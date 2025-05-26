Братьям Милохиным порекомендовали отправиться на СВО для перевоспитания

Даня Милохин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Братьям-блогерам Дане и Илье Милохиным нужно поехать на спецоперацию для перевоспитания. Об этом в беседе с порталом NEWS.ru заявил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. Так парламентарий прокомментировал сообщения о продаже Ильей своих интимных снимков.
По мнению Иванова, под видом свободного самовыражения идет растление молодежи с коммерциализацией интима и полным забвением нравственности. Председатель общественного движения «Россия Православная» считает, что таким, как Милохины не место в стране.
Иванов заключил, что Илья Милохин мог бы пропагандировать здоровый образ жизни, духовное развитие и нравственное воспитание. Парламентарий надеется, что соответствующие органы защитят моральное здоровье общества.
Перед этим сообщалось, что Илья Милохин продает свои интимные видео и фотографии. По некоторой информации, блогер берет две тысячи рублей за доступ, а за VIP-кадры — семь тысяч.
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«Возможно, стоит рассмотреть вопрос об их направлении в зону проведения специальной военной операции, пусть направят свою энергию на защиту родины, а не на разложение общества», — сказал депутат.
Иванов заключил, что Илья Милохин мог бы пропагандировать здоровый образ жизни, духовное развитие и нравственное воспитание. Парламентарий надеется, что соответствующие органы защитят моральное здоровье общества.
Перед этим сообщалось, что Илья Милохин продает свои интимные видео и фотографии. По некоторой информации, блогер берет две тысячи рублей за доступ, а за VIP-кадры — семь тысяч.
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Никита Кротов