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Иосиф Пригожин: Бедрос Киркоров был окутан заботой Филиппа и внуков

Бедрос Киркоров с внуками (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Бедрос Киркоров с внуками (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Народный артист России Бедрос Киркоров был укутан заботой со стороны Филиппа и внуков. Об этом рассказал продюсер Иосиф Пригожин.
«Мы знали его исключительно с хорошей стороны: добрым, позитивным, гордящимся своим сыном и внуками. Мы были у них на празднованиях дома, и, конечно, Бедрос был окутан заботой Филиппа – жил он с ними. В общем, у нас прекрасные отношения были. К сожалению, уходит целая эпоха, эпоха таких известных людей, которые снискали большую карьеру», — рассказал Пригожин в беседе с «Газетой.Ru».

Он также выразил мнение, что Филиппа Киркорова бы не было без его отца Бедроса, который привел его на этот свет и дал ему все необходимое.

18 марта на 93-м году жизни скончался народный артист России Бедрос Киркоров. Причиной его смерти стала остановка сердца.
В последние месяцы артист боролся с тяжёлой болезнью. У него появились осложнения на фоне проблем с сердцем. О смерти отца на своей странице в социальной сети написал его сын Филипп.

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Неожиданное примирение: жена Natan'а вернулась к нему после скандалов из-за измен
Супруга певца Natan вернулась к нему после скандалов из-за измен
18 марта 2025, 19:44

Natan и Александра Швецова (фото: Telegram @natanonline)

На праздновании 39-летия рэпера Natan произошло неожиданное для поклонников и гостей вечеринки примирение. Его супруга Анастасия Швецова провела с ним весь вечер, несмотря на недавний громкий скандал.
Уже довольно продолжительное время общественность публично обсуждает многочисленные измены Natan. В частности, во время участия в реалити-шоу «Звёзды в джунглях», певец сблизился с блогером Лерчек и певицей Бьянкой, с которыми открыто заигрывал перед камерами. Однако, несмотря на это, Анастасия, по всей видимости, решила простить мужа и вернуться к нему.

Накануне музыкант отпраздновал 39-летие в одном из столичных караоке-клубов. На мероприятии присутствовали члены семьи рэпера, его друзья и, неожиданно, Анастасия Швецова. Супруги весь вечер провели вместе.

«Он не отходил от неё, кружил в танце, постоянно обнимал», – рассказал один из гостей.
Ещё одним подтверждением примирения стало то, что на руке музыканта снова появилось обручальное кольцо, а на заставке его телефона поставлена совместная фотография с Анастасией.

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Муж ушел к Лике Нифонтовой, а дочь стала знаменитой актрисой: почему мать Александры Урсуляк отодвинула карьеру на второй план?
18 марта 2025, 19:03

Галина Надирли (Фото: кадр из сериала «Нераскрытый талант»)

Галина Надирли не оставила большого следа в кино, но воспитала на театральной арене и в кино звезду — Александру Урсуляк, известную зрителям по ролям в картинах «Последний богатырь. Наследие», «На автомате» и «Смотри на меня!».

Карьера Галины Надирли

Галина Надирли появилась на свет 10 марта 1956 года в московском районе Бирюлево. Мама Надирли трудилась учителем русского языка. Фамилия, которую Галина унаследовала от папы-азербайджанца, сформировала ее культурную идентичность. Александра Урсуляк нередко вспоминала о дедушке, который передавал ей азербайджанские традиции и обычаи.

В театральном училище имени Бориса Щукина Надирли под руководством своих преподавателей — Евгения Симонова и Веры Львовой — освоила искусство перевоплощения. Дебютная работа Галины в спектакле «Мещанская свадьба», основанном на пьесе Брехта, стала знаковой ступенькой на ее профессиональном пути.

Десять лет артистка играла в театре-студии «88», где вместе с труппой гастролировала по разным городам, она даже побывала в Германии.

Галина Надирли (Фото: кадр из сериала «Нераскрытый талант»)


Еще актриса сделала вклад в создание фольклорного ансамбля «Обереги», который возник из спектакля «Отец Арсений», и участвовала в гастролях, поддерживающих Бориса Ельцина в его президентской кампании.

В 20 лет Надирли сыграла небольшую роль в мелодраме «Город с утра до полуночи». Потом она появилась в драме «Уроки в конце весны». В этой картине артистка перевоплотилась в Галину Ивановну, мать героя, молодого инвалида Димы.

Наиболее знаковой работой на момент 2024 года стала ее роль Татьяны Эдуардовны Петрушкиной в сериале «Нераскрытый талант», где она исполнила роль Марины Майской, сыгранной Александрой Урсуляк.

Галина Надирли и Александра Урсуляк (Фото: Инстаграм* @sashaursula)

Личная жизнь Галины Надирли

Надирли вышла замуж за Сергея Урсуляка, своего однокурсника — он стал известным режиссером, создавшим такие значимые картины, как «Сочинение ко Дню Победы», «Тихий Дон» и «Праведник». За месяц до 27-летия Галина родила дочь Александру.

Однако после появления малышки Сергей вступил в отношения с другой артисткой, Ликой Нифонтовой. Несмотря на трудности в отношениях, их связи продолжались, и в 1989 году у Сергея и Галины появилась еще одна дочь, Дарья. Надирди же полностью посвятила себя материнству, что сильно повлияло на ее карьеру и ограничило возможности на театральной и киносцене.

Отказалась от мечты стать балериной и увела из семьи Урсуляка: почему Лике Нифонтовой тяжело работать с мужем?
Отказалась от мечты стать балериной и увела из семьи Урсуляка: почему Лике Нифонтовой тяжело работать с мужем?

В настоящее время артистка радуется успехам дочери. Она проводит много времени с внуками. У Александры трое детей: дочки Анна и Анастасия, которые родились в ее первом браке с Александром Голубевым, и младший сын Владимир, появившийся в отношениях со скрипачом Андреем Розендентом.

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Невестка Валерии обнажила живот на фотосессии и назвала дату предполагаемых родов
Невестка Валерии предварительно заявила, что может родить 23-25 апреля
18 марта 2025, 18:58

Лиана Шульгина (фото: Instagram* @lianashulginaa)

Невестка певицы Валерии готовится стать мамой во второй раз. 27-летняя Лиана Шульгина устроила фотосессию, на которой показала округлившийся живот.
Жена Арсения Шульгина, младшего сына Валерии, долго скрывала беременность. Но сейчас супруги уже знают, что у них родится мальчик. В личном блоге Лиана открыто рассказывает о своём положении, самочувствии и подготовке к родам.

Сегодня девушка опубликовала несколько снимков с новой фотосессии. Она позировала в спальне, стилизованной в духе прошлого века. Лиана выбрала прекрасный и очень нежный наряд – белый кружевной топ без бретелек с подвязками на животе, широкую юбку того же тона и прозрачные перчатки до локтя.

«На 35-й неделе идеальный момент, чтобы запустить наше маленькое предсказание. Недавно врач пересчитал мне ПДР, и это будет 23-25 апреля, но мы же знаем, как это бывает. Малыш выберет свою дату! Мое внутреннее ощущение подсказывает, что встреча может быть раньше предполагаемой даты», – написала Шульгина в личном блоге.
Невестка Валерии предложила подписчикам поиграть в комментариях и написать свою предполагаемую дату. После родов девушка вернётся и подарит угадавшему «что-то особенное».

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Стало известно, где и когда похоронят народного артиста России Бедроса Киркорова
ТАСС: Бедроса Киркорова похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище
18 марта 2025, 18:43

Бедрос Киркоров (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Народного артиста России Бедроса Киркорова не стало 18 марта. Агентство ТАСС сообщило когда и где состоятся похороны певца.
«Похороны состоятся в пятницу. <…> Бедрос Филиппович будет похоронен на Троекуровском кладбище», – сообщил источник агентства.
Отец Филиппа Киркорова скончался во вторник на 93-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, также у артиста были осложнения от ранее перенесённой пневмонии. В последнее время Бедрос с трудом ходил и говорил, у него возникла сильная одышка.

Многие звёзды российского шоу-бизнеса выразили соболезнования Филиппу Бедросовичу в связи с кончиной отца. В числе звёзд, поддержавших певца, Лев Лещенко, Иосиф Пригожин, Лера Кудрявцева, Ольга Бузова и другие.

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«Мы в шоке»: Лев Лещенко, Иосиф Пригожин и другие звёзды высказались о смерти отца Филиппа Киркорова
Лев Лещенко и Иосиф Пригожин прокомментировали смерть Бедроса Киркорова
18 марта 2025, 18:13

Бедрос Киркоров (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Звезды российской эстрады шокированы кончиной народного артиста России Бедроса Киркорова.
Лев Лещенко выразил соболезнования Филиппу Киркорову в связи со смертью его отца. Певец вспомнил, что в последний раз видел Бедроса на его 90-летнем юбилее.

«Очень жалко, но время идёт, все в возрасте, болеют. Года полтора-два назад виделся с ним последний раз. Он всё-таки дожил до здравия, и ходил, и не был прикован к постели. Это уже положительный момент», – написал народный артист России в своём Telegram-канале.
Своими эмоциями после новостей о смерти Киркорова-старшего поделился и муж Валерии.

«Мы в шоке просто. Честно признаюсь, мы очень любили Бедроса. Он очень хороший мужчина, очень хороший человек. Мне казалось, что он до сотки дотянет. Очень жалко», – заявил Иосиф Пригожин в беседе с «Лентой.ру».
Продюсер рассказал, что очень часто пересекался с Бедросом Киркоровым на различных мероприятиях его сына. Последний раз они виделись дома у короля российской эстрады. Правда Пригожин не смог вспомнить, когда это было, отметив, как стремительно бежит время.

Поэт Симон Осиашвили рассказал, что его с певцом связывали три болгарские песни, которые он написал для Бедроса на русском языке. Он подчеркнул, что всегда испытывал к Киркорову-старшему искреннюю человеческую симпатию.

Филипп Киркоров получил слова поддержки и соболезнования от телеведущей Леры Кудрявцевой, певицы Ольги Бузовой, модели Алёны Водонаевой и других звезд отечественного шоу-бизнеса.

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Ушёл из жизни народный артист России Бедрос Киркоров
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