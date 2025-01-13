Сын-миллионер и дочь с синдромом Дауна: как живут особенные дети Ирины Хакамады

Ирина Хакамада — известная российская общественная деятельница, политик и автор. Она прославилась своей смелостью, уверенность и нестандартным подходом к жизни. В жизни Хакамадой также важное место занимает её семья. У неё двое детей: сын Даниил и дочь Мария, которая родилась с синдромом Дауна. «Радио 1» расскажет, как сейчас живут наследники Хакамады.