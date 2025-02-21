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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Один увлекался женскими чулками, другой изменял: Как сложилась личная жизнь Марии Болтневой, сыгравшей проститутку в «Глухаре»?

Один увлекался женскими чулками, другой изменял: Как сложилась личная жизнь Марии Болтневой, сыгравшей проститутку в «Глухаре»?

Мария Болтнева (Фото РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Мария Болтнева (Фото РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Актриса Мария Болтнева, известная зрителям по роли Насти Клименко в сериале «Глухарь», может быть знакома вам.
Как она выглядит в настоящее время? Что происходит с ней сейчас? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Проститутка Настя

4 октября 1983 года в Новосибирске на свет появилась девочка, которая впоследствии покорила сердца миллионов зрителей. Мария Болтнева, дочь актёров новосибирского драмтеатра «Красный факел», с ранних лет была окружена миром искусства. Первые шаги на сцене она сделала именно здесь, в родном театре, где искры таланта начали разгораться.

После окончания школы Мария поступила в Новосибирский театральный институт, который закончила с красным дипломом — подтверждением её выдающегося таланта и упорства. Вскоре она перебралась в Москву, где стала частью труппы Театра имени Маяковского. Это был важный этап в её карьере, открывший новые горизонты и возможности.

С начала 2000-х годов Болтнева начала активно сниматься в российских сериалах, однако настоящая известность пришла к ней в 2008 году. Роль проститутки Насти Клименко в популярном сериале «Глухарь» стала знаковой для актрисы и привлекла к ней внимание зрителей. Её игра была яркой и запоминающейся, и именно этот образ стал символом её карьеры.

Фото: iStock/fergregory

Профессия режиссера и дети

В 2009 году она решила расширить свои горизонты и поступила в ГИТИС, чтобы изучить профессию режиссёра. Этот выбор стал знаковым для её карьеры: стремление к самовыражению и желание создавать собственные истории привели к созданию её первой короткометражной ленты «Маниакальные проявления мисс Изольды К», которая увидела свет в 2010 году.

Премьера фильма в Доме кино стала важным событием не только для самой Марии, но и для её зрителей. Это был момент, когда актриса смогла продемонстрировать свои способности не только как исполнителя ролей, но и как создателя уникального контента. В этот вечер судьба свела её с Георгием Лежавой, актёром театра «Сатирикон», что стало началом новой главы в её жизни.

Год спустя после знакомства Болтнева стала матерью троих мальчиков: Андрея, Платона и Тимофея. Этот период стал для неё временем радости. Несмотря на то что официальные отношения с отцом её детей так и не были оформлены, Мария приняла на себя ответственность за воспитание сыновей, сочетая материнство с активной творческой деятельностью.

Георгий активно поддерживает актрису в воспитании сыновей, часто приезжая из Новосибирска, а также помогает бабушка Наталия. Артистка ведёт аккаунт в Instagram*, где делится фотографиями со съёмок и из своего личного архива.

Фото: iStock/Addictive

Жених мошенник

Долгие годы актриса встречалась с Иваном Смирновым, и в 2019 году пара даже планировала свадьбу. Однако выяснилось, что ее жених оказался мошенником. В эфире шоу «На самом деле» появилась женщина по имени Жанна, которая заявила, что ждет ребенка от Ивана. Эксперты передачи предположили, что Смирнов искал выгоду в браке с Марией, так как она собиралась продать свою квартиру и инвестировать в покупку дома для них. Болтнева решила не обращаться в полицию, но прекратила все контакты с мужчиной.

После выхода телешоу «Звезды сошлись» поклонники узнали о еще одном романе артистки. До пандемии она начала переписываться с иностранцем по имени Луиджи. Этот виртуальный роман привел к тому, что итальянец приехал в Россию и мгновенно очаровал ее. Многодетная мать была в восторге от его ухаживаний.

Во время второго визита Луиджи в Москву актриса начала замечать его истинное поведение: он пил, курил и играл в компьютерные игры. Но самое большое удивление вызвало его необычное увлечение — он носил женские чулки. Мария размышляла о том, сможет ли смириться с этим, но окончательную точку в их отношениях поставила пандемия. В период разлуки актриса поняла, что не скучает по Луиджи.

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Болтнева сегодня

Несмотря на то что в последние годы Болтнева не смогла повторить успеха своей знаковой роли, она не теряет надежды и продолжает двигаться вперёд. В мире кино, где конкуренция велика, а яркие роли порой становятся редкостью, Мария остаётся верной своему призванию. Её целеустремлённость и страсть к искусству вдохновляют многих, кто следит за её карьерой.

Но Болтнева — это не только актёрская деятельность. Она активно развивает свои режиссёрские амбиции и планирует снять полнометражный фильм.

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#кино
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«Бомжи — это шок!»: Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева рассказала о жизни в Америке
Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева рассказала о трудностях жизни в США
22 февраля 2025, 08:37

Александра (Саша) Зверева (Фото: Телеграм @sashazverevala)

Певица Александра (Саша) Зверева живёт в США уже десять лет. Бывшая солистка известной группы «Демо» признаётся: в заграничной жизни всё далеко не так радужно, как может показаться на первый взгляд.
Саша отлично устроилась за океаном и удачно вышла замуж. Её супруг — состоятельный бизнесмен Дэн Уолбран. У них есть свой собственный дом, Зверева не сходит с ума от тоски в четырёх стенах, а ведёт курсы. Однако в эфире шоу «Осторожно: Собчак» многодетная мама рассказала и о минусах, которые порой просто отравляют жизнь.

«Бомжи — это шок! Это настолько для меня болезненно. Я по двору гуляю с детьми каждый день, и вот я видела кровь…», — рассказала артистка.

Надо отметить, что в Штатах прогулки — это целое мероприятие, порой требующих немало сил и времени. Нельзя просто так отправить детей побегать вокруг дома. Если лужайка перед крыльцом ещё разрешается в качестве места для прогулок, то с обратной стороны особняка может быть уже частная территория кого-то ещё. А туда уже нельзя — засудят. Отправить побегать малышей вдоль федерального шоссе, конечно, никаким здравомыслящим родителям в голову не придёт — слишком опасно из-за машин. Вот и остаётся, как Саше, «гулять по двору».

«При этом у нас хороший и респектабельный район, очень дорогие дома стоят. И вот в двух домах от моего жилища вечером бомж напал на двух женщин, одна убежала, а вторую он раздел, изнасиловал и убил», — довольно спокойно поведала артистка.

Александра (Саша) Зверева (Фото: Телеграм @sashazverevala)

Кроме того, исполнительница хита «Солнышко в руках» качеством продуктов в Америке. Хорошие, свежие и по-настоящему полезные продукты могут себе позволить только очень состоятельные люди. Остальным, тем, кто победнее, приходится довольствоваться суррогатами и фастфудом. А фрукты и овощи, даже если на них хватает денег, в США обрабатывают какой-то вряд ли полезной химией, говорит артистка.

«За неделю в России у меня прошел целлюлит, попа ровная. Я не знаю, какими средствами в Калифорнии опрыскивают салат, но я там его ем — и у меня есть целлюлит. В Москве на Патриарших ем чистую еду, не пухну и не отекаю. В США же страдает все тело», — рассказала Саша.

Тем не менее, несмотря на страшных бомжей и не всегда доступную качественную еду, 43-летняя Зверева не жалеет, что переехала в США. К плюсам страны проживания она относит тёплый климат в прибрежной зоне Калифорнии, где живёт с мужем и детьми, отсутствие гигантского разрыва в уровне жизни между столицами штатов и крупными городами по сравнению с провинцией и... чистые и ухоженные общественные туалеты.

Однако артистка продолжает любить Россию и часто приезжает сюда. А её 16-летний сын Макар, всерьёз подумывает о том, чтобы навсегда перебраться на историческую родину. Дочь Василиса уже покинула отчий дом и живёт теперь в Париже.

«Один из ее аргументов — чтобы удобнее в Москву улетать было», — с улыбкой заключила Саша Зверева.

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#сша
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#климат
#продукты
#фрукты
#мама
#люди
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Трансгендерную* звезду из «Эйфории» вновь признали мужчиной в новом паспорте США
22 февраля 2025, 05:10

Хантер Шефер (Фото: Instagram**/hunterschafer)

Трансгендерную* звезду сериала «Эйфория» Хантер Шефер вновь признали мужчиной в новом паспорте США. Этим поделилась сама актриса в своих соцсетях.
В своем посте актриса опубликовала фото паспорта, где в графе пола стоит мужской. Данное изменение последовало после распоряжения президента США Дональда Трампа о признании в стране только двух полов.

Ее недавно 26-летняя Шефер считалась трансгендерной* женщиной. Хантер сменила пол еще в подростковом возрасте. Судя по паспорту, теперь ее вновь признали мужчиной.

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Возвращение Бородача и Жорика Вартанова: «Наша Russia» появится на телеэкранах после 13-летнего отсутствия

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#сша
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Возвращение Бородача и Жорика Вартанова: «Наша Russia» появится на телеэкранах после 13-летнего отсутствия
22 февраля 2025, 02:37

Фото: iStock/simpson33

Ставшее легендарным юмористическое шоу «Наша Russia» возвращается на российские телеэкраны уже 7 марта. Последний выпуск любимой всеми передачи вышел еще 13 лет назад. Зрителям пообещали возвращение «Сев-Кав TV» и депутатов Пронина и Мамонова.
Как пишут Starhit, первый выпуск будет посвящен прекрасной половине в связи с празднованием Международного женского дня. Зрителям представят музыкальный фильм, режиссером которого заявлен Саша Абдуллаев, известный по успешному скетчкому «Демис и Марина». Также Гарик Мартиросян вновь примерит роль оператора Жорика Вартанова из «Сев-Кав TV».

К тому же заявлено возвращение охранника Бородача, которого ждет пышная свадьба. Сергей Светлаков появится в фильме в роли инспектора ГИБДД, не берущего взяток. Еще актер появится образе Сергея Белякова, который любит разговорить с телевизором. В числе звезд, снявшихся в новой «Наша Russia», заявлены Филип Киркоров и Любовь Успенская.

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#фильм
#киркоров
#телевидение
#звёзды
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Одна из сестер Кардашьян выпустила в продажу вагинальную жвачку
TMZ: Кортни Кардашьян начала продавать вагинальную жвачку
22 февраля 2025, 00:32

Кортни Кардашьян (Фото: Instagram*/kourtneykardash)

Старшая из сестер Кардашьян Кортни выпустила в продажу линейку вагинальной жвачки. Об этом пишет TMZ.
«Мне нравится, что они сделаны из качественных ингредиентов и их так легко включить в свой распорядок дня. Наконец-то появился продукт, который эффективен, удобен и приятен в приеме — очень рекомендую!» — прокомментировала выпуск жвачки Кортни.

Продукт предназначен для поддержания нужного уровня рН в организме. По словам Кортни, жвачка благоприятно влияет на женское здоровье и обеспечивает свежесть. Одна ее пластинка сопоставима с употреблением 100 грамм ананаса. Помимо сказанного, как отметила Кортни, жвачка укрепляет иммунитет и борется с заболеваниями кишечника.

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«Мне некомфортно общаться»: исполнительница хита «Сигма бой» рассказала об отношениях в школе

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Instagram* принадлежит Meta, запрещенной в РФ
#здоровье
#иммунитет
#звёзды
#сша
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«Мне некомфортно общаться»: исполнительница хита «Сигма бой» рассказала об отношениях в школе
Певица Betsy: мне некомфортно общаться со своим классом, они для меня другие
21 февраля 2025, 23:40

Светлана Чертищева (фото: Telegram/@betsy_girl)

Исполнительница хита «Сигма бой» 11-летняя Светлана Чертищева, выступающая под псевдонимом Betsy, заявила в беседе с NEWS.ru, что не общается с одноклассниками из-за дискомфорта.
По ее словам, отношения с ровесниками не складываются, потому что она не имеет с ними общих интересов и редко бывает в школе — примерно два раза в неделю.
«Вообще я со своим классом не сильно общалась все эти пять лет. Как-то так получилось, такой у нас класс, что у всех разные интересы и мне некомфортно общаться со своим классом, потому что они для меня другие. Это не свои люди, но зато я могу найти общий язык с более старшими ребятами», — поделилась артистка.
Однако Чертищева подчеркнула, что никакого буллинга в ее адрес со стороны одноклассников нет.

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#отношения
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