Сын-миллионер и дочь с синдромом Дауна: как живут особенные дети Ирины Хакамады

Общественный и политический деятель Ирина Хакамада (фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына)
Была замужем 4 раза
Ирина Хакамада четыре раза выходила замуж. В первом браке в 1978 году у неё родился сын Даниил, а в четвертом — дочь Мария, которая появилась на свет в 1997 году. Отцом девочки стал Владимир Сиротинский.
Малышка родилась с синдромом Дауна, и врачи предложили Хакамаде отказаться от девочки, но Ирина приняла решение оставить её.
С Сиротинским у Ирины были открытие отношения — у них могли быть романтические связи на стороне. Однако рождение ребёнка стало серьёзным испытанием для пары. Ирина долгое время скрывала Марию от общественности, опасаясь осуждения.
Строгое воспитание
С самого детства Мария была любознательной и активной девочкой. Она всегда стремилась развиваться и открывать для себя новое.
Родители решили отдать её в обычную школу, понимая, как важно для неё общаться с другими детьми и учиться в реальной жизни. Ирина не собиралась идти на поводу у диагноза, считая, что дочери необходимо учиться взаимодействовать с разными людьми. Такое решение вызвало много споров, так как многие осуждали её за столь строгий подход, но Хакамада была уверена, что так её дочь будет расти в полноценной социальной среде, среди сверстников.
Рак крови
В 2004 году, когда Ирина Хакамада участвовала в президентских выборах, её семья пережила тяжёлый момент — у Маши выявили рак крови. Благодаря тому, что болезнь обнаружили на ранней стадии, врачи смогли вовремя начать лечение.
После выписки Маша ещё два года находилась под наблюдением специалистов и продолжала получать поддерживающую терапию. Однако побочные эффекты лечения сильно изменили её внешний вид: она потеряла волосы, поправилась и стала едва узнаваемой.
Личная жизнь Марии Сиротинской
Несколько лет Мария встречалась с Владом Ситдиковым, у которого тоже синдром Дауна. В начале 2019 года появились слухи об их свадьбе, однако они не подтвердились.
Отношения молодых людей длились более двух лет, но летом 2019 года Влад исчез из её жизни и социальных сетей. По словам Ирины Хакамады, для людей с синдромом Дауна особенно важны дружба и общение. Когда в отношениях пропадает искренность, они способны спокойно принять решение о расставании.
«Мы расстались, потому что не сошлись характерами. Пусть мучается, мне он не интересен», — прокомментировала расставание Мария.
В том же году Мария разместила в социальных сетях фотографию с молодым человеком, которого обнимала. На вопросы подписчиков она пояснила, что это Артём Турчинский, актёр театра «Взаимодействие». Однако их отношения не получили никакого развития.
На сегодняшний день Сиротинская играет в театре, занимается танцами и плаванием, а также учит иностранные языки. Хакамада рассказала, что она многому учится у дочери и гордится ею.
Сын Ирины Хакамады
Даниил живёт в одном из самых престижных районов Гонконга. Вместе с семьёй он обосновался в элитном жилом комплексе, из окон которого открывается вид на Южно-Китайское море. В распоряжении жильцов — бассейн и другие удобства, а неподалёку находится престижная международная школа. Стоимость его квартиры оценивается в 35 миллионов долларов.
Финансовой поддержки от матери Даниил никогда не просил, хотя благодаря наследству от бабушки в своё время получил квартиру в Москве стоимостью более 20 миллионов рублей.
Однако успех пришёл к Даниилу не случайно: уже в 27 лет он занял пост финансового директора компании «Петропавловск-Чёрная Металлургия» — одной из крупнейших золотодобывающих компаний в России.
Хакамада призналась, что очень любит своих внуков, хотя ей не всегда удаётся проводить с ними много времени.
Даниил же не захотел идти по стопам мамы.
«Он сказал: "Теперь я из принципа буду иметь только одну семью". И вот он женат, трое детей уже», — рассказала Хакамада.
Трагедия в семье
В 2021 году Ирина Хакамада пережила тяжелую утрату — умер её муж Владимир Сиротинский. Для многих это стало неожиданностью, но сама Хакамада не позволила трагедии выбить себя из колеи: она быстро похоронила мужа и поспешила на лекцию.
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