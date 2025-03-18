«Мы в шоке»: Лев Лещенко, Иосиф Пригожин и другие звёзды высказались о смерти отца Филиппа Киркорова

Не все звезды любят показывать свою личную жизнь публике. Некоторым удается и свадьбу сыграть без лишнего внимания, и развестись, не раздувая скандалы. А еще по-тихому обзавестись наследниками. Кто из знаменитостей предпочитает держать личное в секрете — в материале «Радио 1».