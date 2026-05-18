«Очень непросто»: Бикбаев рассказал о работе в театре после возрождения «БиС»

18 мая 2026, 12:21

Певец Дмитрий Бикбаев рассказал о работе в театре после возрождения «БиС»

Дмитрий Бикбаев (Фото: Instagram* @dimabikbaev)

Певец Дмитрий Бикбаев на закрытом показе спектакля «Москва. Сумерки» рассказал, что не стал уделять меньше времени актёрской площадке из-за возрождения группы «БиС». Артист продолжает заниматься театром, несмотря на воссоединение с Владом Соколовским.





В беседе с «Газетой.Ru» Бикбаев признался, что получает удовольствие от возвращения в шоу-бизнес. Вокалист отметил, что нагрузка стала большой: он возглавил «Новый Манеж».

«Это даётся очень непросто, потому что руководить театром и креативным пространством в самом центре города — это непростая история», — поделился Дмитрий.

«Мы с Владом получаем огромное удовольствие от того, что с нами происходит — интервью, съёмки, концерты, выступления. Это, скорее, восполняет энергию. А театр, я не думаю, что как-то пострадал. Во всяком случае, мои артисты крайне задействованы и мечтают уйти в отпуск, потому что этот сезон получился очень насыщенным», — подчеркнул он.



