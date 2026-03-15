Серена Уильямс призналась, что принимала препарат для похудения после рождения второй дочери
Легенда тенниса Серена Уильямс откровенно рассказала в соцсетях о том, как возвращала форму после рождения второй дочери.
По словам спортсменки, этот период оказался для неё непростым — она столкнулась с неприятием собственного тела и долго не могла добиться желаемых результатов.
Несмотря на интенсивные тренировки и правильное питание, изменения происходили медленно. Тогда прошлым летом 44-летняя теннисистка решила обратиться за помощью к специалистам. В клинике ей назначили курс пептидного гормона ГПП-1 — препарата, который действует по принципу популярного средства для снижения веса «Оземпик».
Когда информация об этом стала известна публике, спортсменка столкнулась с критикой. Некоторые пользователи напомнили, что ранее Серена Уильямс поддерживала идеи бодипозитива.
Однако сама теннисистка решила не реагировать на негативные комментарии и продолжила лечение. В итоге ей удалось сбросить 14 килограммов.
При этом, как отмечает Уильямс, для неё важнее не цифры на весах, а улучшение самочувствия и возвращение к комфортному состоянию после родов.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России