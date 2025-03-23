Юлия Меньшова отказалась от развода с мужем Игорем Гординым из-за лени

Юлия Меньшова и Игорь Гордин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Актриса Юлия Меньшова рассказала о сложном этапе в отношениях с супругом Игорем Гординым, когда они расставались на четыре года.
По словам артистки, все четыре года они жили раздельно, однако официальный развод так и не оформили из-за лени.
Юлия выразила мнение, что подсознательно они оба не хотели окончательного разрыва, поэтому и не развелись. В результате они снова сошлись и сегодня живут в гармонии.
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«Если бы кому-то из нас понадобились документы, мы бы развелись официально, просто лень было этим заниматься. Хотя, может, это подсознательная уловка», — призналась Меньшова в интервью Владу Аганову.
Юлия выразила мнение, что подсознательно они оба не хотели окончательного разрыва, поэтому и не развелись. В результате они снова сошлись и сегодня живут в гармонии.
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Екатерина Коршунова