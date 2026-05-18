Актёр «Гамлета» издевательски обратился к Олегу Меньшикову после его критики
Александр Цыпкин осудил актёра «Гамлета» за негативные замечания в адрес Меньшикова
Накануне Олег Меньшиков назвал «катастрофой» спектакль «Гамлет», где главную роль играет Юра Борисов. Актёр Андрей Максимов, исполнитель роли Лаэрта, резко отреагировал на заявление народного артиста России комментарием под его постом в блоге.
Писатель Александр Цыпкин выступил на стороне тех, кому понравилась постановка. В своей соцсети Цыпкин заверил, что Меньшиков досмотрел спектакль до конца и имеет право на своё мнение.
Кроме того, писатель раскритиковал поведение артиста, который написал хамский комментарий в адрес Олега Евгеньевича. Этим актёром оказался Андрей Максимов.
«Очень хорошая добавка — магний B6. Примите две таблетки за 30-40 минут до сна. Очень помогает. Здоровья вам!» — публично обратился Андрей к Меньшикову.Пользователи сети осудили Максимова: они назвали его слова грубыми и невоспитанными, посоветовали учиться достойно принимать критику и заметили, что писать о магнии режиссёру театра и известному актёру непозволительно.