Муж изменял с «приятельницами», а она вытирала сопли на «Фабрике звезд»: как отец Риты Дакоты стал ее самым большим страхом

Рита Дакота (Фото: Инстаграм* @ritadakota)
Белорусская исполнительница Рита Дакота прославилась после «Фабрики звёзд», а потом начала писать композиции для многих артистов. Она считается одним из самых дорогих авторов песен в России. За один трек придется заплатить порядка 1 млн рублей. Кто бы мог подумать, что беззаботная и успешная исполнительница хлебнула немало горя за свою жизнь. 9 марта Рита Дакота отмечает 35 день рождения. Как певица пережила тяжелое детство и предательство любимого читайте в материале «Радио 1».
Биография Риты Дакоты9 марта 1990 года в Минске появилась на свет Маргарита Герасимович, которая позже станет известна русскоязычному слушателю под псевдонимом Рита Дакота. Увы, проблемы в семье были и до рождения девочки — папа страдал от алкогольной зависимости, поэтому дочь видела, как мужчина разрушает себя и родных с ранних лет.
«Отец был самым большим страхом для меня. Я помню, как поворачивался ключ в двери, и я думала: «Пьяный или нет?». Агрессия, неадекват, мог крушить мебель, зайти ко мне в комнату, когда я готовлюсь к экзаменам, взять мою настольную лампу и завязать её в узел. Все эти истории, естественно, оставили на мне отпечаток», — откровенничала Дакота.
Когда Рите исполнилось 14, родители решили развестись. У мамы появился новый ухажер, что не принял папа Дакоты и поджёг автомобиль. За это он попал в тюрьму на два года. А потом связь с папой потерялась на несколько лет.
С детства Рита проявляла тягу к творчеству — занималась в музыкальной школе, пела песни Наташи Королёвой и Кристины Орбакайте.
Рита Дакота (Фото: Инстаграм* @ritadakota)
Дакота неоднократно участвовала в международных конкурсах и фестивалях. В 11 лет она сама написала первую песню, когда услышала хит Стинга Shape of My Heart. Премьера состоялась в четвёртом классе. А потом школьница стала спокойно записывать композиции, поскольку собрала панк-группу и даже относила песни на радио.
После школы Рита не смогла стать студенткой музыкального училища Михаила Глинки, поэтому пошла в студию вокала «Форте». В то же время Дакота увлекалась граффити — тогда в Минск как раз приехали уличные художники из Португалии, которые описали её работы словами «дакотат» (что в переводе означает многогранность). Впоследствии это слово стало её творческим псевдонимом.
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«Фабрика звезд» и музыкальная карьераВ середине 2000-х в России активно шёл конкурс «Фабрика звёзд», куда регулярно набирали молодых артистов и авторов. Друзья обратились к Рите и посоветовали ей продать несколько песен, а после они же предложили девушке пойти на кастинг и попробовать свои силы в шоу. Вскоре жюри пригласили Дакоту стать одной из «фабриканток». Когда она была на проекте, то услышала о смерти дедушки, но никто не поддержал Риту в этом горе.
«Я плакала в солярии, там не было камер. Стала очень загорелой: ходила туда каждый день на 10 минут, ревела, а потом вытирала сопли и шла в кадр. Это было ужасно, и каждый день мне твердили, что я ничтожество. Говорили, я пушечное мясо, что меня взяли, чтобы потом выкинуть. «Фабрика звёзд» — это тюрьма. Жестокая, бутафорская история. Там всё пластиковое, ненастоящее», — откровенничала певица в интервью для YouTube-канала «Нежный редактор».
Во время «Фабрики звёзд» Рита пела свои композиции, а еще записала несколько песен для других участников. Тогда настоящим хитом стал трек «Спички».
Рита Дакота (Фото: Инстаграм* @ritadakota)
Дакоту стали приглашать на корпоративы. Однако певица назвала это «очень грустной работой», поскольку никто в действительности не слушал ее.
В какой-то момент артистка устала от этого и решила не выступать сольно, а сконцентрироваться на сочинительстве песен. Тут Рите удалось создать независимый инди-рок-проект Monore, с которым она и начала выступать по России.
Во время своих редких появлений на телевидении Дакота поражала имиджем — дреды, яркий макияж. Некоторые называли её российской Аврил Лавин.
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Но в определённый момент Рита приняла решение вернуться и пошла на проект «Главная сцена» на канале «Россия 1», где попала в руки Виктора Дробыша. В итоге певица прошла в полуфинал.
В 2016-м Дакота выпустила хит «Полчеловека», который стал популярен в социальных сетях. Он вошёл в первую большую пластинку артистки «Стаи Китов».
«Многие думают, что у меня карьера долгая, но это не так. После «Фабрики звёзд» я реально ушла из шоу-бизнеса и писала песни для Ёлки, LOBODA, Ани Лорак и многие другие хиты, которые вы знаете. Для «Евровидения», кино, музыки и саундтреков сериалов… Но сама не пела. Поэтому многие почему-то отсчитывают мою карьеру от «Фабрики звёзд» по сегодняшний день. На самом деле она началась с песни «Полчеловека»», — уточнила Рита.
В 2022-м артистка захотела сделать акустический тур и даже вышла на сцену в нескольких городах, однако проблемы со здоровьем не дали ей до конца воплотить свою задумку в жизнь.
Влад Соколовский с дочерью Мией (Фото: Инстаграм* @vs20)
Личная жизнь Риты ДакотыРоманы Риты Дакоты обсуждали по всей стране, а сама она подогревала интерес общественности громкими историями.
Влад СоколовскийЕщё на телепроекте «Фабрика звёзд 7» Рита повстречала Влада Соколовского. Тогда они подружились и в шутку называли друг друга «братишка» и «сестренка». Однако отношений у них не было.
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Спустя несколько лет они пересеклись на празднике у общего товарища. После между ними завязался роман. Довольно быстро молодые люди съехались и заявили о скорой свадьбе.
3 июня 2015 года Влад и Рита повенчались в московской церкви, а пять дней спустя расписались. В 2017-м у влюбленных появилась дочь Мия.
Дакота и Соколовский были идеальной парой, выкладывали много кадров в соцсетях и рассказывали о счастливой жизни, как вдруг в августе 2018 года певица выпускает пост, где объявляет о разводе с Владом.
Влад Соколовский с дочерью Мией (Фото: Инстаграм* @vs20)
«С огромной горечью и болью в сердце сообщаю, что мы с Владом Соколовским разводимся. Все, что казалось красивой картинкой, семьей, преданностью и любовью — оказалось таковым лишь для меня одной в нашей паре. С самого начала и до конца для меня это было по-настоящему, поэтому я ушла от мужа сразу же, как узнала о его двойной жизни. Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом. Это были десятки «девушек», многих из них я знаю лично, многие из них были моими «приятельницами», вхожими в мой дом», — поделилась Рита.
Тогда досталось даже отцу Соколовского — якобы он покрывал сына.
«Сейчас у нас происходит раздел имущества (да-да, вы не ослышались, обычно в таких ситуациях мужчина добровольно уходит с одним чемоданом, оставляя все ребенку и женщине, жизнь которой он разрушил, но это не про Влада) и мне нужны силы, чтобы отстоять справедливость во имя нас с Мией», — уточнила артистка.
Далее была череда громких заявлений — в число любовниц Влада попали знаменитые исполнительницы (утверждалось, что у него был роман с Мари Краймбрери).
В итоге при разводе Соколовский не отдал Дакоте ресторанный бизнес, а квартиру, купленную в браке, записали на дочь.
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Федор БелогайВ 2020-м у Риты завязались отношения с блогером Федором Белогаем. Раньше мужчина снимал клипы и документальные фильмы. Пара познакомилась ещё в 2018-м, а в 2020-м начали работать над клипом «Электричество». Тогда-то между ними и вспыхнули чувства.
Белогай воспитывал дочь от прошлого брака — с ее мамой и новым супругом он построил прекрасные отношения, поэтому такого же мужчина желал Дакоте с Соколовским. Фанаты сначала не принимали Федора, считая его выскочкой. Рита же отмечала, что возлюбленный ревновал ее к экс-супругу, с которым артистка в итоге смогла построить нормальные отношения.
Рита Дакота и Федор Белогай (Фото: Инстаграм* @ritadakota)
«Главная ошибка девчонок — после развода придумывать ребенку нового папу в лице своего молодого человека. Это ломает психику, лишает детей очень важных опор. У Мии есть папа. И еще у нее теперь есть друг Федя. Они очень круто ладят, Мия его обожает. Но никто не исполняет чужие роли. Все друг друга уважают и берегут», — рассказала Рита.
Однако и эти отношения не были идеальными — в феврале 2022 года Дакота и Белогай разошлись, но уже весной 2023-го заявили о помолвке. Поклонники удивились, ведь певица везде говорила — новых романов она не особенно хочет, как и сам Федор.
Официальная свадьба прошла 24 мая 2023 года — сначала союз зарегистрировали в московском МФЦ, куда влюбленные приехали в спортивных костюмах и на самокатах. К слову, именно после свадьбы с Федором Рита официально сменила фамилию — теперь она Белогай.
Венчались влюбленные в августе 2023 года в Грузии.
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Рита Дакота сейчасВ 2023-м у певицы вышел альбом Sat Nam, после чего она проехалась по разным городам. А в феврале певица выпустила клип на песню Sat Nam, в которой она рассказала о тяжелых отношениях с родителями.
Вместе с супругом Рита создала проект «Медиториум» — курсы по медитации.
Пока что о детях они не задумываются, намекая, что ещё молоды и у них есть несколько планов, которые надо реализовать. А потом уже думать о семье.
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