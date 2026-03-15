«Это очень сталкерская история»: Дима Билан рассказал о навязчивых поклонниках

Певец Дима Билан признался, что регулярно сталкивается с навязчивыми поклонниками, которые буквально преследуют его. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



По словам артиста, одни и те же люди следят за его передвижениями и даже специально покупают билеты на те же рейсы.

Свежий случай произошёл совсем недавно — один из таких поклонников приобрёл билет на тот же самолёт, что и исполнитель. В итоге Билану пришлось лично поговорить с мужчиной, чтобы попытаться успокоить его.

Артист отметил, что раньше ходил с помощниками и охраной, однако со временем захотел больше личного пространства и свободы. Теперь же, по его словам, вновь приходится сталкиваться с подобными ситуациями.

Софья Метелева

