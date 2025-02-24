Иосиф Пригожин снял Валерию в гримерке: поклонники обсуждают «венозные ноги» артистки

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
В сети появились пикантные кадры, на которых Иосиф Пригожин запечатлел свою супругу, певицу Валерию, в гримерке перед ее выступлением на «ЦСКА Арена». Об этом пишет «7 Дней.ru».
На видео артистка расслабленно сидела в халате и тапочках, уже с макияжем и прической, не подозревая, что ее снимают.
Валерия, сидя на диване с ногой на ноге, оголила стройные ноги, распахнув полы халата. Однако, когда она заметила, что ее снимают, быстро приняла более скромную позу, прикрывшись халатом.
Некоторые поклонники успели обратить внимание на вид ног певицы, в частности на видимые вены, что вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые пользователи интернета раскритиковали внешний вид Валерии и назвали ее образ вульгарным, а Иосифа — невнимательным к недостаткам супруги.
На критику со стороны хейтеров Пригожин ответил с юмором, подчеркивая, что его жена выглядит прекрасно в любом образе. Большинство поклонников согласились с ним, отметив, что даже в домашнем халате Валерия сохраняет свою красоту и привлекательность.
Пара, состоящая в браке более 20 лет, продолжает радовать своих фанатов как совместными проектами, так и поддержкой друг друга в карьере.
Читайте также:
«Ничтожество, угробившее мою жизнь»: Долг в 2,7 млн, отец-тиран с уголовным прошлым и трудные времена — тяжелая судьба Самбурской
Один увлекался женскими чулками, другой изменял: Как сложилась личная жизнь Марии Болтневой, сыгравшей проститутку в «Глухаре»?
«Мне мало секса»: наркотики, кражи и год без интимной близости — что еще известно об актере Илье Любимове из «Не родись красивой»
Валерия, сидя на диване с ногой на ноге, оголила стройные ноги, распахнув полы халата. Однако, когда она заметила, что ее снимают, быстро приняла более скромную позу, прикрывшись халатом.
Некоторые поклонники успели обратить внимание на вид ног певицы, в частности на видимые вены, что вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые пользователи интернета раскритиковали внешний вид Валерии и назвали ее образ вульгарным, а Иосифа — невнимательным к недостаткам супруги.
На критику со стороны хейтеров Пригожин ответил с юмором, подчеркивая, что его жена выглядит прекрасно в любом образе. Большинство поклонников согласились с ним, отметив, что даже в домашнем халате Валерия сохраняет свою красоту и привлекательность.
Пара, состоящая в браке более 20 лет, продолжает радовать своих фанатов как совместными проектами, так и поддержкой друг друга в карьере.
Читайте также:
«Ничтожество, угробившее мою жизнь»: Долг в 2,7 млн, отец-тиран с уголовным прошлым и трудные времена — тяжелая судьба Самбурской
Один увлекался женскими чулками, другой изменял: Как сложилась личная жизнь Марии Болтневой, сыгравшей проститутку в «Глухаре»?
«Мне мало секса»: наркотики, кражи и год без интимной близости — что еще известно об актере Илье Любимове из «Не родись красивой»
Дарья Осипова