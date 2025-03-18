«Мы в шоке»: Лев Лещенко, Иосиф Пригожин и другие звёзды высказались о смерти отца Филиппа Киркорова

Бедрос Киркоров (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Звезды российской эстрады шокированы кончиной народного артиста России Бедроса Киркорова.
Лев Лещенко выразил соболезнования Филиппу Киркорову в связи со смертью его отца. Певец вспомнил, что в последний раз видел Бедроса на его 90-летнем юбилее.
Поэт Симон Осиашвили рассказал, что его с певцом связывали три болгарские песни, которые он написал для Бедроса на русском языке. Он подчеркнул, что всегда испытывал к Киркорову-старшему искреннюю человеческую симпатию.
Филипп Киркоров получил слова поддержки и соболезнования от телеведущей Леры Кудрявцевой, певицы Ольги Бузовой, модели Алёны Водонаевой и других звезд отечественного шоу-бизнеса.
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Ушёл из жизни народный артист России Бедрос Киркоров
«Очень жалко, но время идёт, все в возрасте, болеют. Года полтора-два назад виделся с ним последний раз. Он всё-таки дожил до здравия, и ходил, и не был прикован к постели. Это уже положительный момент», – написал народный артист России в своём Telegram-канале.Своими эмоциями после новостей о смерти Киркорова-старшего поделился и муж Валерии.
«Мы в шоке просто. Честно признаюсь, мы очень любили Бедроса. Он очень хороший мужчина, очень хороший человек. Мне казалось, что он до сотки дотянет. Очень жалко», – заявил Иосиф Пригожин в беседе с «Лентой.ру».Продюсер рассказал, что очень часто пересекался с Бедросом Киркоровым на различных мероприятиях его сына. Последний раз они виделись дома у короля российской эстрады. Правда Пригожин не смог вспомнить, когда это было, отметив, как стремительно бежит время.
Поэт Симон Осиашвили рассказал, что его с певцом связывали три болгарские песни, которые он написал для Бедроса на русском языке. Он подчеркнул, что всегда испытывал к Киркорову-старшему искреннюю человеческую симпатию.
Филипп Киркоров получил слова поддержки и соболезнования от телеведущей Леры Кудрявцевой, певицы Ольги Бузовой, модели Алёны Водонаевой и других звезд отечественного шоу-бизнеса.
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Ушёл из жизни народный артист России Бедрос Киркоров
Анастасия Чинкова