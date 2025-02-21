Один увлекался женскими чулками, другой изменял: Как сложилась личная жизнь Марии Болтневой, сыгравшей проститутку в «Глухаре»?

Мария Болтнева (Фото РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Актриса Мария Болтнева, известная зрителям по роли Насти Клименко в сериале «Глухарь», может быть знакома вам.
Как она выглядит в настоящее время? Что происходит с ней сейчас? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
После окончания школы Мария поступила в Новосибирский театральный институт, который закончила с красным дипломом — подтверждением её выдающегося таланта и упорства. Вскоре она перебралась в Москву, где стала частью труппы Театра имени Маяковского. Это был важный этап в её карьере, открывший новые горизонты и возможности.
С начала 2000-х годов Болтнева начала активно сниматься в российских сериалах, однако настоящая известность пришла к ней в 2008 году. Роль проститутки Насти Клименко в популярном сериале «Глухарь» стала знаковой для актрисы и привлекла к ней внимание зрителей. Её игра была яркой и запоминающейся, и именно этот образ стал символом её карьеры.
Премьера фильма в Доме кино стала важным событием не только для самой Марии, но и для её зрителей. Это был момент, когда актриса смогла продемонстрировать свои способности не только как исполнителя ролей, но и как создателя уникального контента. В этот вечер судьба свела её с Георгием Лежавой, актёром театра «Сатирикон», что стало началом новой главы в её жизни.
Год спустя после знакомства Болтнева стала матерью троих мальчиков: Андрея, Платона и Тимофея. Этот период стал для неё временем радости. Несмотря на то что официальные отношения с отцом её детей так и не были оформлены, Мария приняла на себя ответственность за воспитание сыновей, сочетая материнство с активной творческой деятельностью.
Георгий активно поддерживает актрису в воспитании сыновей, часто приезжая из Новосибирска, а также помогает бабушка Наталия. Артистка ведёт аккаунт в Instagram*, где делится фотографиями со съёмок и из своего личного архива.
После выхода телешоу «Звезды сошлись» поклонники узнали о еще одном романе артистки. До пандемии она начала переписываться с иностранцем по имени Луиджи. Этот виртуальный роман привел к тому, что итальянец приехал в Россию и мгновенно очаровал ее. Многодетная мать была в восторге от его ухаживаний.
Во время второго визита Луиджи в Москву актриса начала замечать его истинное поведение: он пил, курил и играл в компьютерные игры. Но самое большое удивление вызвало его необычное увлечение — он носил женские чулки. Мария размышляла о том, сможет ли смириться с этим, но окончательную точку в их отношениях поставила пандемия. В период разлуки актриса поняла, что не скучает по Луиджи.
Но Болтнева — это не только актёрская деятельность. Она активно развивает свои режиссёрские амбиции и планирует снять полнометражный фильм.
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* принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.
Проститутка Настя4 октября 1983 года в Новосибирске на свет появилась девочка, которая впоследствии покорила сердца миллионов зрителей. Мария Болтнева, дочь актёров новосибирского драмтеатра «Красный факел», с ранних лет была окружена миром искусства. Первые шаги на сцене она сделала именно здесь, в родном театре, где искры таланта начали разгораться.
После окончания школы Мария поступила в Новосибирский театральный институт, который закончила с красным дипломом — подтверждением её выдающегося таланта и упорства. Вскоре она перебралась в Москву, где стала частью труппы Театра имени Маяковского. Это был важный этап в её карьере, открывший новые горизонты и возможности.
С начала 2000-х годов Болтнева начала активно сниматься в российских сериалах, однако настоящая известность пришла к ней в 2008 году. Роль проститутки Насти Клименко в популярном сериале «Глухарь» стала знаковой для актрисы и привлекла к ней внимание зрителей. Её игра была яркой и запоминающейся, и именно этот образ стал символом её карьеры.
Фото: iStock/fergregory
Профессия режиссера и детиВ 2009 году она решила расширить свои горизонты и поступила в ГИТИС, чтобы изучить профессию режиссёра. Этот выбор стал знаковым для её карьеры: стремление к самовыражению и желание создавать собственные истории привели к созданию её первой короткометражной ленты «Маниакальные проявления мисс Изольды К», которая увидела свет в 2010 году.
Премьера фильма в Доме кино стала важным событием не только для самой Марии, но и для её зрителей. Это был момент, когда актриса смогла продемонстрировать свои способности не только как исполнителя ролей, но и как создателя уникального контента. В этот вечер судьба свела её с Георгием Лежавой, актёром театра «Сатирикон», что стало началом новой главы в её жизни.
Год спустя после знакомства Болтнева стала матерью троих мальчиков: Андрея, Платона и Тимофея. Этот период стал для неё временем радости. Несмотря на то что официальные отношения с отцом её детей так и не были оформлены, Мария приняла на себя ответственность за воспитание сыновей, сочетая материнство с активной творческой деятельностью.
Георгий активно поддерживает актрису в воспитании сыновей, часто приезжая из Новосибирска, а также помогает бабушка Наталия. Артистка ведёт аккаунт в Instagram*, где делится фотографиями со съёмок и из своего личного архива.
Фото: iStock/Addictive
Жених мошенникДолгие годы актриса встречалась с Иваном Смирновым, и в 2019 году пара даже планировала свадьбу. Однако выяснилось, что ее жених оказался мошенником. В эфире шоу «На самом деле» появилась женщина по имени Жанна, которая заявила, что ждет ребенка от Ивана. Эксперты передачи предположили, что Смирнов искал выгоду в браке с Марией, так как она собиралась продать свою квартиру и инвестировать в покупку дома для них. Болтнева решила не обращаться в полицию, но прекратила все контакты с мужчиной.
После выхода телешоу «Звезды сошлись» поклонники узнали о еще одном романе артистки. До пандемии она начала переписываться с иностранцем по имени Луиджи. Этот виртуальный роман привел к тому, что итальянец приехал в Россию и мгновенно очаровал ее. Многодетная мать была в восторге от его ухаживаний.
Во время второго визита Луиджи в Москву актриса начала замечать его истинное поведение: он пил, курил и играл в компьютерные игры. Но самое большое удивление вызвало его необычное увлечение — он носил женские чулки. Мария размышляла о том, сможет ли смириться с этим, но окончательную точку в их отношениях поставила пандемия. В период разлуки актриса поняла, что не скучает по Луиджи.
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Болтнева сегодняНесмотря на то что в последние годы Болтнева не смогла повторить успеха своей знаковой роли, она не теряет надежды и продолжает двигаться вперёд. В мире кино, где конкуренция велика, а яркие роли порой становятся редкостью, Мария остаётся верной своему призванию. Её целеустремлённость и страсть к искусству вдохновляют многих, кто следит за её карьерой.
Но Болтнева — это не только актёрская деятельность. Она активно развивает свои режиссёрские амбиции и планирует снять полнометражный фильм.
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* принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.
Дарья Осипова