Ирина Пинчук раскрыла, сохранит ли общение с Араем Чобаняном после развода

Ирина Пинчук и Арай Чобанян (фото: Telegram @pinchulli)
Накануне Ирина Пинчук поставила точку в скандале с изменами супруга. По всей видимости, Арай Чобанян не смог доказать верность жене, поэтому звезда «Дома-2» объявила о разводе.
«Вот и всё, ребятки. Хочу поставить точку здесь и сейчас. К сожалению, мы разводимся», – написала Пинчук в личном блоге, сопроводив текст кадрами из семейного архива.После этого Ирина раскрыла, планирует ли поддерживать общение с отцом своих детей после развода. Телезвезда дала понять, что не собирается скандалить с мужем-изменщиком или вычёркивать его из своей жизни. У пары есть двое сыновей, которых они продолжат воспитывать вместе.
«Мы будем хорошо общаться как родители наших детей. Но, к сожалению, вместе мы не будем. Такая вот жизнь – интересная штука», – объяснила Пинчук.Читайте также:
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Анастасия Чинкова