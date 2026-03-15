Достижения.рф

Серена Уильямс призналась, что принимала препарат для похудения после рождения второй дочери

Серена Уильямс рассказала, как похудела на 14 килограммов после родов
Серена Уильямс (Фото: Instagram* / @serenawilliams)

Легенда тенниса Серена Уильямс откровенно рассказала в соцсетях о том, как возвращала форму после рождения второй дочери.



По словам спортсменки, этот период оказался для неё непростым — она столкнулась с неприятием собственного тела и долго не могла добиться желаемых результатов.

Несмотря на интенсивные тренировки и правильное питание, изменения происходили медленно. Тогда прошлым летом 44-летняя теннисистка решила обратиться за помощью к специалистам. В клинике ей назначили курс пептидного гормона ГПП-1 — препарата, который действует по принципу популярного средства для снижения веса «Оземпик».

Когда информация об этом стала известна публике, спортсменка столкнулась с критикой. Некоторые пользователи напомнили, что ранее Серена Уильямс поддерживала идеи бодипозитива.
Однако сама теннисистка решила не реагировать на негативные комментарии и продолжила лечение. В итоге ей удалось сбросить 14 килограммов.

При этом, как отмечает Уильямс, для неё важнее не цифры на весах, а улучшение самочувствия и возвращение к комфортному состоянию после родов.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0