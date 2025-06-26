Иосиф Пригожин рассказал о первой встрече с Даней Милохиным: «Химии не произошло»
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о знакомстве с популярным блогером Даней Милохиным.
Муж певицы Валерии стал гостем подкаста Амирана Сардарова, где поведал историю знакомства с тик-токером. Пригожин пояснил, что впервые встретился с Даней, когда тому было всего шесть лет. Это произошло в детском доме, где жил Милохин и куда Иосиф и Валерия приехали с подарками.
Во время выступления на музыкальном фестивале «ЖАРА» уже подросший и получивший известность Милохин публично встал на колени перед Валерией, напомнил ей об их первой встрече и поблагодарил за внимание к детским домам и подарки.
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