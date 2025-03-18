Иосиф Пригожин: Бедрос Киркоров был окутан заботой Филиппа и внуков

Бедрос Киркоров с внуками (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)
Народный артист России Бедрос Киркоров был укутан заботой со стороны Филиппа и внуков. Об этом рассказал продюсер Иосиф Пригожин.
«Мы знали его исключительно с хорошей стороны: добрым, позитивным, гордящимся своим сыном и внуками. Мы были у них на празднованиях дома, и, конечно, Бедрос был окутан заботой Филиппа – жил он с ними. В общем, у нас прекрасные отношения были. К сожалению, уходит целая эпоха, эпоха таких известных людей, которые снискали большую карьеру», — рассказал Пригожин в беседе с «Газетой.Ru».
Он также выразил мнение, что Филиппа Киркорова бы не было без его отца Бедроса, который привел его на этот свет и дал ему все необходимое.
18 марта на 93-м году жизни скончался народный артист России Бедрос Киркоров. Причиной его смерти стала остановка сердца.
В последние месяцы артист боролся с тяжёлой болезнью. У него появились осложнения на фоне проблем с сердцем. О смерти отца на своей странице в социальной сети написал его сын Филипп.
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Элина Позднякова