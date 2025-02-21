«Ничтожество, угробившее мою жизнь»: Долг в 2,7 млн, отец-тиран с уголовным прошлым и трудные времена — тяжелая судьба Самбурской

Анастасия Самбурская (Фото: Telegram-канал @Samburskaya)
Актриса и певица Настасья Самбурская устала от вопросов о материнстве. Она не планирует рожать, пока не встретит подходящего партнера. Психологи считают, что первым абьюзером в её жизни был отец, а после этого девушка сталкивалась с тиранами в дальнейшем.
Выросла Анастасия в бедной семье, ей приходилось носить мужскую одежду. Несмотря на трудности, она смогла добиться успеха. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
В детстве Настя столкнулась с насилием со стороны отца, который вернулся из тюрьмы и бил её, в то время как мать не защищала. Это заставило её уехать и начать самостоятельную жизнь. Хотя родственники пытались восстановить связь, Настасья отвергала их попытки.
Позже, став известной, она купила жилье матери из чувства долга, а не любви. В 2019 году её отец, слепой на оба глаза, вновь обратился к ней за помощью, и она оказала ему поддержку, купив дом и взяв на себя расходы.
Настасья Самбурская пыталась проработать детские травмы с психологом, но не смогла полностью простить и отпустить прошлое. Каждый раз, когда родственники выходят на связь, она испытывает негативные эмоции и считает, что близкие не любили её.
Однажды она наткнулась на объявление о наборе актеров для шоу и успешно прошла кастинг. Пообщавшись с другими участниками, которые учились в театральных вузах, Настасья нашла наставника для подготовки к поступлению и в итоге оказалась в Школе-студии МХАТ. Однако уже через полгода её отчислили.
Настасья, привыкнув жить одной и тратя почти все деньги на аренду квартиры, получила небольшую роль в сериале «Обручальное кольцо». Роль оказалась удачной: вместо пяти съемочных дней её героиню расписали на целый год. Однако оплата была низкой, и средств едва хватало на еду.
Постепенно жизнь Настасьи начала налаживаться: мастер пригласил её на полставки в Театр на Малой Бронной, затем она получила роли в сериалах «Детективы» и «Амазонки». Образ Кристины из «Универ. Новая общага» принес ей долгожданную популярность, а худрук театра заметил, что Настасья утвердилась в медиа-пространстве, и предложил ей сыграть Гейл в спектакле «Почтигород».
Самбурская покинула ситком не из-за скандала, а потому что устала от однообразной роли после пяти лет. Она предупредила продюсеров, чтобы те успели убрать её героиню из сценария. Единственное, что её беспокоило, — сцены с обнаженкой, так как в тот период актриса не была довольна своим телом. Перед съемками в фильме «Женщины против мужчин» она наняла тренера, чтобы выглядеть подтянутой на пляже.
Настасья выпустила такие треки, как «Магнит», «Не ищи меня» и «Килогерцы», прежде чем подписать контракт с продюсером Виктором Дробышем. В сотрудничестве с ним появились хиты «Плохие мальчики», «Сигаретка» и «Алеша ша».
Однако в 2020 году Настасья призналась, что её ожидания не совпали с реальностью: Дробыш не уделял ей достаточного внимания, при этом получал 70% от её гонораров за концерты. Самбурская подала на него в суд, но иск был отклонён. Дробыш подал встречный иск о возврате средств, потраченных на раскрутку. Суд в итоге удовлетворил его требования, Настасье было предписано выплатить продюсеру 2,7 миллиона рублей.
Однако, когда Белогурова наняла адвоката и сделала их историю публичной, Настасья выселила её и в социальных сетях заявила, что ребёнок был зачат в состоянии наркотического опьянения. В ответ Светлана подала иск о защите чести и достоинства и выиграла суд.
Ей приписывали романы с Тимуром Батрутдиновым и Стасом Ярушиным, но слухи не подтвердились. В 2016 году её отношения с Никитой Веселкиным закончились, когда выяснилось, что ему всего 16 лет. Затем она встречалась с белорусским певцом Иваном, но их роман также быстро завершился. В сентябре 2017 года Настасья вышла замуж за Кирилла Дыцевича, но уже через неделю пара рассталась.
После нескольких лет без раскрытия деталей личной жизни, в 2020 году она начала встречаться с бизнес-коучем Ильей Бурмистровым, а в мае 2022 года появилась со стоматологом Глебом Пекли, но вскоре снова стала свободной.
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Дочка продавщицыНастасья Самбурская, дочь продавщицы, начала свою карьеру с выступлений в ансамбле «Золотое колечко». После девятого класса она уехала учиться на парикмахера в Энгельс, но позже осознала свое призвание и окончила ГИТИС.
В детстве Настя столкнулась с насилием со стороны отца, который вернулся из тюрьмы и бил её, в то время как мать не защищала. Это заставило её уехать и начать самостоятельную жизнь. Хотя родственники пытались восстановить связь, Настасья отвергала их попытки.
Позже, став известной, она купила жилье матери из чувства долга, а не любви. В 2019 году её отец, слепой на оба глаза, вновь обратился к ней за помощью, и она оказала ему поддержку, купив дом и взяв на себя расходы.
«Я должна тянуть чужого человека, переживать, потому что все его бьют и потому что он дурак, который не осознает, что нельзя пить со всеми подряд и гадить в новом доме, когда у него на улице вырыт новый туалет. Почему я должна нести ответственность за ничтожество, угробившее мою жизнь?» — недоумевала актриса, общаясь с подписчиками.
Настасья Самбурская пыталась проработать детские травмы с психологом, но не смогла полностью простить и отпустить прошлое. Каждый раз, когда родственники выходят на связь, она испытывает негативные эмоции и считает, что близкие не любили её.
Анастасия Самбурская (@Samburskaya)
Учеба в МосквеНастасья быстро потеряла интерес к работе парикмахером и решила переехать из Энгельса в Москву. В столице она подрабатывала на разных должностях: официанткой, поваром, моделью, а также училась на гримера.
Однажды она наткнулась на объявление о наборе актеров для шоу и успешно прошла кастинг. Пообщавшись с другими участниками, которые учились в театральных вузах, Настасья нашла наставника для подготовки к поступлению и в итоге оказалась в Школе-студии МХАТ. Однако уже через полгода её отчислили.
«В какой-то момент я перестала понимать, куда прихожу и зачем. Педагоги курса первым делом убивали в студенте личность, а со мной так нельзя, и молчать я не стала. Когда во МХАТе это поняли, им сразу стало со мной неинтересно. В конце семестра Райкин сказал: "Ты талантливая, просто не моя артистка". Все, кого выперли с того курса, остались в профессии и на слуху: Гриша Добрыгин, Кристина Асмус, Ваня Макаревич, Паша Прилучный. Вместе с двумя последними мы поступили в ГИТИС на курс Сергея Голомазова. Так что после провала у Райкина я расстроилась, но желание стать актрисой не ушло», — поясняла артистка.
Настасья, привыкнув жить одной и тратя почти все деньги на аренду квартиры, получила небольшую роль в сериале «Обручальное кольцо». Роль оказалась удачной: вместо пяти съемочных дней её героиню расписали на целый год. Однако оплата была низкой, и средств едва хватало на еду.
«Один период выдался совсем голодным. Работы не было, а я как раз с мальчиком начала встречаться, только он несообразительным оказался. Прозрачно намекала: "У меня дома есть нечего!". Да, он водил меня в рестораны, но домой еду не покупал, напрямую же я попросить не могла. Ну хоть иногда ела!» — рассуждала актриса.
Постепенно жизнь Настасьи начала налаживаться: мастер пригласил её на полставки в Театр на Малой Бронной, затем она получила роли в сериалах «Детективы» и «Амазонки». Образ Кристины из «Универ. Новая общага» принес ей долгожданную популярность, а худрук театра заметил, что Настасья утвердилась в медиа-пространстве, и предложил ей сыграть Гейл в спектакле «Почтигород».
Самбурская покинула ситком не из-за скандала, а потому что устала от однообразной роли после пяти лет. Она предупредила продюсеров, чтобы те успели убрать её героиню из сценария. Единственное, что её беспокоило, — сцены с обнаженкой, так как в тот период актриса не была довольна своим телом. Перед съемками в фильме «Женщины против мужчин» она наняла тренера, чтобы выглядеть подтянутой на пляже.
Мечта стать певицейХотя Настасья изначально не планировала карьеру актрисы, мечта о певческой карьере у неё появилась ещё в школе. Однако страх выступлений на сцене был настолько сильным, что она часто плакала во время своих выступлений. Преодолеть этот страх ей помогли занятия в театре и успешный дебютный сингл «Ты попал», который быстро завоевал популярность на известных радиостанциях.
Настасья выпустила такие треки, как «Магнит», «Не ищи меня» и «Килогерцы», прежде чем подписать контракт с продюсером Виктором Дробышем. В сотрудничестве с ним появились хиты «Плохие мальчики», «Сигаретка» и «Алеша ша».
Однако в 2020 году Настасья призналась, что её ожидания не совпали с реальностью: Дробыш не уделял ей достаточного внимания, при этом получал 70% от её гонораров за концерты. Самбурская подала на него в суд, но иск был отклонён. Дробыш подал встречный иск о возврате средств, потраченных на раскрутку. Суд в итоге удовлетворил его требования, Настасье было предписано выплатить продюсеру 2,7 миллиона рублей.
Анастасия Самбурская (Фото: Telegram-канал @Samburskaya)
Второй судЭто не единственное судебное разбирательство в жизни артистки. Некоторое время назад она сдавала квартиру Светлане Белогуровой, девушке близкого друга Александра Головина. Светлана забеременела от звезды сериала «Кадетство», но он не проявил желания участвовать в воспитании ребенка. Настасья решила помочь Светлане, приютив её и оказав материальную поддержку.
Однако, когда Белогурова наняла адвоката и сделала их историю публичной, Настасья выселила её и в социальных сетях заявила, что ребёнок был зачат в состоянии наркотического опьянения. В ответ Светлана подала иск о защите чести и достоинства и выиграла суд.
Неудачи в личной жизниНастасья Самбурская, известная своей влюбчивостью, не склонна к долгим отношениям. Однако в начале 2000-х она встречалась с Сергеем на протяжении пяти лет.
Ей приписывали романы с Тимуром Батрутдиновым и Стасом Ярушиным, но слухи не подтвердились. В 2016 году её отношения с Никитой Веселкиным закончились, когда выяснилось, что ему всего 16 лет. Затем она встречалась с белорусским певцом Иваном, но их роман также быстро завершился. В сентябре 2017 года Настасья вышла замуж за Кирилла Дыцевича, но уже через неделю пара рассталась.
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После нескольких лет без раскрытия деталей личной жизни, в 2020 году она начала встречаться с бизнес-коучем Ильей Бурмистровым, а в мае 2022 года появилась со стоматологом Глебом Пекли, но вскоре снова стала свободной.
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