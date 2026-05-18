Актёр «Гамлета» издевательски обратился к Олегу Меньшикову после его критики

18 мая 2026, 13:53

Александр Цыпкин осудил актёра «Гамлета» за негативные замечания в адрес Меньшикова

Олег Меньшиков (Фото: Telegram @olegmenshikovru)

Накануне Олег Меньшиков назвал «катастрофой» спектакль «Гамлет», где главную роль играет Юра Борисов. Актёр Андрей Максимов, исполнитель роли Лаэрта, резко отреагировал на заявление народного артиста России комментарием под его постом в блоге.





Писатель Александр Цыпкин выступил на стороне тех, кому понравилась постановка. В своей соцсети Цыпкин заверил, что Меньшиков досмотрел спектакль до конца и имеет право на своё мнение.



Кроме того, писатель раскритиковал поведение артиста, который написал хамский комментарий в адрес Олега Евгеньевича. Этим актёром оказался Андрей Максимов.

«Очень хорошая добавка — магний B6. Примите две таблетки за 30-40 минут до сна. Очень помогает. Здоровья вам!» — публично обратился Андрей к Меньшикову.