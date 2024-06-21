Актер Никита Кологривый устроил истерику из-за не подписанного его именем стула

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Актер Никита Кологривый устроил истерику во время интервью и накричал на съемочную команду из-за неподписанного стула. Об этом сообщает The Voice.
По мнению актера, если его приглашают на интервью, то на его стуле обязательно должна быть подпись «Стул для Никиты Кологривого». Примечательно, что без таких атрибутов находиться «на Мосфильме», как считает сам Кологривый, неправильно.
После того как актер успокоился, то рассказал, что не прошел кастинг в проект «Полупановы» из-за того, что у него не деревенское лицо. Кологривый заключил, что исходя из всех ситуаций, в РФ есть дефицит профессионалов на рынке.
Ранее сообщалось, что Кологривый устроил дебош в ресторане своего родного города Новосибирск. Инцидент произошел ночью 19 марта в лаунж-баре Tangiers Lounge. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, актер укусил официантку.
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После того как актер успокоился, то рассказал, что не прошел кастинг в проект «Полупановы» из-за того, что у него не деревенское лицо. Кологривый заключил, что исходя из всех ситуаций, в РФ есть дефицит профессионалов на рынке.
Ранее сообщалось, что Кологривый устроил дебош в ресторане своего родного города Новосибирск. Инцидент произошел ночью 19 марта в лаунж-баре Tangiers Lounge. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, актер укусил официантку.
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Екатерина Коршунова