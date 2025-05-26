Братьям Милохиным порекомендовали отправиться на СВО для перевоспитания

Сегодня, 26 мая, российская эстрадная певица Анжелика Варум отмечает свое 56-летие. Ее песни начала 90-х «Good Bye, мой мальчик», «Ля-ля-фа», «Городок» буквально знает каждый. За свое творчество артистка трижды получала Национальную Российскую премию «Овация», многократно становилась лауреатом ежегодного фестиваля «Песня года» и имеет звание Заслуженная артистка РФ. О том, как сейчас живет звезда отечественной сцены, читайте в материале «Радио 1».