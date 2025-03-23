Юлия Меньшова отказалась от развода с мужем Игорем Гординым из-за лени

Ирина Пинчук решила положить конец браку с Араем Чобаняном и начать «новый этап в жизни». После новостей о его изменах она пережила сильный стресс. Значительно похудела, сходила к психологу на прием, а затем объявила о решении продать старую квартиру и перебраться в новое житье.