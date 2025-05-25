Больше не эзотерик и не астропсихолог: брат Дани Милохина начал продавать интимные фото и видео

Илья Милохин (Фото: Инстаграм* @ilya__vyacheslav)
Брат блогера Дани Милохина Илья начал продавать интимные фото и видео, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Илья снимает откровенные ролики и продает их в Сети. Оказалось, что фотографии можно купить за две тысячи рублей, но есть возможность приобрести и VIP-доступ за семь тысяч.
Еще в январе этого года парень называл себя эзотериком и «астропсихологом с опытом более пяти лет» и консультировал всех желающих по вопросам секса. Услуги Милохина раньше стоили больше — восемь тысяч рублей.
Еще Илья делал астрологические расклады и делился своими знаниями в психологии. 24-летний брат популярного блогера рассказывал, как «разорвать сексуальную связь с бывшим» и склонить девушку к интиму.
Ранее популярный в Сети психолог Вероника Степанова поставила диагноз блогеру Дане Милохину.
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Еще в январе этого года парень называл себя эзотериком и «астропсихологом с опытом более пяти лет» и консультировал всех желающих по вопросам секса. Услуги Милохина раньше стоили больше — восемь тысяч рублей.
Еще Илья делал астрологические расклады и делился своими знаниями в психологии. 24-летний брат популярного блогера рассказывал, как «разорвать сексуальную связь с бывшим» и склонить девушку к интиму.
Ранее популярный в Сети психолог Вероника Степанова поставила диагноз блогеру Дане Милохину.
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