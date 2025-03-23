Ирина Шейк и Том Брэди восстановили близкие отношения

Ирина Шейк (Фото: Instagram*/irinashayk)
Российская супермодель Ирина Шейк и американский футболист Том Брэди восстановили отношения. Об этом пишет издание Life & Style, ссылаясь на инсайдера. Уточняется, что интерес знаменитостей друг к другу возник еще в 2023 году, потом поутих, но, как выяснилось, не совсем.
По словам источника, Ирина и Том стали активно общаться по телефону, а затем стали видеться вживую, а именно, не реже одного свидания в неделю. Кроме того, у звезд были вояжи, в которых они упивались обществом друг друга.
При этом Шейк и Брэди стали более осторожными и не дают фотографам себя подловить. Отдыхают они в лучших отелях, которые гарантируют приватность, а летают на частных лайнерах.
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При этом Шейк и Брэди стали более осторожными и не дают фотографам себя подловить. Отдыхают они в лучших отелях, которые гарантируют приватность, а летают на частных лайнерах.
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