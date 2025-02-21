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«Ничтожество, угробившее мою жизнь»: Долг в 2,7 млн, отец-тиран с уголовным прошлым и трудные времена — тяжелая судьба Самбурской

Анастасия Самбурская (Фото: Telegram-канал @Samburskaya)

Анастасия Самбурская (Фото: Telegram-канал @Samburskaya)

Актриса и певица Настасья Самбурская устала от вопросов о материнстве. Она не планирует рожать, пока не встретит подходящего партнера. Психологи считают, что первым абьюзером в её жизни был отец, а после этого девушка сталкивалась с тиранами в дальнейшем.
Выросла Анастасия в бедной семье, ей приходилось носить мужскую одежду. Несмотря на трудности, она смогла добиться успеха. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Дочка продавщицы

Настасья Самбурская, дочь продавщицы, начала свою карьеру с выступлений в ансамбле «Золотое колечко». После девятого класса она уехала учиться на парикмахера в Энгельс, но позже осознала свое призвание и окончила ГИТИС.

В детстве Настя столкнулась с насилием со стороны отца, который вернулся из тюрьмы и бил её, в то время как мать не защищала. Это заставило её уехать и начать самостоятельную жизнь. Хотя родственники пытались восстановить связь, Настасья отвергала их попытки.

Позже, став известной, она купила жилье матери из чувства долга, а не любви. В 2019 году её отец, слепой на оба глаза, вновь обратился к ней за помощью, и она оказала ему поддержку, купив дом и взяв на себя расходы.

«Я должна тянуть чужого человека, переживать, потому что все его бьют и потому что он дурак, который не осознает, что нельзя пить со всеми подряд и гадить в новом доме, когда у него на улице вырыт новый туалет. Почему я должна нести ответственность за ничтожество, угробившее мою жизнь?» — недоумевала актриса, общаясь с подписчиками.

Настасья Самбурская пыталась проработать детские травмы с психологом, но не смогла полностью простить и отпустить прошлое. Каждый раз, когда родственники выходят на связь, она испытывает негативные эмоции и считает, что близкие не любили её.

Анастасия Самбурская (@Samburskaya)

Учеба в Москве

Настасья быстро потеряла интерес к работе парикмахером и решила переехать из Энгельса в Москву. В столице она подрабатывала на разных должностях: официанткой, поваром, моделью, а также училась на гримера.

Однажды она наткнулась на объявление о наборе актеров для шоу и успешно прошла кастинг. Пообщавшись с другими участниками, которые учились в театральных вузах, Настасья нашла наставника для подготовки к поступлению и в итоге оказалась в Школе-студии МХАТ. Однако уже через полгода её отчислили.

«В какой-то момент я перестала понимать, куда прихожу и зачем. Педагоги курса первым делом убивали в студенте личность, а со мной так нельзя, и молчать я не стала. Когда во МХАТе это поняли, им сразу стало со мной неинтересно. В конце семестра Райкин сказал: "Ты талантливая, просто не моя артистка". Все, кого выперли с того курса, остались в профессии и на слуху: Гриша Добрыгин, Кристина Асмус, Ваня Макаревич, Паша Прилучный. Вместе с двумя последними мы поступили в ГИТИС на курс Сергея Голомазова. Так что после провала у Райкина я расстроилась, но желание стать актрисой не ушло», — поясняла артистка.

Настасья, привыкнув жить одной и тратя почти все деньги на аренду квартиры, получила небольшую роль в сериале «Обручальное кольцо». Роль оказалась удачной: вместо пяти съемочных дней её героиню расписали на целый год. Однако оплата была низкой, и средств едва хватало на еду.

«Один период выдался совсем голодным. Работы не было, а я как раз с мальчиком начала встречаться, только он несообразительным оказался. Прозрачно намекала: "У меня дома есть нечего!". Да, он водил меня в рестораны, но домой еду не покупал, напрямую же я попросить не могла. Ну хоть иногда ела!» — рассуждала актриса.

Постепенно жизнь Настасьи начала налаживаться: мастер пригласил её на полставки в Театр на Малой Бронной, затем она получила роли в сериалах «Детективы» и «Амазонки». Образ Кристины из «Универ. Новая общага» принес ей долгожданную популярность, а худрук театра заметил, что Настасья утвердилась в медиа-пространстве, и предложил ей сыграть Гейл в спектакле «Почтигород».

Самбурская покинула ситком не из-за скандала, а потому что устала от однообразной роли после пяти лет. Она предупредила продюсеров, чтобы те успели убрать её героиню из сценария. Единственное, что её беспокоило, — сцены с обнаженкой, так как в тот период актриса не была довольна своим телом. Перед съемками в фильме «Женщины против мужчин» она наняла тренера, чтобы выглядеть подтянутой на пляже.

Мечта стать певицей

Хотя Настасья изначально не планировала карьеру актрисы, мечта о певческой карьере у неё появилась ещё в школе. Однако страх выступлений на сцене был настолько сильным, что она часто плакала во время своих выступлений. Преодолеть этот страх ей помогли занятия в театре и успешный дебютный сингл «Ты попал», который быстро завоевал популярность на известных радиостанциях.

Настасья выпустила такие треки, как «Магнит», «Не ищи меня» и «Килогерцы», прежде чем подписать контракт с продюсером Виктором Дробышем. В сотрудничестве с ним появились хиты «Плохие мальчики», «Сигаретка» и «Алеша ша».

Однако в 2020 году Настасья призналась, что её ожидания не совпали с реальностью: Дробыш не уделял ей достаточного внимания, при этом получал 70% от её гонораров за концерты. Самбурская подала на него в суд, но иск был отклонён. Дробыш подал встречный иск о возврате средств, потраченных на раскрутку. Суд в итоге удовлетворил его требования, Настасье было предписано выплатить продюсеру 2,7 миллиона рублей.

Анастасия Самбурская (Фото: Telegram-канал @Samburskaya)

Второй суд

Это не единственное судебное разбирательство в жизни артистки. Некоторое время назад она сдавала квартиру Светлане Белогуровой, девушке близкого друга Александра Головина. Светлана забеременела от звезды сериала «Кадетство», но он не проявил желания участвовать в воспитании ребенка. Настасья решила помочь Светлане, приютив её и оказав материальную поддержку.

Однако, когда Белогурова наняла адвоката и сделала их историю публичной, Настасья выселила её и в социальных сетях заявила, что ребёнок был зачат в состоянии наркотического опьянения. В ответ Светлана подала иск о защите чести и достоинства и выиграла суд.

Неудачи в личной жизни

Настасья Самбурская, известная своей влюбчивостью, не склонна к долгим отношениям. Однако в начале 2000-х она встречалась с Сергеем на протяжении пяти лет.

Ей приписывали романы с Тимуром Батрутдиновым и Стасом Ярушиным, но слухи не подтвердились. В 2016 году её отношения с Никитой Веселкиным закончились, когда выяснилось, что ему всего 16 лет. Затем она встречалась с белорусским певцом Иваном, но их роман также быстро завершился. В сентябре 2017 года Настасья вышла замуж за Кирилла Дыцевича, но уже через неделю пара рассталась.

«‎Шлюха, иди туда, откуда пришла»: все ужасные подробности разрыва между Самбурской и Дыцевичем, любовные похождения и запои
«‎Шлюха, иди туда, откуда пришла»: все ужасные подробности разрыва между Самбурской и Дыцевичем, любовные похождения и запои

После нескольких лет без раскрытия деталей личной жизни, в 2020 году она начала встречаться с бизнес-коучем Ильей Бурмистровым, а в мае 2022 года появилась со стоматологом Глебом Пекли, но вскоре снова стала свободной.

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«Бомжи — это шок!»: Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева рассказала о жизни в Америке
Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева рассказала о трудностях жизни в США
22 февраля 2025, 08:37

Александра (Саша) Зверева (Фото: Телеграм @sashazverevala)

Певица Александра (Саша) Зверева живёт в США уже десять лет. Бывшая солистка известной группы «Демо» признаётся: в заграничной жизни всё далеко не так радужно, как может показаться на первый взгляд.
Саша отлично устроилась за океаном и удачно вышла замуж. Её супруг — состоятельный бизнесмен Дэн Уолбран. У них есть свой собственный дом, Зверева не сходит с ума от тоски в четырёх стенах, а ведёт курсы. Однако в эфире шоу «Осторожно: Собчак» многодетная мама рассказала и о минусах, которые порой просто отравляют жизнь.

«Бомжи — это шок! Это настолько для меня болезненно. Я по двору гуляю с детьми каждый день, и вот я видела кровь…», — рассказала артистка.

Надо отметить, что в Штатах прогулки — это целое мероприятие, порой требующих немало сил и времени. Нельзя просто так отправить детей побегать вокруг дома. Если лужайка перед крыльцом ещё разрешается в качестве места для прогулок, то с обратной стороны особняка может быть уже частная территория кого-то ещё. А туда уже нельзя — засудят. Отправить побегать малышей вдоль федерального шоссе, конечно, никаким здравомыслящим родителям в голову не придёт — слишком опасно из-за машин. Вот и остаётся, как Саше, «гулять по двору».

«При этом у нас хороший и респектабельный район, очень дорогие дома стоят. И вот в двух домах от моего жилища вечером бомж напал на двух женщин, одна убежала, а вторую он раздел, изнасиловал и убил», — довольно спокойно поведала артистка.

Александра (Саша) Зверева (Фото: Телеграм @sashazverevala)

Кроме того, исполнительница хита «Солнышко в руках» качеством продуктов в Америке. Хорошие, свежие и по-настоящему полезные продукты могут себе позволить только очень состоятельные люди. Остальным, тем, кто победнее, приходится довольствоваться суррогатами и фастфудом. А фрукты и овощи, даже если на них хватает денег, в США обрабатывают какой-то вряд ли полезной химией, говорит артистка.

«За неделю в России у меня прошел целлюлит, попа ровная. Я не знаю, какими средствами в Калифорнии опрыскивают салат, но я там его ем — и у меня есть целлюлит. В Москве на Патриарших ем чистую еду, не пухну и не отекаю. В США же страдает все тело», — рассказала Саша.

Тем не менее, несмотря на страшных бомжей и не всегда доступную качественную еду, 43-летняя Зверева не жалеет, что переехала в США. К плюсам страны проживания она относит тёплый климат в прибрежной зоне Калифорнии, где живёт с мужем и детьми, отсутствие гигантского разрыва в уровне жизни между столицами штатов и крупными городами по сравнению с провинцией и... чистые и ухоженные общественные туалеты.

Однако артистка продолжает любить Россию и часто приезжает сюда. А её 16-летний сын Макар, всерьёз подумывает о том, чтобы навсегда перебраться на историческую родину. Дочь Василиса уже покинула отчий дом и живёт теперь в Париже.

«Один из ее аргументов — чтобы удобнее в Москву улетать было», — с улыбкой заключила Саша Зверева.

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#фрукты
#мама
#люди
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Трансгендерную* звезду из «Эйфории» вновь признали мужчиной в новом паспорте США
22 февраля 2025, 05:10

Хантер Шефер (Фото: Instagram**/hunterschafer)

Трансгендерную* звезду сериала «Эйфория» Хантер Шефер вновь признали мужчиной в новом паспорте США. Этим поделилась сама актриса в своих соцсетях.
В своем посте актриса опубликовала фото паспорта, где в графе пола стоит мужской. Данное изменение последовало после распоряжения президента США Дональда Трампа о признании в стране только двух полов.

Ее недавно 26-летняя Шефер считалась трансгендерной* женщиной. Хантер сменила пол еще в подростковом возрасте. Судя по паспорту, теперь ее вновь признали мужчиной.

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Возвращение Бородача и Жорика Вартанова: «Наша Russia» появится на телеэкранах после 13-летнего отсутствия

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Возвращение Бородача и Жорика Вартанова: «Наша Russia» появится на телеэкранах после 13-летнего отсутствия
22 февраля 2025, 02:37

Фото: iStock/simpson33

Ставшее легендарным юмористическое шоу «Наша Russia» возвращается на российские телеэкраны уже 7 марта. Последний выпуск любимой всеми передачи вышел еще 13 лет назад. Зрителям пообещали возвращение «Сев-Кав TV» и депутатов Пронина и Мамонова.
Как пишут Starhit, первый выпуск будет посвящен прекрасной половине в связи с празднованием Международного женского дня. Зрителям представят музыкальный фильм, режиссером которого заявлен Саша Абдуллаев, известный по успешному скетчкому «Демис и Марина». Также Гарик Мартиросян вновь примерит роль оператора Жорика Вартанова из «Сев-Кав TV».

К тому же заявлено возвращение охранника Бородача, которого ждет пышная свадьба. Сергей Светлаков появится в фильме в роли инспектора ГИБДД, не берущего взяток. Еще актер появится образе Сергея Белякова, который любит разговорить с телевизором. В числе звезд, снявшихся в новой «Наша Russia», заявлены Филип Киркоров и Любовь Успенская.

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#фильм
#киркоров
#телевидение
#звёзды
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Одна из сестер Кардашьян выпустила в продажу вагинальную жвачку
TMZ: Кортни Кардашьян начала продавать вагинальную жвачку
22 февраля 2025, 00:32

Кортни Кардашьян (Фото: Instagram*/kourtneykardash)

Старшая из сестер Кардашьян Кортни выпустила в продажу линейку вагинальной жвачки. Об этом пишет TMZ.
«Мне нравится, что они сделаны из качественных ингредиентов и их так легко включить в свой распорядок дня. Наконец-то появился продукт, который эффективен, удобен и приятен в приеме — очень рекомендую!» — прокомментировала выпуск жвачки Кортни.

Продукт предназначен для поддержания нужного уровня рН в организме. По словам Кортни, жвачка благоприятно влияет на женское здоровье и обеспечивает свежесть. Одна ее пластинка сопоставима с употреблением 100 грамм ананаса. Помимо сказанного, как отметила Кортни, жвачка укрепляет иммунитет и борется с заболеваниями кишечника.

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«Мне некомфортно общаться»: исполнительница хита «Сигма бой» рассказала об отношениях в школе

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Instagram* принадлежит Meta, запрещенной в РФ
#здоровье
#иммунитет
#звёзды
#сша
#шоу-бизнес
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«Мне некомфортно общаться»: исполнительница хита «Сигма бой» рассказала об отношениях в школе
Певица Betsy: мне некомфортно общаться со своим классом, они для меня другие
21 февраля 2025, 23:40

Светлана Чертищева (фото: Telegram/@betsy_girl)

Исполнительница хита «Сигма бой» 11-летняя Светлана Чертищева, выступающая под псевдонимом Betsy, заявила в беседе с NEWS.ru, что не общается с одноклассниками из-за дискомфорта.
По ее словам, отношения с ровесниками не складываются, потому что она не имеет с ними общих интересов и редко бывает в школе — примерно два раза в неделю.
«Вообще я со своим классом не сильно общалась все эти пять лет. Как-то так получилось, такой у нас класс, что у всех разные интересы и мне некомфортно общаться со своим классом, потому что они для меня другие. Это не свои люди, но зато я могу найти общий язык с более старшими ребятами», — поделилась артистка.
Однако Чертищева подчеркнула, что никакого буллинга в ее адрес со стороны одноклассников нет.

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#отношения
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