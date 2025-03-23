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Ирина Шейк и Том Брэди восстановили близкие отношения

Ирина Шейк (Фото: Instagram*/irinashayk)

Ирина Шейк (Фото: Instagram*/irinashayk)

Российская супермодель Ирина Шейк и американский футболист Том Брэди восстановили отношения. Об этом пишет издание Life & Style, ссылаясь на инсайдера. Уточняется, что интерес знаменитостей друг к другу возник еще в 2023 году, потом поутих, но, как выяснилось, не совсем.
По словам источника, Ирина и Том стали активно общаться по телефону, а затем стали видеться вживую, а именно, не реже одного свидания в неделю. Кроме того, у звезд были вояжи, в которых они упивались обществом друг друга.

При этом Шейк и Брэди стали более осторожными и не дают фотографам себя подловить. Отдыхают они в лучших отелях, которые гарантируют приватность, а летают на частных лайнерах.

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Стали известны детали похорон Ларисы Голубкиной
Малафеева: Голубкину не станут хоронить с Мироновым из-за нехватки мест
23 марта 2025, 16:14

Лариса Голубкина (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Народную артистку РСФСР Ларису Голубкину не станут хоронить рядом с супругом Андреем Мироновым на Ваганьковском кладбище из-за нехватки мест. Об этом в беседе с aif.ru рассказала юрист Анна Малафеева.
«Кроме того, возможны юридические ограничения. Например, если участок, на котором семья хотела бы организовать захоронение, уже находится под арендным согласием или на нем существуют какие-либо права третьих лиц», — прокомментировала собеседница.
Отмечено, что ценник на захоронение достаточно высокий. Вместе с тем, по словам сотрудников кладбища, возможность похоронить актрису рядом с супругом существовала без каких-либо препятствий. Подзахоронение возможно через 20 лет после похорон. Андрей Миронов умер в 1987 году. Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище Москвы 25 марта.

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Поспешный брак, тайное венчание и жизнь за пределами России: как сейчас живет звезда «Жуков» Екатерина Стулова?
23 марта 2025, 15:35

Екатерина Стулова (Фото: Instagram*@katerina_stulova)

Российская актриса театра и кино Екатерина Стулова воплотила на экране образы, которые покорили сердца зрителей. Её героини Ирина из сериала «Жуки» и Наталья из сериала «Инспектор Гаврилов» стали настоящими любимицами публики.
Сегодня, 23 марта, у актрисы день рождения, ей исполняется 48 лет. Среди своих сверстниц она, безусловно, выделяется красотой и обаянием. Подробнее о личной и творческой жизни звезды читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Екатерина Стулова (Фото: Instagram*@katerina_stulova)

Екатерина Стулова родилась 23 марта 1977 года в городе Лобня, расположенном недалеко от Москвы. Родители были обычными людьми: мама — повар детского сада, а папа — энергетик. Девочка росла энергичной и жизнерадостной. На вопросы, кем бы она хотела стать, юная Катя всегда отвечала по-разному. Среди ответов были профессии каскадера, стюардессы, танцовщицы и даже модели. В последствии все мечты привели Стулову к профессии актрисы.

Сразу после школы юной Екатерине не получилось попасть в театральный ВУЗ, и свободный год будущая актриса занималась на подготовительных курсах в Школе-студии МХАТ.

После подготовки Стулова стала студенткой ГИТИСа на курс Андрея Гончарова. Там же состоялась судьбоносная встреча с будущим супругом Максимом Лагашкиным.

Личная жизнь


Екатерина Стулова и Максим Лагашкин с сыновьями Савой и Лукой (Фото: Instagram*@katerina_stulova)

Молодые актеры впервые увидели друг друга еще на вступительных экзаменах. По счастливому случаю взяли обоих, и совместное обучение переросло в роман. Студенты некоторое время скрывали свои отношения, а через несколько месяцев тайно обвенчались. Официально свои отношения пара оформила значительно позже.

«Нас сначала не хотели венчать, потому что не было штампа в паспорте, это была проблема. Мы объездили несколько разных храмов, и в одном, на Никитских воротах, нам разрешили. А штамп поставили, уже когда родился Савва. Ему было года три, и нужно было куда-то выезжать, то есть чисто из-за документов. Заскочили на «Речном вокзале» в загс и буквально за 15 минут расписались», — цитирует слова актрисы ok-magazine.ru.

Несмотря на поспешность решения быть вместе, актеры живут в счастливом браке уже почти 30 лет. У Екатерины Стуловой и Максима Лагашкина двое сыновей: Савва, родившийся в 1999 году, и Лука, появившийся на свет в 2013 году.

Муж и жена нередко трудятся бок о бок, но, по их заверениям, в их семье нет места для подозрений и недоверия. Более того, на работе они остаются исключительно коллегами.

Жизнь за границей


После рождения второго сына пара решила перебраться жить в Испанию. В переезде не было политического контекста, просто, по словам актрисы, хотелось сменить обстановку. Порядка трех лет семья прожила за границей, постоянно летая на кастинги и съемки в Россию.

«Вначале думали, что мы сможем жить там и работать здесь, была такая мечта. Но это оказалось очень тяжело. Я ездила периодически на пробы, Максим — на съемки, все это, конечно, было очень дорого и не очень удобно, и в какой-то момент мы поняли, что пора возвращаться. Что жизнь наша здесь, родители здесь, друзья, все здесь. И работа тоже здесь. А для нас обоих очень важно работать, мы любим свою профессию, нам важно быть востребованными. Но там было хорошее время — Савва пошел в школу, выучил язык, Лука надышался морским воздухом», — делилась Стулова в интервью изданию ok-magazine.ru.

Екатерина Стулова и Максим Лагашкин (Фото: Instagram*@katerina_stulova)

По возвращении супругов их ждала большая работа над сериалом «Жуки».

«Это проект, который продвинул нас вперед. Там были пробы длиною практически в год. Потом мы сняли пилот и еще через год — первый сезон. И всё это сделано очень талантливо, там работают невероятно творческие люди, которые любят своих артистов, слышат их. Причем первой утвердили меня, и Максим дико переживал, потому что нам обоим очень хотелось туда попасть. Мы в то время как раз только вернулись из Испании, после моего декрета, работы было немного. Мы в какой-то степени начали с чистого листа. Когда ты определенное время находишься вне профессии, тебя быстро забывают. И вдруг после нашего возвращения посыпались разные предложения», — вспоминает Екатерина.

Актриса сейчас


Екатерина Стулова (Фото: Instagram*@katerina_stulova)

Фильмография Екатерины Стуловой сейчас насчитывает более 80 работ, из которых в 20 картинах она сыграла совместно с супругом. В настоящее время Екатерина Стулова продолжает активно сниматься. В 2024 году на экраны вышли ленты с участием актрисы: «Бедные смеются, богатые плачут», «Новые Жуки», «Трасса».

Старший сын актрисы Савва уже совсем большой, ему уже более 25 лет, и он пошел по стопам родителей и выбрал актерскую профессию. Савва Лагашкин уже много лет живет в Англии и изучает актерское мастерство в лондонском университете. Несколько лет назад Савва вступил в брак, но подробности о своей избраннице — её имя, возраст и род занятий — он предпочитает не раскрывать.

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Ирина Пинчук рассказала, с кем и где будут жить дети после ее развода с Араем Чобаняном
Ирина Пинчук заявила, что после развода дети будут жить с ней в съемной квартире
23 марта 2025, 15:20

Ирина Пинчук и Арай Чобанян (фото: Telegram @pinchulli)

Ирина Пинчук недавно рассказала в своем блоге, как обстоят дела в ее семье после скандала с предполагаемой изменой мужа.
По словам девушки, она и Арай уже договорились, с кем останутся дети после развода.

«Неделю назад мы встретились с Араем, поговорили. Расходимся нормально, дети со мной. Как с первого дня нашего разъезда было, так и остаётся: я — только «за» общение детей и отца. Наши выяснения — это наше, а не их», — поделилась звезда «Дома-2».

Пинчук отметила, что в ближайшее время она вместе с сыновьями планирует перебраться на съемное жилье, которое уже подобрано.

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Не угодила? Стоянов покинул свое место в «Один в один» после выступления Ангарской
Стоянов покинул свое место в «Один в один» после выступления Нади Ангарской
23 марта 2025, 13:20

Юрий Стоянов (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)

Актер Юрий Стоянов покинул кресло жюри в шоу «Один в один» после выступления исполнительницы Надежды Ангарской, перевоплотившейся в американскую певицу Арету Франклин.
По оценке бьюти-обозревателей, да и других членов жюри, Ангарская выступила «бомбически». При этом вопрос, кто же мог не угодить Стоянову, остается открытым. Певец Алексей Чумаков назвал номер Ангарской талантливым.

Также между ним и Николаем Басковым возникла перепалка. Обладатель золотого голоса России не понимал строгости в отношении Ангарской со стороны Чумакова.

«Позовете меня, когда закончите, ладно», — сказал Стоянов.
Причем номер Надежды он похвалил и поблагодарил ее за высокопрофессиональную работу.

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Звезда Instagram* Алексей Жидковский: «острый» язык, яркие женственные образы и тайна сексуальной ориентации
23 марта 2025, 13:11

Алексей Жидковский (Фото: Instagram*@zhidkovskiy)

Алексей Жидковский — известный российский блогер, который прославился благодаря своему яркому образу и оригинальному стилю общения. Поклонники и ярые противники звезды интернета часто задаются вопросом половой ориентации Алексея: он выглядит как женщина, при этом физиологически остается мужчиной. Подробнее о жизни одного из самых эпатажных личностей сети читайте в материале «Радио 1».

Детство


Алексей Жидковский (Фото: Instagram*@zhidkovskiy)

Алексей Жидков (псевдоним — Жидковский) появился на свет 23 марта 1996 года в Санкт-Петербурге. Его родители — Наталья и Роман Жидковы — были людьми обеспеченными. Отец занимался строительством, а мать работала учителем русского языка. Мать будущей знаменитости была женщиной доброй и заботливой, в то время как отец был человеком суровым и взыскательным по отношению к своему сыну.

Брак родителей распался, когда Алексею было 4 года. Позже у мамы появились младшие брат и сестра. В начальных классах Лёша был обычным мальчиком, не доставлявшим хлопот ни учителям, ни родителям. С наступлением переходного возраста всё стало по-другому. Молодой человек начал общаться с сомнительной компанией, где употребление спиртных напитков и посещение вечеринок были обычным делом. Начались проблемы в школе, неуспеваемость по предметам.

Алексей Жидковский (Фото: Instagram*@zhidkovskiy)

Алексея перевели в другую школу, где начались его эксперименты с внешностью. Привычный публике вид Жидковского сложился постепенно. Алексей делился с журналистами, что одной из причин, побудивших его создать яркий образ, было то, что родители не уделяли ему достаточно внимания. Мальчику нравились красивые вещи, ухоженное лицо, после к уходовым средствам добавилась и косметика.

«У меня семья свободных правил. Я думаю, они же видели, что мне нравятся красивые сумочки, красивые вещи. Это всё было органично и постепенно. Потом я подумал: «Ну подкрашусь чутка, чего уж», — рассказывал Алексей на проекте «Пушка».

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Популярность в интернете


Алексей Жидковский (Фото: Instagram*@zhidkovskiy)

Стоит заметить, что внешний вид блогера — не самое интересное в его контенте. Алексей начал записывать короткие видео еще в 17 лет, и уже тогда его высказывания были весьма интересными. Сейчас же Жидковского любят за его «острый» язык и предельную откровенность со зрителем.

«Мой первый ролик был, когда я готовился к каким-то школьным экзаменам и просто снял видео, крик души, на десять секунд. Там был диалог из серии “С куры по зерну, весь двор в говне”. И мои друзья стали отмечать своих друзей, те друзья других друзей, и как-то оно так разошлось», — делился в одном из интервью Жидковский.

Алексей Жидковский не считает себя блогером. Он ведёт свой аккаунт в Instagram* как личный дневник, где делится с подписчиками своими мыслями и чувствами. На страницу Алексея подписано более 2,9 миллионов человек. В своих видео он продолжает давать бьюти-советы и снимать забавные видео.

Кроме того, в 2020 году Жидковский был удостоен награды «Премия Рунета» в категории «Персона года». А в сентябре 2021 года в Московском доме книги прошла презентация его книги «Жизнь одна — подумай, а!».

Личная жизнь и ориентация


Алексей Жидковский (Фото: Instagram*@zhidkovskiy)

Алексей характеризует свою личную жизнь как «запутанную и непонятную». Жидковский не раскрывает свою сексуальную идентичность, хотя в своих интервью он упоминал о своей первой влюблённости в девушку в период полового созревания. Он никогда не был замечен в романтических отношениях с представителями мужского пола**. Среди близких друзей Алексея преобладают в основном девушки.

«Что в паспорте, то и в жизни. Я отношусь к мужской части населения. По поводу «он» и «она»: мне почему-то всегда смешно говорить о себе в женском роде. Не знаю, почему это вызывает у меня такой истошный смех, но вот веселит, и всё... Не списывайте это на биполярное расстройство, гендерную дисфорию или еще что-то. Для всех «переживающих» отвечаю: я прекрасно отдаю себе отчет в собственной половой принадлежности», — цитирует слова Жидковского издание woman.ru.

Когда его спрашивают о перспективах создания семьи, он говорит, что пока не чувствует себя готовым к такой серьёзной ответственности. Сейчас его основная цель — достичь финансовой независимости, а уже потом можно будет думать о семье и детях.


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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
**Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ
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