Ирина Хакамада рассказала о новом возлюбленном особенной дочери: «Его родители только за дружбу, может, их Маша пугает»

Ирина Хакамада (фото: Telegram @chillosophy)
«Солнечная» дочь Ирины Хакамады активно строит личную жизнь. Однако родители нового возлюбленного девушки явно не спешат отдавать его в руки Марии.
24-летняя Мария Сиротинская, страдающая синдромом Дауна, дала интервью Валерии Гай Германике, в котором поделилась подробностями личной жизни. Девушка призналась, что сейчас состоит в отношениях, однако речи о создании семьи пока не идёт.
Ирина Хакамада с дочерью Марией Сиротинской (фото: Telegram @chillosophy)
Однако дочь журналистки понимает, что для счастливой семейной жизни недостаточно одних чувств.
Хакамада также подчеркнула, что родители парня выступают исключительно за дружеские отношения.
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Ирина Хакамада с дочерью Марией Сиротинской (фото: Telegram @chillosophy)
«В личной жизни у меня всё отлично. Мы любим друг друга. У нас получается взаимная любовь. Семью создавать пока не будем. Мой парень пока что не хочет брать такую ответственность. И у него нет таких денег», – заявила дочь Хакамады.Мария рассказала о своём возлюбленном. Выяснилось, что мужчине 29 лет, он занимается плаванием. Пара активно общается по переписке, но, по словам Сиротинской, эти отношения её очень вдохновляют.
Однако дочь журналистки понимает, что для счастливой семейной жизни недостаточно одних чувств.
«Надо иметь деньги – это первое. Чтобы он мог взять ответственность не только за меня, но и за нашу семью. И на это нужно какое-то время. К тому же, у него есть свои родители – мама с бабушкой. И они пока не хотят отдавать своего сына в мои руки», – высказалась Сиротинская.Ирина Хакамада тоже прокомментировала личную жизнь дочери. Она отметила, что поддерживает Марию, однако на перспективы её замужества смотрит с осторожностью. Коуч подчеркнула, что большинство женщин, воспитывающих особенных детей, остались без мужей, поэтому испытывают финансовые трудности.
Хакамада также подчеркнула, что родители парня выступают исключительно за дружеские отношения.
«Я сказала Маше: „Пожалуйста, нет проблем“. Но там родители вообще только за дружбу. Может быть, их Маша пугает своей эмоциональностью, своей влюбленностью. Это не мои проблемы», – заключила общественный деятель.Читайте также:
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Анастасия Чинкова