила силу ещё в декабре 2022 года.

«При этом, как следует из Telegram-канала нашего доверителя, Алишер* ставит соответствующую плашку, поэтому мы будем доказывать его невиновность», — отметил адвокат.

Несмотря на это, 27 января СК объявил его в розыск.

Моргенштерн* (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

«Следователем было принято решение об объявлении фигуранта в федеральный и межгосударственный розыск. Расследование уголовного дела в отношении Моргенштерна* продолжается», — сказано в сообщении.

Кроме того, прокуратура Москвы арестовала имущество Моргенштерна* в Истринском районе. Под арест попали земельный участок, дом, нежилое здание и три нежилых помещения

Сам певец отреагировал на ситуацию с иронией. Он заявил, что не понимает, за что против него применяются такие жёсткие меры. Кроме того, он отметил, что его «карта мира» стала еще меньше, так как ему закрыли въезд в несколько стран. Также он саркастически поблагодарил Следственный комитет за дополнительную рекламу его альбома.

Ксения Собчак про Моргенштерна*


Ксению Собчак тронули откровения артиста, и она всерьез обеспокоилась его состоянием. Журналистка, несколько раз бравшая у него интервью, поддержала его.

«Морген* написал душераздирающий пост — он меня очень тронул. Потому что всегда видела в этом бунтаре то, что может привести к саморазрушению. Мы общались с ним иногда это время, и я очень желаю ему вернуть свою энергию и преодолеть все проблемы. Ведь на сцене он очень круто работает — видела неоднократно. Морген*, падения даны как разгон перед взлетом», — подчеркнула она.

Моргенштерн* и Ксения Собчак (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Стоит отметить, что на канале Собчак интервью с Алишером* — одно из самых продолжительных видео (2 часа 50 минут).

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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«Не будем о грустном»: Агата Муцениеце рассказала о случайной встрече в магазине с сыном Тимофеем
Агата Муцениеце рассказала о случайной встрече с сыном Тимофеем в магазине
17 февраля 2025, 11:18

Агата Муцениеце (Фото: Телеграм @AgataMucenieceLife)

Павел Прилучный и Агата Муцениеце расторгли брак несколько лет назад, а их сын, несмотря на решение суда, продолжает жить с отцом. Артистка рассказала, как случайно встретила 12-летнего Тимофея в магазине и чем это закончилось.
По словам звёздной мамы, встреча была абсолютно случайной и, увы, совсем не радостной. Об этом она рассказала в YouTube-влоге «Честные будни». Актриса выглядела расстроенной, так как, конечно, тяжело переживает раскол семьи, особенно в части, касающейся ребёнка. Мальчик сам заявил, что хочет жить с отцом и его новой супругой Зепюр Брутян.

«Мы нечаянно в магазине встретили Тимофея. Вот такое бывает. Каков был вообще шанс, что мы столкнемся лоб в лоб? Не могу сказать, что он мне наговорил приятности. Вообще странно, как так мальчик мог… Ладно, не будем о грустном», — со вздохом сказала Агата.

Она уточнила, что встретилась с сыном перед новым годом, когда собиралась ехать на концерт Петра Дранги, с которым сейчас состоит в отношениях. Актриса уже познакомила музыканта, композитора и певца с мамой и дочерью.

Муцениеце старается не зацикливаться на негативных моментах и не требует, чтобы Тимофей вернулся к ней, как постановил суд. Однако её не может не огорчать то, что мальчик отписался от мамы во всех социальных сетях и мессенджерах, а в его день рождения дозвониться до него и поздравить не смогла ни она сама, ни бабушка, Нонна Муцениеце.

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Мошенники слили в Сеть интимные фото и переписки звезды «Дома-2» Арая Чобоняна
17 февраля 2025, 11:09

Арай Чобанян (Фото: Telegram @araichob)

Аккаунт мужа Ирины Пинчук Арая Чобаняна в социальных сетях взломали мошенники, они требовали деньги за возврат, но получив отказ опубликовали интимные переписки и фото звезды «Дома-2».
Злоумышленники внимательно изучили переписки Чобаняна за несколько лет и таки нашли то, за что можно зацепиться. Оказывается, в 2017-2018 годах Арай довольно близко общался с несовершеннолетней девушкой.

«Ночь ту помню у меня. Еще помню, занялись сексом, легли спать и просыпаемся — опять. Чисто фестиваль был», — вспоминал Чобанян в переписке.

При этом переписка сопровождалась обменом откровенных фотографий. Кроме того, девушка написала, что тогда ей было всего 17 лет.

«Получается, меня могли посадить. Хорошо, что тебе было хорошо и не до этого», — написал Арай.

Однако она уточнила, что на момент их первой близости ей уже все-таки исполнилось 18.

Арай же обратился к своим подписчикам с другого аккаунта и призвал их активно отправлять жалобы на публикацию личной переписки. В настоящее время видео уже удалено.

Ирина Пинчук публично на это никак не отреагировала. Их отношения с Араем начались только в 2020 году.

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«Ругалась и пыталась организовать мне бойкот»: Ксения Бородина назвала Анну Седокову самым неприятным человеком в шоу-бизнесе
17 февраля 2025, 10:52

Ксения Бородина (фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина раскритиковала Анну Седокову и вспомнила, как певица ругалась с ней и со съёмочной группой на реалити-шоу «Последний герой».
Бородина стала гостьей «Шоу Воли». Ведущий задал ей прямой вопрос, попросив назвать самого неприятного человека из шоу-бизнеса, с которым ей приходилось работать. Ксения в ответ назвала Седокову.

«Честно могу сказать, тяжело мне было с Седоковой на проекте «Последний герой». Мне кажется, она немного не поняла, куда поехала. Вела она себя не как участница, не проявила свою стойкость, вечно капризничала, была недовольна, много ругалась со съёмочной группой, всё время предъявляла претензии, подговаривала участников на то, чтобы сделать мне бойкот. Я ушла, отдохнула в своей гримёрке, вернулась, всех привели в чувства. Этот Анин поступок, честно, я не оценила. Она не такая искренняя, какой кажется на экране», – отметила Бородина.
Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Седокова принимала участие в шоу в 2023 году вместе со своей старшей дочерью Алиной. Анна признавалась, что у неё остались негативные впечатления из-за ведущей, которая, по ей словам, не способна работать на экстремальном шоу.

«Представьте – мы три недели не мылись, не чистили зубы, ходили голодные. А Ксения выходила в гриме – над ней работали визажисты. И когда она начинала учить меня жизни, было очень забавно. Мне хотелось сказать ей: «Что?!» Я, в принципе, так и говорила, просто этого не показали в передаче – вырезали все мои слова», – делилась Седокова.
Бородина пришла на шоу юмориста Павла Воли вместе с женихом Николаем Сердюковым. Ведущий спросил у экс-ведущей «Дома-2», подкаблучник ли её избранник. В ответ Ксения отметила, что её возлюбленный всегда считается с её мнением, для него важно знать, что она чувствует и испытывает.

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«Просто хотят убрать»: музыкальный критик Бабичев высказался об очередном фиаско Лолиты
17 февраля 2025, 10:31

Лолита (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Накануне Лолита объявила об отмене ещё одного концерта в рамках её первого тура после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Певица не сможет выступить в Волгограде из-за невыполнимых условий, выдвинутых местными властями. Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что певицу наказывают незаслуженно.
Эксперт подчеркнул, что другие участники той резонансной вечеринки уже давно вернулись к работе и не испытывают трудностей в карьере. Однако Милявская вынуждена отдуваться за свою ошибку до сих пор.

Вместе с этим Бабичев подчеркнул, что поведение певицы на вечеринке никак не отличается от всего того, что она делала на сцене все эти годы.

Критик назвал несправедливым тот факт, что активисты продолжают срывать концерты Милявской, поскольку у неё есть своя аудитория, которая ждёт возвращения звезды на большую сцену. Бабичев предположил, что кто-то из врагом Лолиты может умело пользоваться этой ситуацией в надежде убрать конкурента.

«Как будто какими-то недобросовестными методами просто хотят убрать сильную фигуру в шоу-бизнесе», – заявил Бабичев в беседе с NEWS.ru.
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