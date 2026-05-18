Ирина Пегова впервые показала возлюбленного, который младше её на девять лет
47-летняя актриса Ирина Пегова опубликовала в соцсетях редкое фото с возлюбленным, который моложе её на девять лет.
На снимке звезда запечатлена вместе с коллегой Сергеем Мариным после вручения театральной премии. Известно, что в 2024 году артистка призналась, что у неё появился мужчина. Тогда Пегова выложила в соцсетях букет цветов, который избранник подарил ей за звание народной артистки.
Эту награду знаменитость получила за большие заслуги в развитии кино и театра. Имя возлюбленного Ирина долго скрывала. Лишь в июне 2025 года Пегова и Марин впервые не стали прятаться от журналистов и вместе пришли на фестиваль «Пилот». Актриса рассказывала поклонникам, что в личной жизни у неё всё складывается отлично и она счастлива.
