Скончался актёр Дональд Сазерленд, известный по фильму «Голодные игры»

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Канадский актер Дональд Сазерленд скончалась в возрасте 88 лет.
«С тяжелым сердцем я хочу сообщить вам, что мой отец, Дональд Сазерленд, умер», — написал сын актера Кифер в Х (ранее Twitter).Как сообщает портал Deadline, актер ушел из жизни в Майами (штат Флорида) после продолжительной болезни.
Дональд Сазерленд стал популярен благодаря работе в кинофильме «Военно-полевой госпиталь», вышедшей в 1970 году. Он запомнился зрителям по ролям президента Сноу в трилогии «Голодные игры», полковника Фетисова в драме «Гражданин Икс» главы семейства Беннетов в фильме «Гордость и предубеждение» и Дж.Пола Гетти в сериале «Траст».
В 2018 году Сазерленд получил «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.
Ранее стало известно, что Актер Леонид Гусаров погиб в ходе спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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