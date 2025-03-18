Стало известно, где и когда похоронят народного артиста России Бедроса Киркорова

Бедрос Киркоров (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Народного артиста России Бедроса Киркорова не стало 18 марта. Агентство ТАСС сообщило когда и где состоятся похороны певца.
«Похороны состоятся в пятницу. <…> Бедрос Филиппович будет похоронен на Троекуровском кладбище», – сообщил источник агентства.Отец Филиппа Киркорова скончался во вторник на 93-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, также у артиста были осложнения от ранее перенесённой пневмонии. В последнее время Бедрос с трудом ходил и говорил, у него возникла сильная одышка.
Многие звёзды российского шоу-бизнеса выразили соболезнования Филиппу Бедросовичу в связи с кончиной отца. В числе звёзд, поддержавших певца, Лев Лещенко, Иосиф Пригожин, Лера Кудрявцева, Ольга Бузова и другие.
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Анастасия Чинкова