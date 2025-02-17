Аборт, роман с женатым и скандал на шоу «Секрет на миллион»: личные драмы Светланы Пермяковой, которой исполнилось 53 года

Светлана Пермякова (Фото: Телеграмм@s_permyakova)
Светлана Пермякова — яркая и талантливая актриса 17 февраля отметила свое 53-летие. Артистка пережила много потерь, но сохранила жизнерадостность и оптимизм, смогла преодолеть все преграды и стать одной из самых выдающихся и незабываемых актрис нашего времени. О творческом пути и детстве Пермяковой читайте в материале «Радио 1».
Светлана Пермякова: биография
Светлана Пермякова (Фото: Телеграмм@s_permyakova)
Светлана Пермякова появилась на свет 17 февраля 1972 года в городе Пермь. В ее семье было трое старших братьев, и она стала четвертым долгожданным ребенком. Отец будущей актрисы трудился машинистом электровоза, а мать занимала должность счетовода на мукомольном заводе.
Светлана выросла в атмосфере любви и заботы, однако семья столкнулась с трагедией: когда ее брату Андрею было всего два года, он погиб в результате удара током. Это событие оставило глубокий след в жизни близких, но отец продолжал мечтать о дочери, что в итоге и сбылось.
Когда Светлане исполнилось 15 лет, семья снова столкнулась с горем потери — ее старший брат скончался от инфаркта в возрасте 25 лет. Позже, в 2010 году, она потеряла и другого брата. После этой потери мама актрисы не выдержала горя и ушла из жизни через год. В результате Светлана осталась с единственным близким человеком — отцом, который в последние годы своей жизни столкнулся с деменцией.
Несмотря на то что отец не хотел покидать родной город, Светлана понимала, что ему необходим постоянный уход и внимание. Она приняла трудное решение поместить его в частный пансионат для пожилых людей, чтобы обеспечить ему надлежащие условия. Это решение вызвало осуждение со стороны некоторых людей, но актриса регулярно навещала его и старалась обеспечить комфортную жизнь, которую не могла бы гарантировать при совместном проживании из-за своей загруженности. К сожалению, в 2015 году Светлана потеряла и отца, последнего родного человека из большой семьи.
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Образование и карьера
Светлана Пермякова (Фото: Телеграмм@s_permyakova)
В юные годы Пермякова была активной и энергичной девочкой, она успешно справлялась со школьной программой и успевала заниматься множеством дел. Особенно ей нравилось выступать на сцене, и она старалась не упускать ни одной возможности поучаствовать в школьных постановках.
Выбор профессии был очевиден, и уже в 1994 году Светлана окончила Пермский государственный институт искусства и культуры. После окончания учебы актриса четыре года работала в Лысьвенском драматическом театре, а в 1998 перешла в Пермский ТЮЗ.
Еще будучи студенткой, Светлана начала играть в команде КВН Пермского государственного университета, с которой в 1992 году участвовала в первом четвертьфинале Высшей лиги. Успех в Клубе весёлых и находчивых пришёл позже, в 2002 году, когда они с Жанной Кадниковой выступали в составе сборной команды КВН «Парма» под творческим псевдонимом «Светка и Жанка». Актрисе на тот момент уже было 30 лет. Спустя три года ей поступило предложение стать ведущей юмористической программы на радио, и она приняла решение переехать в столицу.
Первая роль в кино
Светлана Пермякова (Фото: Телеграмм@s_permyakova)
Её путь в мир кино начался не совсем традиционно. В отличие от многих коллег, она не дождалась приглашения от режиссеров, а самостоятельно добилась своей первой роли. Она была знакома с редакторами КВН, которые работали над сценарием сериала «Солдаты». Светлана решительно настояла на том, чтобы ей предложили роль прапорщика Топаловой, и в итоге в 35 лет дебютировала на экране.
Персонаж Топаловой стал знаковым для актрисы, и она продолжала появляться в этом амплуа в последующих сезонах шоу. Хотя Светлана получила несколько предложений на съемки в кино, стабильного заработка это не обеспечивало. Чтобы обеспечить себя и накопить на квартиру в столице, она была вынуждена работать таксистом. Спустя три года она получила роль медсестры Любы в сериале «Интерны» и стала по-настоящему узнаваемой и всеми любимой актрисой.
Обман на шоу «Секрет на миллион»
В 2017 году Пермякова приняла участие в телешоу «Секрет на миллион». Спустя несколько лет она рассказала, что продюсеры программы обманули ее, обещая заранее обсудить все вопросы.
По словам актрисы, во время съемок ведущая Лера Кудрявцева начала задавать ей очень личные вопросы. Более того, ответы Пермяковой якобы оказывались неверными, хотя она была уверена в своих словах.
Ее также огорчило, что «секретного» ответа на миллион не существовало, хотя она надеялась выиграть деньги для реабилитации своего ребенка с ДЦП. «Конверт оказался пустым. Мне сказали: „Вы не выиграете миллион, у нас нет таких средств“», — поделилась она. В итоге вместо миллиона актриса получила лишь 80 тысяч рублей.
Светлана Пермякова: личная жизнь, как живет сейчас
Светлана Пермякова с дочкой (Фото: Телеграмм@s_permyakova)
В 22 года Пермякова впервые забеременела. Тогда она была еще студенткой, и это произошло после знакомства с мужчиной на свадьбе подруги. Однако для него ребенок оказался нежеланным, и в итоге Пермякова решила сделать аборт.
Затем она завела роман с женатым коллегой-актером во время работы в театре в Лысьве. Он обещал ей развестись, но вскоре их связь закончилась, когда его жена оказалась в положении.
В настоящее время актриса воспитывает дочь, которой уже 12 лет. Она родилась в отношениях с Максимом Скрябиным. Мужчина младше артистки на 20 лет. Отношения пары не были официально зарегистрированы, а через несколько лет после рождения ребёнка они расстались.
Пермякова продолжает активно сниматься в кино. 6 марта 2025 года стартует показ фильма «Царевна-лягушка» с ее участием. Также в 2024 году появилась информация о том, что актриса Пермякова исполнит роль личной ассистентки первой супруги олигарха Воронцова в новом сезоне сериала «Бедные смеются, богатые плачут».
В дополнение к этому на канале ТВ-3 выходит программа «Суперженщина». Это шоу представляет собой викторину, посвящённую кулинарии, обустройству дома и воспитанию детей. Ведущей проекта является Светлана Пермякова.
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