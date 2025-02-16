Вечеринка с белым порошком, продолжением в номерах и участием Хакамады: что известно о рейде в отеле Savoy

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В ночь на 15 февраля силовики нагрянули в московский отель Savoy, где проходила вечеринка в честь Дня святого Валентина с участием общественного деятеля Ирины Хакамады, которая выступала с DJ-сетом. Организаторы предлагали гостям билеты стоимостью от 50 до 150 тыс рублей, обещая «продолжение в номерах» после фуршета на первом этаже.
Подробности произошедшего — в материале «Радио 1».
Порядка 20 правоохранителей в масках ворвались в столичный отель около 1:00 ночи, отключили музыку и потребовали от гостей лечь на пол. В процессе обыска были найдены пакетики с неизвестным белым порошком. Также в припаркованной рядом с отелем машине было обнаружено огнестрельное оружие. В настоящее время силовики проверяют законность владения им.
Отмечается, что некоторые гости, несмотря на происходящее, продолжали веселиться, но позже часть из них была выведена на улицу для проверки документов и досмотра. Несколько человек были задержаны и доставлены в отделение полиции.
По данным РЕН ТВ, в субботу, 15 февраля, двери в гостиницу были закрыты, а ее сотрудники выносили ящики с оборудованием, которое использовалось на прошедшей вечеринке.
На «голой тусовке» присутствовала и общественный деятель Ирина Хакамада, которая выступала с Dj-сетом. Уточняется, что на тот момент женщина была не в себе.
Примечательно, что в отеле на момент вечеринки находилась блогер-миллионник Любятинка (Любовь Сидоркина) со своим супругом Игорем Заикиным.
Среди звездных гостей также присутствовали: телеведущая Нелли Ермолаева, журналист Юлия Оверчук, каскадер Алексей Силкин, актриса эпизодического жанра Лера Савкина и другие.
После скандальной «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор» рейды силовиков теперь проходят регулярно.
Поведением участников вечеринки возмутилась журналистка Ксения Собчак. Также она раскрыла некоторые подробности прошедшего мероприятия.
Ксения также была крайне удивлена, как после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой остались «и организаторы, и тусовщики, которые, видимо, не все поняли».
Российские интернет-пользователи тоже раскритиковали тусовщиков, в том числе высказались о Хакамаде.
Telegram-канал «Жаба и гадюка» со ссылкой на источники назвал организаторов мероприятия.
Общественный деятель Ирина Хакамада в своем Telegram-канале прокомментировала ситуацию с вечеринкой. Она подчеркнула, что не была организатором мероприятия.
По ее словам, мероприятие проходило «в светском формате и с деловым дресс-кодом». Ирина подчеркнула, что «все прошло этично» и никого «в пол лицом не укладывали».
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Пакетики с неизвестным белым порошком и оружие
Порядка 20 правоохранителей в масках ворвались в столичный отель около 1:00 ночи, отключили музыку и потребовали от гостей лечь на пол. В процессе обыска были найдены пакетики с неизвестным белым порошком. Также в припаркованной рядом с отелем машине было обнаружено огнестрельное оружие. В настоящее время силовики проверяют законность владения им.
Отмечается, что некоторые гости, несмотря на происходящее, продолжали веселиться, но позже часть из них была выведена на улицу для проверки документов и досмотра. Несколько человек были задержаны и доставлены в отделение полиции.
По данным РЕН ТВ, в субботу, 15 февраля, двери в гостиницу были закрыты, а ее сотрудники выносили ящики с оборудованием, которое использовалось на прошедшей вечеринке.
На «голой тусовке» присутствовала и общественный деятель Ирина Хакамада, которая выступала с Dj-сетом. Уточняется, что на тот момент женщина была не в себе.
«Нет комментариев. Любовь – это исповедь Христа», – сказала Хакамада.
Примечательно, что в отеле на момент вечеринки находилась блогер-миллионник Любятинка (Любовь Сидоркина) со своим супругом Игорем Заикиным.
«Мы в отеле номер сняли. Я с супругой что, не могу номер снять в отеле?» – сказал мужчина.
Среди звездных гостей также присутствовали: телеведущая Нелли Ермолаева, журналист Юлия Оверчук, каскадер Алексей Силкин, актриса эпизодического жанра Лера Савкина и другие.
После скандальной «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор» рейды силовиков теперь проходят регулярно.
Как россияне отреагировали на вечеринку с Хакамадой
Поведением участников вечеринки возмутилась журналистка Ксения Собчак. Также она раскрыла некоторые подробности прошедшего мероприятия.
«ОМОН „потрошит“ тусовщиков. А идея была такая: сегодня в „Савой“ продали дорогущие столы, организаторы обещали костюмированную вечеринку и потом „подняться в номера за продолжением“», — заявила Собчак, не уточнив, о каком продолжении идет речь.
Ксения также была крайне удивлена, как после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой остались «и организаторы, и тусовщики, которые, видимо, не все поняли».
Российские интернет-пользователи тоже раскритиковали тусовщиков, в том числе высказались о Хакамаде.
«Страна скоро четвертый год как воюет, а эти особи в номера поднимаются. Когда же схлынет вся эта нечисть?», «Как же это отвратительно и гадко!», «И эти открывают свою пасть на президента?», «DJ Хакамада. Вот умора! Но лучше так, чем в политику», «Какой ужас, и она что-то говорит про Бога!» — написали некоторые из них.
Telegram-канал «Жаба и гадюка» со ссылкой на источники назвал организаторов мероприятия.
«Техновечеринку Ирины Хакамады в отеле Savoy, куда сегодня ночью нагрянули силовики, организовала компания „Райс Энтертэймент“ (проект Midsummer Night's Dream). Фирма принадлежит литовскому режиссеру Монтвилайте Живиле и продюсеру Владимиру Месхи», — пишет канал.
Как Хакамада прокомментировала вечеринку со своим участием
Общественный деятель Ирина Хакамада в своем Telegram-канале прокомментировала ситуацию с вечеринкой. Она подчеркнула, что не была организатором мероприятия.
«Вчера я была приглашена друзьями на музыкальное мероприятие и присутствовала только как гость (известно, что я увлекаюсь электронной музыкой как слушатель, а не DJ). То есть я не была ни организатором мероприятия, ни должна была там выступать ни с каким DJ-сетом», — пояснила Хакамада.
По ее словам, мероприятие проходило «в светском формате и с деловым дресс-кодом». Ирина подчеркнула, что «все прошло этично» и никого «в пол лицом не укладывали».
«У молодых людей проверяли документы, всех женщин отпустили», — заключила политик.
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Екатерина Коршунова