Ирина Пинчук призналась, что «вернула себя» после тяжёлого развода
Бывшая участница шоу «Дом-2» Ирина Пинчук откровенно рассказала подписчикам о сложном периоде в своей жизни после расставания с мужем Араем Чобаняном. По словам блогерши, прошедший год оказался для неё эмоционально очень тяжёлым.
Разрыв дался Пинчук крайне болезненно. Она призналась, что переживания сильно отразились на её состоянии — после расставания ей даже дважды пришлось проходить лечение в неврологическом отделении.
Чтобы быть честной со своей аудиторией, Ирина Пинчук опубликовала архивные видео, на которых запечатлена в один из самых сложных моментов. На кадрах блогерша плачет и делится переживаниями.
Сейчас, по словам Пинчук, её состояние постепенно стабилизируется. Блогерша отмечает, что начинает возвращаться к привычной жизни и снова чувствует внутреннее спокойствие.
