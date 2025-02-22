Пинчук об изменах мужа: «Арай говорит, половина переписок подделаны. Мне будет стыдно, если это всё неправда»

Ирина Пинчук и Арай Чобанян (фото: Instagram* pinchuk_official)
Ирина Пинчук сейчас в стрессе – несколько дней назад она узнала об изменах своего мужа. Звезда на эмоциях рассказала обо всём подписчикам, но потом пожалела о сказанном и стала осторожнее выбирать выражения.
При этом пользователи сети начали подозревать, что пара просто решила подзаработать на скандале, а все измены – выдумка. Ирина правда опровергла эти догадки.
Сейчас Ирина пытается разобраться в ситуации. Супруг пытается доказать, что половина переписок была подделана, поскольку его аккаунты были взломаны.
«Я просто тело»: Муж Ирины Пинчук Арай рассказал о ситуации после скандала с его изменами
«Не нужно было рубить с плеча»: Ирина Пинчук не до конца верит в измены мужа и винит себя за слова о разводе
Слитые интим фото и переписка: настоящие причины развода звезд «Дома-2» Пинчук и Чобаняна. В чем признался пойманный на измене Арай?
*запрещён в РФ
«Люди ау, вы в себе вообще? Какой к черту хайп или прогрев, к чему? Вы ненормальные? С таким не шутят! Показываю всё, потому что так чувствую. Потому что это и так разошлось по всему Интернету до того, как я дала какие-либо комментарии! Такие ситуации у тысячи семей, просто они молчат и не блогеры. А я показываю всё как есть, без вылизанной картинки, как все привыкли. Никто не мирился. Я всего лишь хочу знать правду. Правду. И только. Мы живем раздельно», – написала Пинчук.Также звезда «Дома-2» опубликовала видео, в котором поделилась своими чувствами. Сейчас ей стыдно за ту истерику, которую она устроила несколько дней назад, только получив сообщения об изменах супруга.
Сейчас Ирина пытается разобраться в ситуации. Супруг пытается доказать, что половина переписок была подделана, поскольку его аккаунты были взломаны.
«Вы даже просто не представляете, какое расследование идёт! ФСБ просто отдыхает, серьёзно говорю. И, конечно, мне, как и любой девушке, нужны доказательства, опровержения», – подчеркнула Пинчук.Читайте также:
«Я просто тело»: Муж Ирины Пинчук Арай рассказал о ситуации после скандала с его изменами
«Не нужно было рубить с плеча»: Ирина Пинчук не до конца верит в измены мужа и винит себя за слова о разводе
Слитые интим фото и переписка: настоящие причины развода звезд «Дома-2» Пинчук и Чобаняна. В чем признался пойманный на измене Арай?
*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова